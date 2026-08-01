La tapa del Diario PERFIL del sábado 1° de agosto de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.160 del Diario PERFIL, de este sábado 1° de agosto de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

El Gobierno lanza el operativo “si no te gusta, andate” para forzar la salida de Villarruel. La última batalla de la guerra en el oficialismo se desató con un posteo de la vicepresidenta en el que manifestaba estar “preocupada genuinamente” por el estado del primer mandatario. El jefe de Gabinete salió inmediatamente a responderle. A partir de allí se abrió un foco, esta vez más intenso, de conflicto, que tiene al Senado como campo de enfrentamiento. El mensaje del ministro coordinador fue “que arme su proyecto y compita”. Crecen las presiones y chicanas.

Caputo, Milei, Sturzenegger, el verdadero triángulo de hierro. Limadas las asperezas entre los ministros, hoy son el blindaje para el rumbo económico, más allá de las internas oficialistas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

CFK: en exclusiva, habla su abogado brasileño, Rafael Valim: “Queremos que sea candidata”.

Las empresas offshore de Malvinas que contradicen a Milei. Hay capitales chilenos en el archipiélago.

Fuerte respaldo de Kristalina Georgieva a la reforma del Banco Central.

En el primer semestre, los argentinos compraron US$ 12.299 millones.

Para la UCA la pobreza bajó, pero menos de lo que dice el oficialismo.

Cobertura de salud. Casi tres millones de jóvenes de entre 18 y 29 años no tienen planes que los protejan, según un informe de la UBA.

Gaza. Por una gestión del Board of Peace, Hamas aceptó un acuerdo para el desarme. Un paso hacia una paz muy costosa.

Vicky Xipolitakis. Detienen en la provincia de Santa Fe por narcolavado a Leandro “Lelo” Pérez, expareja de la modelo.

Bosque oculto. En el barrio de Almagro, vecinos quieren preservar una microrreserva urbana que el Estado pretende subastar.

España: la tragedia de Ceuta ya dejó 57 migrantes muertos. Italia cierra la libre circulación desde ese país, para impedir ingresen también miles de migrantes.

Solo devolvieron cien de las 60 mil entradas de Rosalía. Hoy da el primero de sus cuatro shows.

Escriben en esta edición:

Salvia, Curia, Burgueño, Haime, Cwaik, Cermelo, Kohan, Ledo, Fracchia, Guebel, Helman, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

HB

