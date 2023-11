Murió el periodista Edi Zunino: una galería de fotos para recordarlo

El periodista y exdirector de contenidos digitales de PERFIL y de la Revista Noticias, Edgardo "Edi" Zunino, falleció este jueves 9 de noviembre a los 60 años, tras una larga enfermedad. La triste noticia fue confirmada por Jorge Fontevecchia, presidente & CEO del Grupo Perfil.

Nacido en Ramos Mejía el 21 de abril de 1963, Zunino se desempeñó en gráfica, radio y televisión. Dirigió la revista Noticias y fue secretario general de redacción del Diario PERFIL.

En concreto, a lo largo de su carrera se desempeñó como redactor y director de la revista Noticias, conductor de A24 y colaborador en los matutinos La Voz y Sur. Además, entre otras tareas, fue editor de la revista TXT.

Zunino también dedicó parte de su trayectoria a la escritura de varios libros, como Patria o medios (2009), Periodistas en el barro (2013), Cerrar la grieta (2015) e incluso una novela titulada Locos de amor, odio y fracaso.

Dado su trascendental trabajo periodístico, "Edi" recibió el reconocimiento no solo de colegas y de sus lectores, sino que también fue galardonado a nivel internacional.

En 1995 Zunino recibió el Premio a la Ética Periodística de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Florida, Estados Unidos. Luego, en 1998, obtuvo el Premio ADEPA-Clarín a la Libertad de Prensa.

Durante el último tramo de su carrera, Zunino le dio un volantazo a su vida y tras pasar 30 años en Editorial Perfil decidió embarcarse al trabajo en televisión.

De esta manera comenzó a co-conducir durante las tardes el programa Para que sepas junto a Marcela Pagano en la pantalla del canal A24. Su participación se extendió hasta hace algunas semanas, cuando intervino como columnista ante la imposibilidad de seguir al frente del envío.

Como se mencionó, la triste noticia fue confirmada esta mañana por el presidente & CEO del Grupo Perfil, Jorge Fontevecchia, quien se encontraba en una entrevista con Ernesto Tenembaum, en Radio Con Vos.

"Me acaban de dar una noticia muy triste, que murió Edi Zunino, y no pude prestar atención a lo que me estabas diciendo", expresó y agregó: "Es una profunda tristeza. Director de la Revista Noticias, director asociado de Perfil, me pone muy triste".