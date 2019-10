Mateo Salvatto, en los premios PERFIL: "Para mí la sordera era la discapacidad más común"

por Ramón Indart

Mateo Salvatto, de 20 años, es egresado de la escuela ORT de Almagro y actualmente estudia Análisis de Sistemas. Con su corta edad, es el creador de la aplicación móvil ¡Háblalo!, la cual funciona como un traductor en tiempo real para asistir a personas con problemas para comunicarse verbalmente y dificultades de audición. Este joven fue uno de los premiados en la onceava edición de los Premios Perfil a la Inteligencia, la cual tuvo lugar en el Centro Cultural Kirchner el miércoles 16 de octubre. En su caso, fue distinguido en la categoría Innovación Digital. Previo a recibir su estatuilla, habló con PERFIL.

—Tu aplicación está presente en 50 países y asiste a 62.000 personas, a quienes vos ayudaste a que lleven una vida normal. ¿Tomás conciencia de eso?



—Sí. Es algo increíble, es el motor del proyecto. De hecho esto crece tan rápido que el número hay que actualizarlo porque de hecho ya son 73.500 las personas. Ya llegamos a las 100 mil descargas. Uno en el día a día no se pone a pensar, pero ¿sabés qué me pasa a mí?, por este laburo he viajado mucho por el interior y cuando aterrizo en Aeroparque y veo el Monumental (estadio de River) pienso, toda la gente que usa ¡Háblalo! No entra ahí, y ahí es cuando digo algo logramos.

—A los 17 fuiste campeón en un mundial de robótica ¿cómo llegaste ahí?, para saber cómo se puede impulsar a los más chicos



— La tecnología es algo que me interesa desde siempre, mis viejos me identificaron con eso desde que era muy chiquito y por eso me mandaron a una escuela técnica, es decir que de eso nunca hubo dudas en mi casa, pero si no fuera por ORT no estaríamos teniendo esta conversación porque no podría haber hecho todo esto, primero por un tema de oportunidades y otro por el tema de cómo te enseñan y el espacio que te dan para innovar. Como modelo educativo ORT es maravilloso. Hay que trabajar para que haya más oportunidades de ese estilo, pero lo que pasa más a nivel software es que podes hacer algo gastando sólo 25 dólares porque ni siquiera los tutoriales te los cobran. Cada vez más gente tiene acceso a Internet y hay que trabajar para que cada vez sea más económico acceder a una computadora, pero en general es accesible. Hoy estamos en un punto de inflexión histórica donde uno puede acceder a cualquier información de la historia de la humanidad al toque. Se trata de una ventaja estratégica enorme para mi generación y siempre digo que hay que explotar mucho eso, ponerse a la vanguardia de esos temas.

—¿Por qué apuntaste tu aplicación para la gente sorda?



—El proyecto nace por un tema familiar porque mi mamá es profesora de sordos e intérprete de lengua de señas hace muchos años, por lo cual yo me críe con personas con este tipo de discapacidad. Para mi la sordera era la discapacidad más común. A medida que iba creciendo me di cuenta que a la mayoría de la gente no le pasaba eso porque la sordera es la discapacidad que no se ve. En el mundo hay 600 millones de sordos, por ahí uno comparte espacios públicos con personas sordas y no se da cuenta entonces esto causa que en la mayoría de los ámbitos, contextos sociales y hasta la tecnología no tenga en consideración esta capacidad, es como si no existiera. Entonces me pregunto cómo podemos tener tecnología para llegar a Marte o ganar un campeonato internacional de robótica pero un sordo no puede hacer una denuncia en una comisaría, es algo que no tiene lógica y esto me dio bronca y empecé a programar esta aplicación pero para mis amigos sordos, no era un emprendimiento.

—¿Cuánta gente trabaja con vos y cómo hacés?



—La empresa Asteroid tiene 9 personas. Cuando hacés un proyecto social, se relaciona eso con que sea gratis, con no ganar plata y nosotros mantenemos la filosofía de que nunca le vamos a cobrar a una persona sorda por comunicarse. ¡Háblalo! Ya no es sólo para personas sordas sino que creció para personas con parálisis cerebral y otras discapacidades. Lo que uno tiene es un problema global que enfrentan estas personas con discapacidades porque tienen por un lado su problema personal de decir ‘quiero ir a una farmacia o un hospital y estar solo y manejarme de forma independiente’. Del otro lado del mostrador, el farmacéutico o médico que atiende a esa persona es un problema no solucionado. ¡Háblalo! Tiene un servicio llamado de inclusión para organizaciones donde le ofrecemos a compañías, gobierno, ONG's, tengan en cualquier escritorio que tengan una terminal de ¡Háblalo! Hecho a la medida de su empresa u oficina y capacitamos a su equipo, por ello pagan una suscripción muy barata. Estamos trabajando con 5 empresas grandes y por suerte esta comunidad sigue creciendo.

—¿Tenés pensada tu próxima aplicación?



—Sí, hay muchas, cosas de robótica, aplicaciones para donaciones de sangre y para personas ciegas pero desde Asteroid decidimos enfocar en ¡Háblalo!, en este modelo de negocios que tenemos para crear el mejor producto posible porque con esta pequeña suscripción que pagan las empresas y gobierno nos ayudan a financiar el equipo, que hace que el proyecto sea mejor y que hace que más personas con discapacidad lo tengan. Nos enfocamos 100% en eso y una vez que la compañía se pueda sostener sola, ahí meteremos recursos en otros proyectos.

Salvatto, a su corta edad, fundó la empresa Asteroid Technologies, la cual tiene como objetivo promover la tecnología inclusiva. El joven ganó el campeonato nacional de robótica y el primer premio de la competencia Internacional de “Robotraffic” en Israel. En 2018 fue elegido por la revista MIT Technology Review como el Innovador Humanitario del año, ahora suma el premio PERFIL a su lista de reconocimientos.

