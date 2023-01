Edi Zunino: "Ahora el periodismo acusa y opina, no investiga"

El actual conductor de A24, Edi Zunino, aseguró que "el asesinato de periodistas sigue siendo una manera de cercenar la libertad de prensa en otros países", en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). El recuerdo de José Luis Cabezas a 26 años de su asesinato.

¿La desgracia del asesinato de José Luis Cabezas sirvió para mejorar la relación el periodismo con el poder, la autopercepción del mismo o en el plano técnico profesional que te parezca?

Algo de lo que sucedió fue que las mafias se volvieron menos explícitas. La ausencia de Alfredo Yabrán deliberada de la escena pública se volvió imposible y lo convirtió en un factor de investigación periodística ineludible.

José Luis (Cabezas), junto con Gabriel Michi, en Pinamar, y otros compañeros en Buenos Aires, tenían el tema de noticia, era decir quién era el personaje que estaba vinculado a negocios tan estratégicos de Argentina como la entrada y salida de mercaderías del país, el traslado de las mismas dentro y la mensajería legalmente secreta por ser parte del correo.

Cómo logró José Luis Cabezas la foto de Alfredo Yabrán

De algún modo, Yabrán era parte de un esquema dueño del país. Después de lo de Cabezas, quedó expuesto el lado B del poder en Argentina y lo relacionado al entramado entre policías, jueces, políticos y sus internas, empresarios.

Recuerdo siempre lo que era investigar al grupo Yabrán, lo cual conllevaba ir a la Inspección General de Justicia, el Boletín Oficial, buscar los edictos, papeles y cada una de las cosas que hoy con un buen servicio de información podés acceder más rápido y fácilmente para cotejarla y antes eran días y días.

¿Qué cambio del periodismo?

Su perspectiva, está muy lastimado en todo el mundo. Esos propios factores de poder no necesitan de poder, sino que de otra cosa. Ahora el periodismo acusa y opina, no investiga.

Así fue la última noche de Cabezas

Lo que no se pierde es la necesidad de estar informado. Siempre se pretendió que la sociedad no maneje información de calidad para que sus decisiones no fueran de calidad.

Dijiste que hoy el periodismo más que investigar opina. ¿Es parte de la confrontación?

Sí, porque también es parte de dónde está el resultado económico que no es el único elemento, sino que hacen falta las ganas de no dejarse vencer en ese intento.

Moreno Ocampo habló sobre Argentina, 1985: "Lo que se ve en la película es textual lo que pasó en el juicio"

Estamos en medio de una discusión sobre la institucionalidad del país. Argentino no toleró el asesinato de un periodista, es el mismo país que ahora compite por Argentina, 1985 que es la película del Juicio a las Juntas.

El asesinato de periodistas sigue siendo una manera de cercenar la libertad de prensa en otros lugares del mundo, tal vez con una calidad institucional peor que Argentina. Hay códigos que aceptamos que deben ser así y otras que no tienen que suceder.

BL JL