Baby Etchecopar se complicó con el Hot Sale: "Me importa un carajo, no me pongan esto"

Los argentinos cada vez usamos más palabras en inglés en la vida diaria, a veces sin tomar conciencia de este hecho. Términos como mail, coffee break, stream y similares se incorporan al lenguaje cotidiano con naturalidad, aunque a veces algunos términos se complican, sobre todo a la hora de la pronunciation. Es lo que le ocurrió a Baby Etchecopar en la noche del martes al aire de Basta Baby (A24). El conductor se puso a leer una publicidad no tradicional (PNT) de una empresa de colchones que se sumó al Hot Sale, el evento de descuentos al que se pliegan muchos comercios esta semana.
El tema es que Baby leyó "Hostal" en lugar del término original (que significa "oferta caliente" en inglés). Y como "Hot Sale" era parte del branding del anuncio, se lo marcaron desde la producción, lo cual no le gustó nada al conductor. Entonces se produjo el siguiente diálogo:
Baby: Estamos en "Hostal" de Belmo... ¿te lo vas a perder? Hasta 70% de descuento, hasta 18 cuotas sin interés, 2x1 en almohadas y "Sommier" de regalo comprando... ¿qué?
Panelista: No, le dijo "Hot Sale"... el Hot Sale.
Baby: Ah, "Hotmail" dije.
Panelista: No, no, Hot Sale.
Baby: ¿Y qué dije?
Panelista: "Hotel"... el hotel.
Baby: Me importa un carajo, no me pongan esto chicos, basta.
Panelista: ¡Pero es importante el Hot Sale!
Baby: Que la gente vaya y compre un Belmo, ¿no ven que se me cagan de risa? Un día es "Hot Sale", el otro "Belm-pium"... déjenme de hinchar las pelotas, compren un colchón y no rompan más los huevos. Tanto lío si querés comprar un colchón, mirá que vas a estar con todas estas palabras: 70% de descuento, 18 cuotas sin interés, 2x1 en almohadas y "Sommier" de regalo comprando colchones Belmo seleccionados. 11, 12, 13 de mayo comprás Belmo y dormís bien. Y lo importante es que comprás Belmo y dormís bien. Hot Sale, Sommier, Plim-Pum, Chan-Chan... déjenme de... esto es para justificar lo que te cobran las agencias de publicidad. Déjenme de hacer... vaya cualquier día de la semana, compre un colchón, 18 cuotas, 70% de descuento. Yo me compré uno nuevo ahora y me compré como es el "Pilu"... ese...
Panelista: El "Pillow".
Baby: El "Pillow"... Pillow... tengo dos Pillow, uno más finito, uno más grueso, duermo... ¡todo gracias a Belmo!
Por suerte para Baby, el momento humorístico y el inminente corte publicitario terminaron salvando el programa.
