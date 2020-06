Militancia política, religión y Ni Una Menos, los datos que recabaron de los 403 periodistas espiados

La frase “Postura política crítica” está resaltada en amarillo. Esta descripción pertenece a Florencia Copley, de quien también detalla: “Por sus publicaciones en redes sociales podemos inferir que es cercana al kirchnerismo y a la causa mapuche”. Se trata de una de las 403 fichas de periodistas, fotógrafos y camarógrafos que la actual intervención de la Agencia Federal de Inteligencia presentará estte lunes 8 de junio ante la justicia como prueba de la denuncia por “producción de inteligencia ilegal” durante la gestión de Mauricio Macri. Cada uno de los que figuran en esta lista lleva un color que tendrían que ver con la admisión o no de las acreditaciones al G-20 realizada en Argentina en 2018.

En una inspección ocular realizada el 24 de enero en la oficina del director operacional del Área de Contrainteligencia de la Agencia, la actual intervención de la ex Side a cargo de Cristina Caamaño, encontró en una caja fuerte tres sobres con las leyendas “2017”, “Varios” y “Periodistas G20'”. En este último sobre, se detallan fichas con el nombre del trabajador de prensa, su foto, el medio al que pertenecen y descripciones sobre sus títulos universitarios. Al final sobresale una definición sobre sus afinidades políticas, algo que poco tiene que ver con los protocolos de seguridad utilizados para cubrir eventos internacionales.

Nueva denuncia: 403 periodistas espiados por la Agencia Federal de Inteligencia macrista

“Manifiesta una postura cercana al oficialismo”, dice al cierre de la ficha del periodista Marcelo Longobardi que lleva el color verde y se habría acreditado para cubrir la cumbre del G-20 para CNN en Español. También lleva color verde, Román Lejtman, quien en aquel momento trabajaba para Radio Nacional y, según estos papeles encontrados en la AFI, en su perfil se detalló: “Maneja una línea de pensamiento muy alineada con la del gobierno. Es muy crítico a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner”.

Sobre Claudio Jacquelin, de La Nación dice: “Observamos que en sus cuentas de Facebook e Instagram muestra su lado familiar. Se destaca que en FB la única página de políticos a la que le dio ´me gusta´ es a la de Laura Alonso”. Leandro Querido se acreditó para cubrir el evento internacional para Radio Nacional: “En su Facebook sube imágenes de su vida personal y también ha compartido algunas peticiones que firmó en el sitio change.org, como por ejemplo un pedido para que Zaffaroni sea removido del cargo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos¨, dice su ficha. “Es una periodista bastante cercana al oficialismo”, está escrito en el papel de Natasha Niebeskikwiat, frase que se repite a lo largo de las descripciones de los cientos de trabajadores de prensa.

Además de Copley, de quien la acreditación del medio estaba comprobada y se cree que el color amarillo tenía que ver con su descripción ideológica, muchos de los periodistas que recibieron este color podría haber sido ser por su dudosa cobertura para el medio que solicitó acreditarse. La mayoría de quienes llevan el color rojo tuvo que ver con que ese medio no existía o se comprobó que el periodista no trabajaba allí.

Esta información recolectada violaría el artículo 4 inciso 2 de la ley 25.520 que detalla que ningún organismo de inteligencia podrá “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

Alicia Rinaldi pidió acreditación para ANSA, la agencia de noticias de Italia. “Milita activamente la causa del Aborto Legal y el #NiUnaMenos”, dice su ficha. Al igual que Dolores “Lola” Cardoner de Canal 9, de quien se dice: “Fue una de las más de 400 periodistas y comunicadoras que firmaron la carta pública por el #AbortoLegalYa”. Noelia Barral Grigera se inscribió para El Cronista y se menciona como: “coautora del libro ´El otro yo´, basado en una investigación a Nicolás Caputo. Tiene una postura lejana al gobierno. Es bastante moderada en sus menciones” “Escribió un artículo (muy detallado) sobre el debate por la ley del aborto para la revista Anfibia”. De Silvina Martínez Porta se detalla: ¨Participa anualmente en las cenas de FOPEA (de la cual es socia activa). Fue una de las 280 periodistas que firmó la carta abierta de periodistas y comunicadoras por #AbortoLegalYA”.

