Editorial PERFIL presentó este viernes por la tarde la nueva programación del canal de televisión abierta Bravo TV, que comenzará el próximo 17 de marzo. Con este relanzamiento, el grupo mediático busca transformar la propuesta de la señal, que hasta ahora estaba centrada en la emisión de telenovelas, para darle mayor espacio a la producción en vivo y al periodismo político. En un año electoral, la propuesta se plantea como "lejos del poder, cerca de la gente".

Entre las principales novedades, se destaca la incorporación de cuatro programas de análisis político en el horario central (lunes a viernes de 18:00 a 24:00), con la promesa de ofrecer la noche política más picante de la televisión abierta: "Desde el canil", "Soy casta", "QR" y "Comunistas". La idea fuerza de la nueva programación se resume en el concepto Perfil se pone Bravo.

"Estar lejos del poder, cerca de la gente. Si el poder se pone serio con el periodismo, lo picantea, entonces el canal se va a poner Bravo. El periodismo Bravo es lo opuesto a lo militante. Van a encontrar cuatros programas fuertes basados en la realidad, política y sobre todo, cómo el Grupo PERFIL entiende al periodismo", explicó la periodista Nuria Am, conductora del evento.

La renovación llega tras la adquisición del 50% restante de la señal por parte de Perfil Teledifusora, convirtiéndose así en su única propietaria. Además, como parte de este proceso, las grabaciones se realizarán en las instalaciones de Perfil Producciones. Con este movimiento, Bravo TV se suma a la expansión del conglomerado mediático, que ya opera otros tres canales: NET TV (27.2), Caras TV (21.1) y Canal E, además de las radios AM 1190 Radio Perfil y FM 101.9 Radio Horizonte.

El discurso de Jorge Fontevecchia

La creación de los canales, Net TV y Bravo TV, comenzaron a partir de la licitación que comenzó el gobierno de Cristina Kirchner y finalizó el de Mauricio Macri Macri. En el caso de Net TV, comenzó en 2018. En el caso de Bravo TV, comenzó hace tres años, muy tímidamente. Ahora, como se contó, comienza 100% bajo la conducción de PERFIL y se relanza. Como se expuso, Bravo tendrá, de las 18 a las 24, cuatro programas periodísticos, que son los que estamos presentando aquí. Provocadoramente, en el set de uno de ellos, "Comunistas", tenemos uno de los autos clásicos detrás de la cortina de hierro, antes de la caída del muro de Berlín. También tenemos un trozo del muro de Berlín y una bandera de gala original de la ex Unión Soviética, así como un uniforme general ruso de gala. Son todos objetos donados por mí, porque fui secretario de la Cámara de Comercio Ruso-Argentino durante cuatro años, y con un poco de humor para tratar de espantar los delirios fantasmáticos de Javier Milei.

Bravo viene a combinar a Net, en algo que en la televisión se llama "contraprogramar". Mientras en la noche de Net hay ficción, una película y dos novelas; en Bravo habrá un tren de cuatro programas periodísticos. Y a la vez, a la mañana de Net, que es periodística, se le va a agregar a la programación, nada menos que el programa de Marcelo Longobardi y al mediodía el noticiero de Santo Biasatti. Tenemos una noche periodística en Bravo, una mañana periodística en Net, en el medio, programas de entretenimiento y espectáculos en ambos canales, y a la noche ficción en el caso de Net.

Ustedes están aquí en una empresa Gutenbergiana, aquí hay una de las dos máquinas de impresión de alta velocidad que quedan en el país. La otra imprime Clarín y La Nación, esta que está aquí imprime además del Diario PERFIL, Página/12, El Cronista Comercial y Tiempo Argentino. Hace solo cinco años, PERFIL solo producía letras. Los camarógrafos eran fotógrafos antes de la pandemia. Y en el medio de aquella pandemia, casi obligados por aquella pandemia... Recuerden que la gente le tiraba Lysoform al papel de diario porque creía que contagiaba de COVID. Los canillitas tenían más de 65 años. Era el fin absoluto de lo que nosotros hacíamos. Obligados tuvimos que acelerar a comenzar a hacer televisión. Comenzamos haciendo un noticiero, que se llamaba de Reperfilar, que actualmente sigue conduciendo Néstor Sclauzero.

En aquel momento, comenzamos produciendo cuatro horas de televisión en 2020. Este marzo de 2025, con Bravo, van a ser 48 horas de producción en vivo por día. Allí atrás se está transmitiendo un canal de televisión, Canal E, que es el primer canal de economía que lanzamos en 2023. Y en el estudio de la derecha, el estudio C, se está transmitiendo en este momento y produciendo Caras TV, que es otro canal que lanzamos en 2024. Nod fue más lógico desarrollar capacidad técnica, produciendo primero entretenimiento.

