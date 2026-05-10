El domingo 10 de mayo se presentará con condiciones estables pero con un marcado rigor invernal en toda el Área Metropolitana. Tras el paso del fenómeno de ciclogénesis, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mínima de 7°C y una máxima de 16°C. No habrá probabilidades de lluvia, aunque el viento del oeste se sentirá con ráfagas de hasta 50 km/h.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 10 de mayo

En la Ciudad de Buenos Aires, el cielo lucirá despejado durante gran parte del día, permitiendo que el sol ayude a mitigar las bajas temperaturas. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá por debajo de los valores reales debido a la persistencia de vientos del sector oeste, que soplarán con velocidades de entre 23 y 31 km/h, alcanzando ráfagas más intensas hacia el mediodía.

¿Qué es una ciclogénesis y para qué regiones hay alerta?

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Por su parte, en el Conurbano bonaerense, las mínimas serán incluso más bajas, pudiendo descender hasta los 5°C en zonas suburbanas más alejadas del río. La humedad rondará el 56%, garantizando una visibilidad óptima pero un ambiente seco y gélido. Los vecinos deberán salir con abrigo reforzado, ya que el frío no dará tregua durante toda la tarde y la noche.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional mantendrá el Sistema de Alerta Temprana activo para diversas regiones del país. En la cordillera de la provincia de Neuquén regirá una alerta naranja por nevadas intensas, mientras que en la zona cordillerana de la provincia de Mendoza persistirá la alerta amarilla por el mismo fenómeno, afectando la transitabilidad en los pasos fronterizos durante toda la jornada.

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Asimismo, se registrarán vientos intensos en el sur y centro de la provincia de Buenos Aires, con ráfagas que superarán los $80$ km/h. En las provincias de San Juan y San Luis, el viento Zonda será el protagonista, elevando el riesgo de incendios y reduciendo la visibilidad por polvo en suspensión. En la provincia de Chubut y la provincia de Río Negro, se esperan ráfagas de hasta $100$ km/h.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos días mostrará una recuperación paulatina de las marcas térmicas. El lunes se mantendrá el cielo despejado y la temperatura máxima ascenderá hasta los 18°C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 8°C. La masa de aire frío comenzará a ceder ante el avance de vientos moderados del sector norte y noreste hacia el martes.

Para mediados de la semana, la rotación del viento hacia el cuadrante norte permitirá que las máximas alcancen los 19°C y 20°C, estabilizando las condiciones de buen tiempo. No se vislumbran nuevos frentes de tormenta para el AMBA en el corto plazo, consolidando un período de estabilidad meteorológica ideal para las actividades al aire libre, siempre contemplando el frío matinal.