Crece la investigación por presunto espionaje ilegal y se suman nuevos nombres a los "espiados"

En la denuncia presentada el viernes 5 de junio que recayó sobre el juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, Cristina Caamaño expresó: “Si un periodista es o no opositor del gobierno de turno no influye en lo más mínimo respecto a las condiciones de seguridad que debían brindarse desde el Estado nacional para llevar a cabo un evento internacional de la envergadura del G-20. Lo mismo respecto a si el periodista publica o no fotos de sus viajes en Instagram o a quien sigue en Twitter, o si milita en el movimiento social ‘Ni Una Menos’”.

La lista continúa. “Muestra su afinidad hacia el peronismo y, entre las fotos que su configuración de privacidad permite observar, hay una con Estela de Carlotto”, dice la ficha de Sebastián Hadida de Noticias Argentinas. Sobre Ignacio Petunchi, de Ámbito Financiero se escribe: “Comparte permanentemente posteos en contra del gobierno. Fue uno de los periodistas que recibieron balazos de goma durante los incidentes registrados en las afueras del Congreso durante la votación por la reforma previsional”.

También se informa sobre la actividad gremial de los trabajadores de prensa como la de Marina Giacometti, también de Ámbito Financiero: “Actividad muy elevada en TW. Mucho de ese contenido está relacionado con reclamos gremiales encabezados por SIPREBA (recomposición salarial para la prensa escrita, precarización en TELAM, etc). Además efectúa múltiples RTs de artículos que son negativos con el Gobierno”.

Incluso, hay perfiles en donde se detalla información sobre la religión. “En TW observamos que Pozzi demuestra su devoción por el catolicismo. En FB destacamos que solamente sigue a páginas de políticos de la oposición (CFK, Scioli, Rossi, Cerutti, Recalde, Cabandie, etc)”, sobre Luis Pozzi, fotógrafo de Telam y ex trabajador de PERFIL.

Cristina y Larreta fueron citados en la causa que investiga el espionaje ilegal

A Nicolás Stulberg de Infobae se lo identifica como “autor de la foto del supuesto policía infiltrado en incidentes, que Leopoldo Moreau mostró en el debate del Congreso por el presupuesto”. De Nicolás Eisler se detalla: “En su cuenta de FB no demuestra ideología política alguna. Su investigación sobre Fernando Niembro terminó con la renuncia a su candidatura a diputado por la Provincia de Buenos Aires. Entrevistó a Gabriela Michetti y Daniel Angelici”.

El indagar sobre las redes sociales y noticias de los periodistas, incluso llevaron a que en los informes haya descripciones como las de Valentina Blason: “Se pueden ver múltiples fotos de momentos previos a sus salidas al aire o mostrando la ropa que usa al salir en vivo, así como también imágenes con familia y amistades”. Y datos sobre la salud como los de Juan Pablo Perez (Radio 10), documento en el que se describe: “A fines del año pasado tomó notoriedad su caso ya que sufrió un infarto y, como todos los trabajadores del ex grupo Indalo, no tenía cobertura médica ni prepaga”.

“Las fichas contienen información de todo tipo y color: vinculaciones en los medios de comunicación, preferencias políticas, publicaciones en redes sociales, simpatía respecto a grupos feministas o de contenido político y/o cultural, entre otras cuestiones que nada tienen que ver con el contenido del evento para el cual supuestamente se estaban realizando este tipo de tareas sin control ni orden jurisdiccional”, agregó Caamaño en la denuncia.

PERFIL en la lista. Distintos trabajadores de la editorial PERFIL figuran en la lista que la actual interventora, Cristina Caamaño presentará este lunes a la Justicia. Se trata de 13 periodistas y fotógrafos pertenecientes al diario PERFIL, Revista Noticias y The BA Times. “En sus redes sociales comparte fotografías familiares y laborales, por el contenido de las mismas podemos inferir que es kirchnerista”, dice la ficha del fotógrafo Marcelo Silvestro. Sobre Pablo Cuarterolo se detalla: “En noviembre de 2008, mientras cubría un desalojo de cartoneros en una plaza de la ciudad, Cuarterolo fue agredido por un policía de civil. Fopea denunció el hecho. En diciembre de 2017, mientras cubría los incidentes frente al Congreso, recibió perdigones de goma en una pierna y efectuó críticas a las fuerzas de seguridad”.