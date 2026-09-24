RDC: Zapatero atribuyó a Arabia Saudita el origen de más de 100 joyas investigadas por la Justicia española

El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero presentó ante la Audiencia Nacional una explicación sobre el origen de las joyas encontradas durante el registro de su despacho. Según su defensa, las piezas de mayor valor fueron un obsequio personal del entonces rey saudí Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, recibido durante una visita oficial a España en junio de 2007. La primera tasación judicial situó el valor total de las alhajas intervenidas en alrededor de 1,3 millones de euros.

“Arabia Saudita le regaló esas joyas en el 2007, exactamente el día 18 y 19 de junio”, explicó el corresponsal Marcelo Molina en +Perfil. La versión coincide con el escrito presentado por Zapatero, donde sostiene que tres juegos de joyería fueron entregados durante la visita que el monarca saudí realizó a Madrid los días 18 y 19 de junio de aquel año.

Un “regalo estrictamente personal”

Según la documentación remitida por el expresidente, se trató de un “regalo estrictamente personal” entregado en su residencia familiar del Palacio de la Moncloa. La defensa sostiene que Zapatero lo aceptó por deferencia hacia el monarca y pidió al juez José Luis Calama que, si considera insuficiente la explicación, solicite formalmente información a la Corte Real saudí.

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“La estrategia ahora es que Arabia Saudita confirme que efectivamente se las regalaron”, explicó Molina sobre el intento de respaldar documentalmente ese relato. Zapatero ya había enviado en junio una carta a la Corte Real para pedir que “confirme la veracidad” de la entrega, aunque Abdullah bin Abdulaziz murió en 2015 y no puede aportar personalmente su testimonio.

El valor de las piezas y la cuestión fiscal

“Si se puede comprobar realmente y de manera fehaciente que esto fue en el 2007, el que él no las haya declarado ya estaría prescripto”, sostuvo Molina al analizar una de las posibles consecuencias jurídicas. La investigación judicial abrió una pieza específica para examinar el origen de las joyas y posibles cuestiones fiscales y de contrabando, por lo que la fecha y las condiciones en las que fueron recibidas resultan relevantes para determinar cualquier eventual responsabilidad.

La primera pericia situó el conjunto intervenido en unos 1,3 millones de euros. “Estamos hablando de joyas con rubíes, esmeraldas y zafiros”, describió Molina sobre algunas de las piezas de mayor valor, cuya autenticidad fue examinada inicialmente por Ansorena con participación del Instituto Gemológico Español.

Una nueva pericia para determinar su procedencia

“Van a mirar el diseño, los engarces, las piedras, el tamaño, el origen y la antigüedad”, explicó Molina sobre la nueva etapa de la investigación. El juez Calama encargó a la joyería Yanes otro análisis destinado precisamente a determinar características, procedencia geográfica, composición, antigüedad y valor de las piezas.

“Es muy difícil que el Gobierno de Arabia Saudita se tome el trabajo de auditar esto y que le mande al juez”, advirtió el corresponsal sobre la cooperación solicitada por la defensa. Zapatero planteó formalmente que sea la propia Audiencia Nacional la que tramite una comisión rogatoria si considera necesario obtener una confirmación oficial saudí.

Las hijas de Zapatero deberán declarar

“Hay otras joyas que él considera irrelevantes, que vendrían de antepasados, recuerdos y regalos familiares”, agregó Molina. La defensa sostuvo efectivamente que el resto de los objetos tiene un origen familiar o un valor menor y concentró su explicación en los tres conjuntos atribuidos al regalo de la monarquía saudí.

La causa continuará además con nuevas declaraciones. “Las hijas de Zapatero tienen que declarar el próximo 30”, señaló Molina: Laura y Alba Rodríguez Espinosa fueron citadas como investigadas para el 30 de noviembre dentro del caso Plus Ultra, mientras el juzgado continúa intentando determinar el origen y el recorrido de las joyas localizadas en el despacho del expresidente.