Mar del Plata: terminó la alerta meteorológica y este domingo mejora el tiempo

Tras dos días de condiciones adversas, finalmente terminó el alerta meteorológico y el clima comenzó a mejorar en la ciudad de Mar del Plata. Aunque la intención era levantar el corte de tránsito en el Paseo Dávila este sábado a la noche, Defensa Civil optó, frente a la crecida del mar, por esperar a que la situación se normalice por completo.

Según el diario La Capital, este 9 de mayo se interrumpió el tránsito desde el comienzo del Paseo Dávila en Diagonal Alberdi hasta la avenida Libertad porque allí la crecida del mar y la furia de las olas generó importantes daños en la costa.

Mar del Plata sufrió fuertes vientos en las últimas 48 horas.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicó que General Pueyrredón logró salir del alerta amarillo, sin embargo, el mal tiempo continuará con lluvias y lloviznas intermitentes toda la mañana de este 10 de mayo.

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Tormenta en Mar del Plata: los fuertes vientos y lluvias persistentes seguirán todo este sábado

Con respecto a las tareas realizadas este sábado por empleados municipales, Defensa Civil informó que se realizaron operativos en diferentes sectores de la ciudad para retirar las ramas, árboles y postes que se cayeron por culpa de la tormenta, y entorpecían el tráfico, generando la queja de los vecinos.

Por su parte, el Departamento Operativo de Ingeniería de Tránsito se encargó de resolver los problemas vinculados a los semáforos que habían dejado de funcionar o no lo hacían correctamente. También hubo cortes de energía y del servicio telefónico por la caída de cables provocada por los intensos vientos de las últimas jornadas.

Mar del Plata

Pronóstico para Mar del Plata este domingo 10 de mayo

Según el Servicio Meteorológico Nacional, aunque durante la mañana del domingo la sensación térmica será baja, el sol brillará con fuerza por la tarde.

Mar del Plata

En la zona del Puerto y las playas más céntricas, la temperatura también será baja durante las primeras horas del día, con un viento soplando desde el sudoeste a una velocidad promedio de 34 km/h. En Sierra de los Padres y Batán no se prevén precipitaciones.

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La humedad comenzará con valores cercanos al 78%, pero irá bajando a medida que avance el día. Todavía habrá un mar revuelto por la sudestada, pero las condiciones generales permitirán una circulación normal sin los peligros de navegación de las jornadas previas.