Fuimos de aquel primer noticiero de 2020 de Reperfilar, animándonos despacito. Pasamos luego al programa de radio que lo hacía a la mañana, pensando que un programa de radio era más fácil, poniendo cámaras y se convirtió en un programa de televisión, más que en un programa de radio. Eso fue hace tres años. Luego, nos animamos un poquito más y pasamos a hacer un canal de noticias de economía las 24 horas. Y por fin, nos estamos animando ahora a ir al prime time de la televisión, que es la noche de la televisión abierta con estas seis horas de Bravo. Además de nuestra adaptación al medio audiovisual y la necesidad de incorporar habilidades propias de otra plataforma, nosotros sabíamos hacer letras y fotos. Ahora tenemos que hablar y tener más o menos una kinestesia perdonable.

Más allá de esas adaptaciones lógicas, los cambios producidos en la Argentina también nos indican que se trata de un momento oportuno por el giro al oficialismo e hiperoficialismo de la mayoría de los canales de noticias, que es otra forma de periodismo militante, sumado al fundador del periodismo militante, pero con un signo biológico contrario, que es C5N. Imaginamos que vamos a tener un público ni mileísta ni kirchnerista, deseoso de una mirada profesional, crítica de ambas polaridades, pero obviamente siempre con acento en quién tiene el poder, en este caso, La Libertad Avanza. Y también esperamos un público, mileísta y kirchnerista, inteligente, crítico, que le guste y esté deseoso de que se ponga en duda su sesgo de confirmación.

Cuando se cumplió un año del Gobierno de Javier Milei este diciembre, coincidió que, por un lado, Ernesto Tenembaum y María O'Donnell en un programa que tienen y, por otro lado, Le Monde Diplomatique me pidieron un balance del año de Milei, y ambos me presentaron como "el periodista más odiado por Milei". Y recientemente, Planeta lanzó un libro compilando las columnas que escribí en 2023 y 2024 sobre el sugerente título "Fontevecchia vs. Milei". Pero es PERFIL y los diferentes medios el objeto del odio de los distintos gobiernos.

Esta semana, el juez Casanello, de oficio, abrió una especie de segundo juicio de calumnias e injurias contra Milei por las calumnias nuevas que me hizo a mí y viene haciéndome desde hace un año y medio. Pero lo que en realidad este Gobierno desea, no es nada que me pase a mí, sino lo que desea es la quiebra, la desaparición, como gozosamente él llama "la quiebra de PERFIL". No nos asombra, no es nada nuevo. Siempre PERFIL fue crítico a todos los gobiernos con aspiraciones hegemónicas, de Menem, de Kirchner, ahora de Milei, y padeció sus consecuencias. En la dictadura tuvimos clausura, cárcel; en el gobierno de Menem 30 juicios, la puerta de este edificio fue volada dos veces, en ese momento era solo un taller de impresión. Padecimos la última muerte de un periodista en Argentina, que era de José Luis Cabezas. Durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, tuvimos el récord de dos años siendo el único conjunto de medios con cero de publicidad oficial. Y ahora se nos repite lo mismo con los agregados típicos de cada época.

El logotipo de PERFIL es una especie de ave que en un trípode conforma la letra E de editorial, que para nosotros es toda una definición. Somos la única empresa de medios que sigue llamándose a sí misma editorial, y con orgullo. Y hay una metáfora de Immanuel Kant que dice que se supone normalmente que las aves luchan contra el viento cuando vuelan, cuando en realidad es el viento lo que les permite elevarse. Ojalá esta sea la situación de este año de PERFIL y de Bravo TV.

La programación de Bravo TV

Desde el canil: Periodismo Bravo, sin temas tabú. Todos los días, de 18 a 19, una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva que los demás ocultan. Informes breves y picantes e investigaciones exclusivas sobre los temas que los otros no hablan.

Participan:

Federico Lemos

Franco Lindner

Ezequiel Orlando

Cecilia Degl'Innocenti

Julián D’imperio

Natalia Vaccarezza

Luciana Bertoia

Ariel Maciel

Soy casta: un programa diferente de mujeres conducido por Carmela Bárbaro. Todos los días de 19 a 20.30 un equipo plural y picante, analiza los temas del día. Una mesa con invitadas especiales y que no se calla nada. En un mundo desafiante, todo género es político. Incluso el periodístico.

Participan:

Lourdes Arrieta

Felicitas Bonavitta

Gabriela Delelisi

Gimena Fuentes

Viviana Isasi

Solana Camaño

Micaela Kamien

Comunistas: Para el poder, casi todos son de izquierda. Una mesa de intelectuales todos los dias, de 20.30 a 22 analiza la realidad en profundidad, en algún lugar entre la polémica de café tan argentina y la charla filosófica universal. El debate de mayor nivel de la televisión argentina.

Participan:

Pablo Avelluto

RaulTimerman

ShilaVilker

Julián Fava

Esteban Paulon

Sergio Zavalza

Eugenia Miltchenstein

Fernando Rosso

Agustín Rombola

QR: De 22 a 24, un programa exitoso y con un estilo definido llega a Bravo TV para hacer la síntesis más profunda del día que termina. Análisis picante, con voz fuerte, propia y clara para un público que valora el periodismo crítico. Con la conducción de Pablo Carusso y gran equipo.

Participan: