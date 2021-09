Cinthia Fernández: "No me da orgullo que me voten los presos, sé por qué lo hicieron"

La panelista Cinthia Fernández se refirió a la cantidad de votos que recibió en las cárceles luego de haberse postulado como precandidata a diputada por el partido UNITE en la provincia de Buenos Aires. "Sé por qué lo hicieron", manifestó indignada.

770 presos del territorio bonaerense fueron los que pensaron en la bailarina como candidata para que los represente en las generales del 14 de noviembre y ocupe una banca en la Cámara de Diputados. Por quedar debajo del piso mínimo de 1,5% previsto por las PASO, no ingresó como opción para las legislativas.

Cinthia Fernández, que fue representando al partido UNITE, quedó segunda detrás de Victoria Tolosa Paz como la más votada por los hombres privados de su libertad. Consultada por su performance, la panelista de Los Ángeles de la Mañana se mostró indignada por este dato que PERFIL había expresado en una nota.

“Seguramente fue por el video del culo”, manifestó la mediática respecto al móvil que originó la tracción de votos a su favor. Días antes de las primarias, la candidata de UNITE se había mostrado en portaligas bailando tango frente del Congreso en un spot de campaña.

“No es algo que me de orgullo. No me da orgullo que me voten los presos. Sé por qué lo hicieron. Es discutible si tienen derecho a votar o no”, polemizó.

El polémico spot de Cinthia Fernández

Previo a las primarias del 12 de septiembre, la panelista se había referido al spot que le valió críticas y visibilización en redes sociales y medios.

“Ya expliqué que no es mi campaña, no me parece el mensaje ni la herramienta. Lo que pasa es que utilicé el maltrato y el destrato del medio y mucha gente de la política hacia mí y hacia mi causa: la cuota alimentaria. No escuché a ningún candidato hablar de eso y no se trata del problema de una minoría”, explicó.

En tensión con el padre de sus hijas por la cuota alimentaria, el jugador Matías Defederico, Fernández también detalló que su propuesta alcanzaba a muchas madres que pasaban por el mismo problema.

“No se imaginan la cantidad de madres que tienen problemas con la cuota alimentaria y eso deriva en un montón de problemas. Las mujeres que sufren violencia económica y física no son la minoría, los padres se borran. El año pasado solo 81 madres se anotaron en el padrón de padres deudores. ¿Saben por qué? Porque el sistema te cansa, te desgasta. Es un tema que sufro”, había detallado.

GI/ff