Tomás Pérez Vizzón: "Anfibia es un bicho raro, no necesitamos permanentemente de los clicks"

por Ramón Indart

El miércoles 16 de octubre en el Centro Cultural Kirchner se realizó la onceava edición de los Premios Perfil a la Inteligencia y en el rubro Libertad de Expresión Nacional 2019 fue para Cristian Alarcón, director periodístico de la revista Anfibia. En su ausencia, fue su par Tomás Pérez Vizzon quien recibió el premio y explicó a PERFIL cómo irrumpieron en la agenda mediática con sus investigaciones. Anfibia es una revista digital de crónicas, ensayos y relatos de no ficción que trabaja con el rigor de la investigación periodística y las herramientas de la literatura. Fue creada en 2012 por la Universidad Nacional de San Martín, dentro de su programa Lectura Mundi. Propone una alianza entre la academia y el periodismo con la intención de generar pensamiento y nuevas lecturas de lo contemporáneo.

-En la cultura digital, nosotros hablamos de la dictadura del click. ¿Cómo hace la revista Anfibia para convivir con el mercado del click y el contenido periodístico que es lo que los destaca?

-Nosotros somos un bicho raro dentro del periodismo en ese sentido. Al pertenecer a una universidad nacional y pública como la UNSAM no tenemos la necesidad permanente de tener clicks. Pero por otro lado, también somos un bicho raro dentro de los sitios universitarios, porque no somos el clásico sitio universitario que lo leen cuatro o cinco personas sino que nuestra intención es justamente sacar investigaciones de la universidad y llevarlas hacia un público más masivo. Por eso estamos mirando todo el tiempo estadísticas y viendo cómo hacer para tener más alcance, pero en los últimos años estuvimos viendo que no nos interesa tanto en que las cosas sean muy clickeadas sino la posibilidad de instalar agenda o presentar un tema en la sociedad y redes sociales. Por eso pensamos cuáles son los temas que vamos a querer hablar en 2020, por ejemplo, inteligencia artificial, y ver qué tipo de contenidos vamos a tratar para mantener en vigencia ese tema.

-Se proyectan temas y a partir de ahí las investigaciones.

-En realidad buscamos los temas y vemos quién en la universidad está pensando en ese tema.

-¿Y cuántos temas agarran?

Tratamos con la actualidad y eso depende de los años, en 2018 el aborto, en 2019 es un año político. Y siempre tenemos cuatro ejes temáticos: género, política, sociedad y tecnología. Esos están atravezados, buscamos cruzarlos en nuestras investigaciones. Por ejemplo, tenemos el tema la economía de plataformas, sobre los trabajos de aplicaciones. Ese tema nos permite hablar de todos los temas: la diferencia de género a la hora del acceso al trabajo, tenés economía, tenés política, tenés inmigración, futuro.

-Y el proceso temporal hasta que se publica no son todos lo mismo, ¿tienen un promedio?

-Lo que pasa es que en esa investigación suceden un montón de cosas. Un podcast de 10 capítulos, una serie web que lleva más tiempo, siete ensayos académicos. Los ensayos los tenemos muy aceitados y antes era más difícil. Por ejemplo el tema de las inundaciones, se inundaba la Matanza y teníamos un investigador que hace 10 años estudia inundaciones y urbanización dentro de la provincia de Buenos Aires y nos decía que nos iba a tener el texto dentro de dos meses. Y esto era necesario ahora, ahora dentro de un mes podemos largar siete textos.

-¿Recordás algún tema particular en el que haya irrumpido Anfibia como en el caso de las APPS?

-Sí, recuerdo dos. Uno es de las nuevas derechas jóvenes que están en latinoamérica. Hicimos un perfil sobre Agustín Laje que de alguna manera ponía en evidencia una porción de las juventudes que están pensando no sólo en Argentina sino en América Latina de esa manera. Y otro fue la astrología, publicamos un texto a favor y uno en contra y nos elogiaron y putearon por todos lados.

