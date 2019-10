Verbitsky: "Santa María me censuró porque tenía miedo de ir preso"

por Ramón Indart

Horas después de que el dueño de Página 12 y hombre fuerte del Grupo Octubre, Víctor Santa María, declarara que Horacio Verbitsky se había ido de ese diario en el marco de un retiro voluntario, por el cual cobró un millón y medio de dólares, el histórico columnista salió a responderle con los tapones de punta. En diálogo con PERFIL, el Perro aseguró: "Las afirmaciones de Santa María no hacen más que confirmar que pagó para sacarse de encima a un periodista que publicaba información que no podía publicar, porque lo amenazaban con detenerlo".

Además de ir contra el empresario, Verbitsky cargó contra el Gobierno: "La mafia gobernante hizo lo mismo con Cristóbal López, Fabían De Sousa y Gerardo Ferreyra".

"Para justificar la censura a mis notas, me dijo que su mamá lloraba porque lo iban a meter preso. Le contesté que si ese era el problema lo que tenía que hacer era consultar con un psicólogo. Que yo no había llegado a esta edad para que él decidiera lo que yo podía y no podía publicar", acusó a su exjefe el ahora director de El Cohete a la Luna.

Por otra parte, Verbitsky señaló: "El director de Página 12, Ernesto Tiffenberg, me dijo que Santa María estaba muy asustado por una causa que tenía el doctor Glock (de esta forma se refiere el periodista a Claudio Bonadio) y que había un acuerdo por el cual podían publicar noticias sobre él, pero sin títulos ni fotos. Revisen la colección del diario en 2017 y van a comprobar la veracidad de lo que estoy diciendo. Por entonces, tampoco publicaban fotos de Cristina Kirchrner, salvo muy pequeñas, en algunas ocasiones excepcionales, como la visita de Dilma Rousseff, que les interesaba ellos".

Santa María negó haber echado a Verbitsky de Página/12: "Fue un retiro voluntario de un millón y medio de dólares"

El columnista y escritor continuó con su relato y se preguntó: "¿Qué motivo podría tener yo para irme del diario donde trabajé 30 años, desde su número cero?. En el mismo período no hubo ningún retiro voluntario de redactores o columnistas destacados".

En tanto, se refirió a los artículos que, según su versión, no tuvieron lugar en el matutino: "Las notas censuradas existen y fueron publicadas en el Cohete a la Luna sobre el doctor Glock y sobre el blanqueo de familiares del presidente. Tanto Clarín como La Nación y el show de los animales -por el programa Animales Sueltos- dijeron que era inminente la detención de Víctor y dijeron que el problema no era con él sino con las cosas que yo publicaban. A eso se refería la frase de Macri sobre cuánto mejor estaría el país si él pudiera meter a 500 personas en un cohete a la luna".

Respecto de esta situación, aclaró también: "Las fotos de las personas que cuya publicación se prohibió en Página 12 no aparecieron en el diario sino hasta más de dos años después, con obvios cambios en el clima político".

Respecto de la cifra mencionada por Santa María, en relación al retiro voluntario, el Perro apuntó: "El monto que se pagó fue el que correspondía a la indemnización por despido sin causa de acuerdo al salario mensual y la cantidad de años trabajados. El cobro fue en 12 cuotas en pesos. Cuando comenzaron a pagarse las cuotas el dólar estaba $17,45. Un año después cotizaba a $38,90. Ni siquiera tomando la cotización de la cuota uno la suma total alcanzaría el equivalente a un millón y medio de dólares. El total, tomando en cuenta la devaluación, está por debajo de un tercio de de esa suma. Con ese dinero banqué El Cohete a la Luna, que ya va a cumplir dos años, y donde puedo seguir diciendo con absoluta libertad todo lo que se me ocurre".

