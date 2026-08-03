Pase de NET TV a +PERFIL

Tenemos una novedad que contarles. Ahora dentro de minutos, a las 12 horas, realizaremos un pase entre NET TV y +perfil, el canal que hoy está naciendo. Una evolución que llevo 7 años.

A las 6 de la mañana del 1 de julio de 2019 comenzó con la transmisión de Radio Perfil, el primer medio audiovisual de Editorial Perfil, producido desde los estudios ubicados en esta que es la mayor redacción de Sudamérica, como nos gusta llamarla a nosotros, desde esta, la mayor fábrica de palabras de Sudamérica.

Hasta entonces no había un solo micrófono, una sola luz, un solo control, un solo switcher, un solo videowall.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hoy, 7 años después de aquel comienzo con Radio Perfil en 2019, desde este edificio, producimos 36 horas diarias de programas en vivo de televisión cobijando primero a NET TV, luego a Caras TV, a Canal E y desde hoy a +perfil el nuevo canal periodístico.

Modo Fontevecchia, que desde hace un año se viene realizando en el estudio A de NET TV, también comenzó en los estudios de Radio Perfil desde donde se transmitió sus primeros tres años, ahora se mudará definitivamente a +perfil a partir del 1 de setiembre y durante todo este mes de agosto transmitirá en duplex entre NET TV y +perfil simultáneamente de 10 a 12 y solo por +perfil su última hora de 12 a 13.

Por eso ustedes estuvieron viendo durante todo el programa en la parte superior de la pantalla los números de los canales de todos los cable operadores y televisión abierta digital por los que se transmite +perfil. Estos son: 571 de Flow, 21 de Telecentro, 1722 de DirecTV, 24 de Telered Trimi, 106 de Digital, 22 de Claro, 196 de Sensa, 196 de Colsecor y 25.5 de Televisión abierta digital; en todo el país y en todos los cable operadores.

También el programa de Marcelo Longobardi durante este mes de agosto se transmite simultáneamente en NET TV y +perfil para mudarnos definitivamente los dos a +perfil el 1 de setiembre. Longobardi realiza su programa desde su casa o en los lugares que se encuentre viajando pero Modo Fontevecchia cambiará su escenografía mudándose al nuevo estudio de +perfil en el corazón de nuestra redacción que ustedes están viendo en pantalla.

Desde ese mismo estudio hoy, desde las 13 a las 21 horas de lunes a viernes, comienzan cinco nuevos programas, todos en formato de rondas, formato periodístico que en España es muy exitoso bajo el nombre de “tertulias”. Los cinco son: Investigación conducido por Natalia Volosín de 13 a 14,30; Corresponsales conducido por Jorge Elías de 14,30 a 16,30; Economistas conducido por Fernando Meaños de 16,30 a 18; Escritores conducido por Osvaldo Quiroga, de 18 a 19,30; y Editores de 19,30 a 21.

Y desde las 21 hasta las 23, QR conducido por Pablo Caruso programa que también continuará en agosto en su actual estudio y se mudará al nuevo set junto con Modo Fontevecchia recién el 1 de setiembre.

La campaña de +perfil fue realizada por Mercado McCann bajo el eslogan “Gente que piensa”, con dos bajadas: “Menos de lo mismo” y “Pensar es Perfil” porque más que una canal de noticias es un canal periodístico donde privilegiaremos las claves del pensamiento, que son las palabras, instrumentos para construir y organizar las ideas.

Pensar es distinguir. Nombrar es clasificar. Esperamos construir una enorme biblioteca donde las palabras sean las llaves de cada estante. Palabras como unidades mínimas del pensamiento.

Son las palabras las que transforman profundamente nuestra capacidad de pensar, porque las palabras no solo comunican pensamientos sino que también los hacen posibles.

Pensar es establecer relaciones: las palabras son las herramientas con las que esas relaciones se vuelven conscientes, comunicables y discutibles. Por eso pensar es también dialogar con uno mismo.

Pensamos para conocer y conocemos para pensar mejor. Uno alimenta al otro. Pero el conocimiento sin pensamiento se vuelve repetición. Veámoslo así: la información son ladrillos, el pensamiento es la arquitectura.

Pensar es una actividad cuyo resultado es el conocimiento, y cuando aprendemos palabras nuevas no solo aprendemos términos, sino que adquirimos una nueva posibilidad de pensar.

Y como dice desde hace tres décadas el eslogan de la revista Noticias de Editorial Perfil: “Entender cambia la vida”.

Aquel 1 de julio de 2019 a las 6 de la mañana dijimos “Comienza un viaje que nos llevara a donde la audiencia decida, juntos vamos a ir desarrollando el ideal de nuestra radio” hoy de nuestro nuevo canal que ojala disfruten tanto como a nosotros hacerlo, Vamos juntos, pensemos juntos.

ff