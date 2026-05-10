La tapa del Diario PERFIL del domingo 10 de mayo de 2026

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.137 del Diario PERFIL, de este domingo 10 de mayo de 2026, un número al que acompañan 4 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador:

Comodoro Py huele sangre: se aceleran los casos de corrupción que tocan al Gobierno. En las últimas semanas se encadenaron denuncias por enriquecimiento ilícito, sobresueldos y uso irregular de fondos que rozan a funcionarios claves. La situación del oficialismo se complicó más con la decisión de la Corte de ordenar a la nación dar una respuesta por una retención de $397.000 millones en ATN.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Kicillof, lanza su campaña, se abraza a Keynes... y a Giacomini. El gobernador presentó su libro con invitado sorpresa: el economista de la escuela austriaca, examigo del Presidente.

La justicia detectó movimientos no declarados de Manuel Adorni con criptomonedas.

Gritos en la Rosada. Bullrich estuvo en una reunión de gabinete en modo furia.

Cierra la Feria del Libro con récord de público.

Los viajes de Milei tuvieron un costo de más de $5.700 millones.

Burford. Lleva el caso YPF al Ciadi tras el revés en los Estados Unidos y se reabre el frente judicial contra la Argentina.

‘Periodismo puro’. Jorge Fontevecchia entrevista a Ben Tarnoff, historiador: “Musk representa un modelo político-económico”.

Putin. En la Plaza Roja, en el Día de la Victoria, afirmó que la guerra contra Ucrania “se está acercando a su fin”.

Anna Wintour. La última Met Gala demostró que la editora de Vogue es casi una Truman Capote en pleno siglo XXI.

Un temporal causó pánico en la costa.

Boca perdió mucho más que un partido. Huracán ganó 3 a 2 en el alargue.

Faustino Oro, el Messi del ajedrez, hace historia: es Gran Maestro a los 12 años.

Escriben en esta edición:

García, Burgueño, Calvo, Castro, Fidanza, Fraga, Laporte, Rabossi, D`Amato, Novoa, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

HB