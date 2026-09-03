Teresa Donato en RDEsc: “Los milagros que suceden a partir de la obra y del libro”

Teresa Donato habló en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, sobre el recorrido que llevó Desaparecida dos veces desde la literatura hasta el teatro. La escritora explicó que la novela fue el punto de partida de la puesta que realiza junto al director y actor Dennis Smith, aunque ambos formatos desarrollan la historia de maneras diferentes.

“El libro fue la semilla de la obra de teatro que estamos haciendo con Dennis Smith”, contó Donato. Y precisó: “Desaparecida dos veces es como una profundización de la obra, porque es una novela completa y la obra es un extracto”.

“El libro fue la semilla de la obra”

La relación entre ambos trabajos es estrecha, pero no idéntica. La novela permite desarrollar con mayor amplitud personajes, episodios y contextos, mientras que la obra teatral selecciona una parte de ese universo y la concentra sobre el escenario.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para Donato, el recorrido del material no terminó con la adaptación. Con el paso de las funciones comenzaron a aparecer consecuencias inesperadas, vinculadas con familiares, protagonistas indirectos y personas que encontraron en la historia una oportunidad para reconstruir aspectos de su propio pasado.

“Lo que está bueno de la huella son las cosas que suceden a partir de la obra”

Durante la entrevista, la escritora puso especialmente el foco en el concepto de las huellas. “Lo que está bueno que decís vos de la huella, no es solo la huella construida o que nosotros contamos, sino las cosas maravillosas que suceden a partir de la obra y a partir del libro”, explicó.

Esas consecuencias adquirieron una dimensión concreta en distintos momentos. Donato mencionó especialmente la posibilidad de que “el hijo de Ana María pueda saber dónde están los huesos de su padre”, una de las situaciones que surgieron a partir de la circulación de la historia.

También destacó encuentros que permitieron recuperar conversaciones pendientes. “Que Ana María pueda hablar con gente que en ese momento no pudo hablar o no se animó. Que venga gente de organismos de derechos humanos”, señaló.

“¿Sabés lo que es recibir ese abrazo?”

Uno de los momentos que Donato recordó con mayor emoción ocurrió durante una función en Córdoba. Allí se acercó un grupo de Abuelas de Plaza de Mayo, un encuentro que la escritora describió como especialmente significativo.

“¿Sabés lo que es recibir ese abrazo?”, expresó. La frase resume una dimensión del proyecto que excede la recepción artística y coloca en primer plano el vínculo entre quienes cuentan una historia y quienes se reconocen, directa o indirectamente, dentro de ella.

“Vale mucho más que las funciones agotadas”

Para Donato, el verdadero reconocimiento de Desaparecida dos veces aparece precisamente en esas respuestas. “Que vengan abuelas y hijos y te agradezcan. Para nosotros es un premio que vale mucho más que las funciones agotadas”, afirmó.

La escritora reconoció que se trata de una historia difícil y atravesada por situaciones dolorosas, por lo que la reacción de familiares y organismos adquiere un valor particular. El éxito de la obra no se mide solamente en cantidad de espectadores, sino también en los encuentros, preguntas y reconstrucciones que genera después de cada función.

Así, Desaparecida dos veces terminó adquiriendo una dimensión que Donato no podía controlar desde la escritura. Lo que comenzó como una novela y luego se convirtió en teatro pasó también a funcionar como un espacio de memoria, de reencuentro y de recuperación de historias que durante años permanecieron marcadas por el silencio.