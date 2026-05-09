El ingreso de una masa de aire frío transformará el escenario meteorológico en Rosario y el Gran Rosario durante este sábado. Notarás un descenso de temperatura significativo que marcará el ritmo de la jornada, obligando a reforzar el abrigo. Aunque la nubosidad será variable, la estabilidad ganará terreno frente a la humedad de los días previos, ofreciendo un aire mucho más seco y cortante.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En estos momentos, la temperatura se ubicará en valores de un dígito, con una humedad que rondará el 71%, aunque irá en descenso por efecto del viento. No habrá probabilidades significativas de lluvia para la tarde, pero el cielo permanecerá mayormente nublado sobre el Monumento a la Bandera y la zona de islas. En la costa del Paraná, el viento se sentirá con mayor rigor, incrementando la percepción de frío.

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Hacia el mediodía, las localidades de Funes y Roldán registrarán condiciones similares, con una atmósfera despejada de contaminantes gracias a la circulación del sudoeste. La visibilidad será excelente, un dato clave para quienes transiten la Autopista Rosario-Córdoba o la Ruta 11. Recordá que la máxima apenas alcanzará los 14°C, por lo que el ambiente invernal será el protagonista absoluto durante todo el día.

Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

En el sur provincial, ciudades como San Lorenzo y Villa Constitución experimentarán ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional no prevé alertas por tormentas, pero sí advierte por la intensidad del viento, que afectará especialmente a las áreas rurales y al Cordón Industrial. En Casilda, la nubosidad irá en franca disminución hacia la noche, permitiendo un enfriamiento radiativo más marcado.

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La zona portuaria deberá tener precaución con las maniobras debido a las ráfagas persistentes. No habrá bancos de niebla gracias a la velocidad del aire, lo que facilitará la logística en los puertos del sur de Santa Fe. La estabilidad será la norma en toda la región, dejando atrás las condiciones de inestabilidad que afectaron al territorio santafesino al inicio de la semana.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia para el resto de la semana indicará un afianzamiento del aire frío y seco. El domingo 10 de mayo la mínima bajará hasta los 4°C, consolidando las condiciones otoñales en la ciudad. Recién hacia el lunes el viento rotará y permitirá un ascenso paulatino de las marcas térmicas, con máximas que buscarán acercarse nuevamente a los 20°C bajo cielos mayormente despejados.