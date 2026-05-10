La inestabilidad cederá terreno durante las próximas horas en La Feliz. Si bien la mañana comenzará con una sensación térmica baja y restos de nubosidad, el sol ganará protagonismo hacia la tarde. Los residentes y turistas disfrutarán de un alivio tras el temporal previo, permitiendo algunas actividades al aire libre, aunque el abrigo será indispensable para enfrentar el aire fresco que persistirá en toda la costa.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En la zona del Puerto y las playas céntricas, la temperatura actual se mantendrá en valores bajos durante las primeras horas. El viento soplará desde el sudoeste a una velocidad promedio de 34 km/h, aunque las ráfagas intensas que marcaron el sábado quedarán en el olvido. En Sierra de los Padres y Batán, el cielo presentará intervalos nubosos, pero no se registrarán precipitaciones relevantes, consolidando un escenario de estabilidad para el cierre del fin de semana.

Tormenta en Mar del Plata: los fuertes vientos y lluvias persistentes seguirán todo este sábado

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La visibilidad será buena en toda la jurisdicción de General Pueyrredón. La humedad, que se ubicará en torno al 78%, irá disminuyendo conforme avance la jornada. Los sectores costeros percibirán un mar todavía revuelto por la sudestada reciente, pero las condiciones generales permitirán una circulación normal sin los riesgos de las jornadas previas. El sol intentará calentar una tarde que se sentirá netamente otoñal en todos los barrios marplatenses.

Alertas y clima en la Costa Atlántica

Defensa Civil y el SMN mantendrán el monitoreo en localidades vecinas como Miramar y Mar Chiquita, donde el oleaje continuará su proceso de normalización. En Villa Gesell, las condiciones seguirán una tendencia similar a la de Mar del Plata, con un marcado descenso en la intensidad de las ráfagas. No habrá alertas vigentes por tormentas, lo que traerá tranquilidad a los municipios costeros tras el paso del centro de baja presión.

Clima en Mar del Plata: fuertes lluvias y ráfagas intensas marcarán una jornada inestable

La mejora será generalizada en el sudeste bonaerense. El aire frío de origen polar comenzará a retirarse lentamente, permitiendo que las máximas alcancen los 13°C en la región. Las autoridades locales recomendarán precaución al circular por sectores de acantilados o muelles, ya que el remanente de las marejadas todavía podrá generar algunas olas de altura considerable antes de que el mar recupere su estado habitual de calma.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El inicio de la semana entrante consolidará la recuperación térmica en la región. El lunes 11 de mayo presentará un cielo mayormente despejado y una máxima que trepará hasta los 19°C. Esta tendencia de buen tiempo se extenderá al menos hasta el miércoles, con mañanas frescas pero tardes muy agradables. Será una ventana ideal para que los trabajadores del Puerto y del sector turístico retomen sus tareas habituales sin contratiempos climáticos.