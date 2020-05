L'Osservatore Romano de esta semana: "Pastores que dan la vida por sus fieles"

En esta nueva edición semanal del L'Osservatore Romano en lengua española se destaca la entrevista que la directora editorial, Silvina Pérez le realizara a Monseñor Eduardo H. García, obispo de la diócesis de San Justo. En la misma, Mons. García expresó que “Los países más vulnerables del mundo se enfrentan al dilema de morir de Covid-19 o morir de hambre o de enfermedades como la malaria, el dengue, etc. La comunidad internacional podría impedirlo con una hoja de ruta que pase por la ayuda, la atención a la deuda, el comercio y los medicamentos y la solidaridad. Para la Iglesia, la opción preferencial por los pobres no es estrategia, sino puro Evangelio y la misericordia es el marco, para encontrarnos con ellos”.

Todo el diálogo se enmarca en la situación de los barrios vulnerables del Conurbano bonaerense en medio de la pandemia. Al concluir, y al ser consultado sobre si podremos aprender algo de esta emergencia, expresó que: “Es muy difícil decirlo, porque a veces en el mal los humanos se convierten en mejores personas y no aprenden nada, permaneciendo en su somnolencia y necedad. Pero también puede ser una oportunidad para comprender que no podíamos seguir así, con este individualismo, en esta situación en la que solo valen los propios se derechos de libertad sin pensar en los demás. En resumen, somos una comunidad y debemos hacer cosas juntos, porque la calidad de vida depende solo de saber cómo vivir juntos y no aislados”.

Se incluye también en forma especial la carta que El Papa Francisco ha enviado al arzobispo de la arquidiócesis argentina de Mercedes Luján por la festividad de Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina, que se celebra el 8 de mayo. En la misiva, el Pontífice expresa que su corazón viajará a Luján y que estará como peregrino espiritual y “virtual” junto a los fieles. Se publica en la página 3 el Comunicado del Alto Comité para la Fraternidad Humana en el cual se convoca para el jueves 14 de mayo a una jornada de oración, de ayuno y de obras de misericordia entre todos los hombres y las mujeres «que creen en Dios creador». Esta propuesta alcanza a todos los líderes religiosos y a las personas de todo el mundo para invocar «con una sola voz» al Señor, para que preserve la humanidad, la ayude a superar la pandemia del covid-19, le devuelva seguridad, estabilidad, salud y prosperidad, haciendo las relaciones más fraternas. El Comité está compuesto por exponentes de las tres grandes religiones monoteístas (cristianos, musulmanes y judíos) y ha incorporado también entre sus miembros a una mujer, la búlgara Irina Bokova, anterior directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura (Unesco).

Día de la Virgen de Luján: la historia de la patrona de la Argentina

La homilía del Papa Francisco publicada en forma completa en las páginas centrales inspira el texto de la portada de la edición de esta semana “Pastores que dan la vida por sus fieles”. Esa frase, centro de dicho sermón, contiene un alto sentido post Pascual atravesado por los mártires del COVID-19. El Obispo de Roma remarca que: “Tres semanas después de la Resurrección del Señor, la Iglesia celebra hoy, cuarto domingo de Pascua, el domingo del Buen Pastor, Jesús el Buen Pastor. Esto me hace pensar en tantos pastores que en el mundo dan su vida por los fieles, también durante esta pandemia, muchos, más de 100 aquí en Italia han fallecido. Y pienso también en otros pastores que se preocupan por el bien de la gente, los médicos. Se habla de los médicos, de lo que hacen, pero hay que tener en cuenta que, sólo en Italia, han fallecido 154 médicos en acto de servicio. Que el ejemplo de estos pastores sacerdotes y “pastores médicos”, nos ayude a cuidar del santo pueblo fiel de Dios”.

Como es habitual, se publica en forma completa y oficial la homilía del Santo Padre en la audiencia general del miércoles 6 de mayo por la mañana. Francisco subrayo que «La fe es un grito; la no fe sofoca ese grito» en esa celebración habitual que desde estos tiempos de pandemia covid 19- se lleva a cabo en la biblioteca privada del Palacio Apostólico Vaticano y sin la presencia de fieles. Al inaugurar un nuevo ciclo de catequesis dedicado al tema de la oración, el Pontífice se detuvo en el «misterio» de la oración, tal como emerge del pasaje evangélico de Marcos (10, 46-52) -leído en varios idiomas antes de la reflexión de Francisco- que relata la curación del ciego Bartimeo.