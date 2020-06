La tapa de diario Perfil del domingo 7 de junio de 2020

A continuación, los principales títulos de la edición N°1523 de diario Perfil del domingo 7 de junio de 2020.

Martín Guzmán con Jorge Fontevecchia. "La Argentina, con el peronismo en el Gobierno, tiene el control de la situación". En momentos claves de la economía, habla de todo. La negociación con los acreedores, el rol del FMI, el efecto coronavirus, la salida de la crisis, la emisión y los riesgos de inflación.

Militancia política, religión y Ni Una Menos, los datos que recabaron de los 403 periodistas espiados. Este lunes 8 se presentarán ante la Justicia los sobres encontrados en la oficina del director operacional del Área de Contrainteligencia de la Agencia por la actual intervención a cargo de Cristina Caamaño.

Con Cristina, arrancan las citaciones en la primera causa por presunta vigilancia. La vicepresidenta encabeza la lista de las figuras mencionadas que se presentarán para ser notificadas sobre los hallazgos. Investigan una estructura en los distintos niveles del Estado.

Académicos, empresarios y la izquierda vigilados a través de datos y bienes personales. La denuncia judicial sobre el posible espionaje macrista afecta a 28 personas del mundo académico y 58 dirigentes empresarios, sindicalistas y políticos de izquierda.

Economistas vaticinan una devaluación tras la renegociación con los bonistas. Consideraron que esa medida acompañará una flexibilización de las restricciones cambiarias para los importadores. También auguran que habrá cepo para rato.

Masivas marchas contra el racismo en Estados Unidos. Miles de personas repudiaron la violencia policial contra los afroamericanos. “Sin justicia no hay paz”, fue el grito de protesta.

Femicidio adolescente. Más de 140 jóvenes fueron asesinadas en los últimos cinco años.

Florencia Kirchner, íntima: "Miro más varones pero alguna vez sí he mirado mujeres". La hija de Cristina contó que no es muy de la pareja y menos de la convivencia. Y que no está ajena a los mandatos corporales del patriarcado aunque no los cumpla.