Diego Brancatelli habló desde Qatar sobre la situación de escrache que se viralizó en las últimos horas y acusó de "gonca" al hombre que lo filmó en un supermercado junto a sus hijos.

El periodista está en de Medio Oriente para seguir el desempeño de la Selección Argentina en el Mundial 2022 y esta vez fue noticia por un video donde una persona lo acuso de "caradura", entre otros calificativos.

"Ahí lo tienen a Brancatelli, en un Carrefour de Doha. Al nacional y popular, al que te dice que no pueden sacar los dólares del país, que es una locura sacar los dólares del país... Ahí lo tienen con toda la plata nuestra", le recriminó.

En el cierre del video, que dura sólo algunos segundos, el hombre deslizó una amenaza contra Brancatelli: "No te merecés vivir en paz. Sos un caradura".

El ex Intratables y actual columnista de Argenzuela respondió sobre el episodio en la mañana de este martes 13 de diciembre en Qatar (y la madrugada de Argentina) a través de su cuenta de Twitter. Además de quitarle dramatismo, remarcó que quien lo filmó lo hizo a una amplia distancia, mientras el panelista se encontraba junto a integrantes de su familia.

"En Doha son 8:30. Me despierto y tengo el teléfono estallado de gente que me quiere solidarizándose por el “escrache”(?) en un supermercado. Les agradezco a todos pero no hubo ningún escrache. Ni me afectó ni siquiera lo recordaba", comenzó Brancatelli.

"Estoy disfrutando momentos maravillosos con mi familia. Que yo mismo voy reflejando en mis redes sociales. Amo que me hagan videos en lugares muy comunes como un supermercado (comprando para cocinar en casa) o todo por 1 dólar. Jaja", se rio.

Luego criticó al individuo que decidió filmarlo mientras ocupaba una fila en el supermercado, tratándolo de cobarde. "Yo ni escuchaba lo que decía porque el cobarde lo hizo de lejos (con zoom) pero fue el único desubicado que para hacerse el pillo (un gonca) no respetó ni que estaba con los nenes. Dicho esto, no inventen ni hagan una noticia donde no existe. Esta vez no. Paso", explicó.

"Así de mal estoy en este momento!", aseguró en el posteo final junto a una foto de las playas qataríes y sus hijos.

