Edgardo "Edi" Zunino, periodista, exdirector de contenidos digitales de PERFIL y de la Revista Noticias, falleció este jueves 9 de noviembre a los 60 años, tras una larga enfermedad. La triste noticia fue confirmada por Jorge Fontevecchia, presidente & CEO del Grupo Perfil.

"Me acaban de dar una noticia muy triste, que murió Edi Zunino, y no pude prestar atención a lo que me estabas diciendo", dijo Fontevecchia este jueves durante una entrevista con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos.

"Es una profunda tristeza. Director de la Revista Noticias, director asociado de Perfil, me pone muy triste", agregó.

CaptionEdi Zunino, Eduardo Lerke, Gustavo González y Gabriel Michi.

Nacido en Ramos Mejía el 21 de abril de 1963, Edgardo "Edi" Zunino se desempeñó en gráfica, radio y TV. Dirigió la revista Noticias y fue secretario general de redacción del Diario PERFIL.

Su trabajo en medios de comunicación también estuvo atravesado por un proyecto de alto voltaje periodístico: se llamó Periodistas en el Barro.

Con su particular estilo con condimentos de humor e ironía, supo aplicar sus conocimientos periodísticos para entrevistar a los principales referentes de la política, la Justicia y la economía en la Argentina. Todo eso también lo volcó en libros exitosos donde se enfocó en las peleas, aprietes las traiciones y los negocios en torno a lo que denominó la "guerra mediática" en el último kirchnerismo.

Edi Zunino.

El ciclo cerró con una entrevista a su hijo Manuel Zunino, uno de los líderes de la Consultora Proyección, el 13 de agosto pasado. "Es mi hijo, lo he reconocido como corresponde hace 37 años", arrancó con los ojos en cámara. "¿Qué haces, viejo ¿Cómo estás? Gracias por reconocerme", devolvió el analista político. Entre risas, esa última entrevista transcurrió a lo largo de casi media hora en la que hablaron de la elección general que se avecinaba unos días después y una de las conclusiones llegó en torno a Patricia Bullrich: "Fue más camaleón que halcón". Quedó estampada como título de la entrevista.

A "Edi" parecía que nada lo frenaba. En sus conversaciones de redacción era un libro abierto: cada frase podía ser aplicada como una enseñanza para transitar el día a día del trabajo con fuentes y las demás aristas del quehacer periodístico. Era memorioso, gran intelectual y no dudaba en escuchar y comprender a los periodistas que dan sus primeros pasos.

Edi Zunino y José Luis Cabezas.

Por su trascendental trabajo periodístico, "Edi" recibió el reconocimiento no solo de colegas y de sus lectores, sino que también fue galardonado a nivel internacional. En 1995 recibió el Premio a la Ética Periodística de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Florida, Estados Unidos. Más adelante, en 1998, fue suyo el Premio ADEPA-Clarín a la Libertad de Prensa.

En la última parte de su carrera, Zunino decidió dar un volantazo. Después de cerca de 30 años en Editorial Perfil decidió empezar a trabajar en la televisión. "Para que sepas" se llamó el programa diario que co-condujo junto a Marcela Pagano en las tardes del canal A24. Su participación se extendió hasta hace algunas semanas, cuando intervino como columnista ante la imposibilidad de seguir al frente del envío.

"La recuperación de la democracia me permitió entrar a un cuarto oscuro por primera vez con veinte años cumplidos. Yo voté a Herminio Iglesias. Me debo un libro con ese título y un centenar de anécdotas disparatadas, aunque muy definitorias de la militancia política en los 80. Yendo al grano, lo voté por disciplinada convicción partidaria. Disciplina y convicción. Vaya contrasentido". La frase es parte de la "advertencia necesaria" de su libro del 2014.

En ese libro también dedicó algunos párrafos a recordar cómo fueron los tres años ininterrumpidos que estuvo al frente de la investigación periodística del asesinato de su amigo y compañero, José Luis Cabezas.

