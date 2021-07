El Grupo Werthein le compra DirecTV a AT&T

El Grupo Werthein se mete en el mercado de la TV y acordó con la compañía estadounidense AT&T la compra de DirecTV Latinoamérica y Sky Brasil. Así lo pudo confirmar PERFIL mediante fuentes con conocimiento directo de la transacción.

La empresa argentina adquiere la compañía Vrio Corp, que administra DirecTV Latinoamérica -excepto México- y Sky Brasil, como también la participación en Torneos, empresa que organiza y televisa eventos deportivos en Argentina.

Aunque no se informo el valor de la transacción, AT&T, empresa estadounidense que era accionista principal de la compañía de televisión por satélite y contenidos audiovisuales, había valuado a Vrio en US$ 4.600 millones, que incluían unos US$ 2.100 millones en correcciones acumuladas en el tipo de cambio, o sea variaciones financieras en cómo contabilizan el tipo de cambio y su acumulación en el tiempo.

"Nuestra visión del futuro es la de optimizar estas marcas de entretenimiento líder en Latinoamérica, manteniendo ese liderazgo e incrementando su propuesta de valor invirtiendo en tecnología y contenido, acompañando los hábitos de consumo de cada uno de sus suscriptores, incluyendo también a la próxima generación de consumidores", dijo Dario Werthein, accionista de la compañía.

Adrián y Darío Werthein, accionistas del grupo que compró Directv.

Con 10,3 millones de suscriptores en 11 países de América Latina y el Caribe, Vrio ofrece servicios en Brasil a través de la marca SKY y en Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay a través de la marca DIRECTV. DIRECTV GO es un servicio de suscripción que ofrece en su plataforma programación en vivo y bajo demanda en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

La infraestructura de Vrio incluye satélites y centros de transmisión de última generación, gracias a los cuales es posible entregar una gran variedad de contenidos a los hogares, en formato 4k.

"Vrio cuenta con un equipo de colaboradores con alto nivel de profesionalismo y dedicación y esperamos seguir trabajando con ellos. Confiamos que mantendrán su compromiso con el éxito comercial, la satisfacción del cliente y la prestación de un excelente servicio", expresó Werthein.

El holding argentino Grupo Werthein tiene una diversificada cartera de acciones en distintas áreas como telecomunicaciones, finanzas, seguros, agroindustria e inmobiliario. El grupo vuelve al sector convergente tras su salida de Telecom Argentina, donde lograron desde 2003 a 2017 llevar a una empresa al borde de la quiebra a ser el mayor operador nacional. Es prácticamente inédito que una compañía argentina logre adquirir activos de una empresa estadounidense.

Pero el Grupo Werthein no sólo se mete en el mercado televisivo, sino particularmente en el deportivo. Es que la operación también incluye el 65% de las acciones que AT&T tiene en la empresa Torneos (35% restante es de la familia Nofal), una de las principales productoras y organizadoras de eventos deportivos en la Argentina.

En Colombia, la transacción suma al canal deportivo colombiano Win Sport. Así, el Grupo Werthein va a tener como socio a la local RCN Televisión en la transmisión exclusiva de la primera división de Colombia.

Entre los derechos televisivos en Latinoamérica, Directv abarca gran parte del fútbol internacional con La Liga y la Copa del Rey (España), Premier League (Inglaterra), Ligue 1 y Copa Francia (Francia), Bundesliga (Alemania) y la Copa Italia, entre otros eventos. También posee las transmisiones de la Copa América, Eurocopa, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana. En otros deportes, también tiene derechos sobre la NBA.

AT&T y Grupo Werthein acordaron tener servicios de transición en virtud de los cuales AT&T proporcionará soporte, como por ejemplo en facturación, infraestructura y soporte de software a Grupo Werthein durante tres años aproximadamente después del cierre de la transacción.

Las compañías esperan que la transacción se cierre a principios de 2022. De esta forma, el Grupo Werthein se convertirá en un jugador de peso en la industria regional.

ED