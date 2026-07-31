La Ciudad de Buenos Aires convierte a los vapeadores en residuos peligrosos y obliga a su reciclaje

La Ciudad de Buenos Aires dio un paso inédito en Argentina al sancionar una ley que obliga a recolectar y reciclar vapeadores y dispositivos de tabaco calentado mediante un circuito específico de tratamiento. La iniciativa incorpora estos productos a un esquema diferenciado de gestión de residuos debido a los componentes electrónicos y baterías que contienen.

La medida apunta a reducir el impacto ambiental generado por estos dispositivos, especialmente por los modelos descartables, y establece mecanismos específicos para su recolección, recuperación y reciclaje. La normativa también busca disminuir los riesgos asociados a la eliminación de baterías de litio junto con los residuos domiciliarios.

La Ciudad incorpora los vapeadores a la gestión de residuos electrónicos

La Legislatura porteña aprobó la Ley 6964, una norma que establece un nuevo marco para la gestión ambiental de los cigarrillos electrónicos y dispositivos de tabaco calentado. Además de las regulaciones sanitarias y comerciales, la legislación obliga al Estado a desarrollar protocolos para la recolección, recuperación, tratamiento y reciclaje de estos productos una vez finalizada su vida útil.

Con esta medida, la Ciudad de Buenos Aires incorpora por primera vez el impacto ambiental de los vapeadores al debate regulatorio, al reconocer que millones de dispositivos descartables terminan en la basura sin un tratamiento adecuado.

Por qué los vapeadores son considerados residuos peligrosos

Los cigarrillos electrónicos contienen componentes que requieren una gestión especializada, entre ellos baterías de litio, circuitos electrónicos, metales, plásticos, sensores y líquidos con nicotina. La mezcla de estos materiales impide que sean descartados junto con los residuos domiciliarios comunes.

La nueva normativa dispone que estos dispositivos deberán depositarse en los Puntos Verdes de la Ciudad, donde serán incorporados a circuitos de reciclaje diferenciados bajo criterios de economía circular y trazabilidad.

El crecimiento de los dispositivos descartables

La ley también responde al fuerte crecimiento de los vapeadores descartables, cuyo diseño de un solo uso incrementó significativamente el volumen de residuos electrónicos. A diferencia de los primeros modelos recargables, estos dispositivos son desechados una vez agotada la batería o el líquido, generando una mayor presión sobre los sistemas de gestión de residuos.

Además, la integración de baterías, plásticos y componentes metálicos dificulta su desarme y reciclaje mediante los mecanismos tradicionales.

Riesgos ambientales y de seguridad

Uno de los principales problemas identificados por la norma son las baterías de litio. Cuando los vapeadores son compactados junto con la basura domiciliaria, estas baterías pueden dañarse, provocar sobrecalentamientos e incluso incendios en camiones recolectores, plantas de transferencia y centros de clasificación.

La Ley 6964 busca reducir esos riesgos mediante la recolección diferenciada y el tratamiento especializado de estos residuos. La iniciativa posiciona a la Ciudad de Buenos Aires como la primera jurisdicción del país en establecer un régimen específico para el reciclaje de vapeadores y podría convertirse en un antecedente para futuras regulaciones ambientales a nivel nacional.