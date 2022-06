José Octavio Bordón: "Alberto ha sido apropiado y razonable en su participación en el G7"

El político y sociólogo, José Octavio 'Pilo' Bordón, contó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) que "el único pedido formal que había hecho la Argentina en Brics, con el apoyo de otros países, es la posibilidad de convertirse en un miembro participante del sistema bancario". Mirá la entrevista completa.

¿Qué representa que Alberto Fernández sea invitado por el G7?

Hay que tener claro que estamos invitados en carácter de que el presidente Alberto Fernández es además el presidente del Celac Obviamente en sus presentaciones el va a tener que expresar su misión pero en nombre del balance de todos ellos. Y en estos cuatro primeros minutos en los que acaba de hablar me parece que ha sido apropiado y muy razonable en lo que ha dicho y, obviamente, que tendrá ahora una serie de reuniones bilaterales, algunas que ya tuvo y que ahí sí expresará algunas de las ideas como presidente de la Celac y aprovechar la ocasión para conversar con los distintos líderes.

¿Cuál es tu opinión de la importancia que tiene el Brics y la importancia que tiene sumarse?

Estuve mirando y analizando videos de una cadena China donde compartieron un académico ruso, un académico chino y dos norteamericanos, especialistas en el tema, presentaron información muy relevante. Hay que entender que en los Brics no suele estar China, sino Rusia, Sudáfrica y Brasil. También está la India, Estados Unidos, Japón y la India, o sea que estamos en una situación de cambio.

Argentina no estuvo invitada a la reunión que hubo como reunión de la conducción y de los Brics, sino a una institución de los Brics que es el nuevo Banco de Desarrollo. Lo único pedido formal que había hecho la Argentina, con el apoyo de otros países, es la posibilidad de convertirse en un miembro participante del sistema bancario.

Jorge Elías (JE): Vemos que a Argentina la tratan bien afuera con estas invitaciones o el visto bueno del presidente Biden, por ejemplo. ¿Puertas adentro no lo capitalizamos o no nos ponemos de acuerdo, no?

Es que nosotros no somos el lobby de una idea económica ni de un partido político o una región. Somos un espacio plural, tanto en las perspectivas profesionales, en lo diplomático, lo político, en nuestros dirigentes sociales y en las personas de los más distintos sectores políticos.

No estamos en un momento, hace años ya, de una Argentina estancada y que viene de la tercera experiencia de gobiernos que son de coaliciones electorales y que después no logran funcionar a pleno como coalición de gobierno. Creo que, en esta transición, es el gran desafío que tenemos de cara al 2023. Y no hay una total coalición de gobierno porque algunos piensan que no estamos trabajando bien, en primer lugar siempre la principal responsabilidad es cómo el Gobierno gobierna internamente y cómo se relaciona con el resto de la política.

También me parece que es un mundo muy cambiante y, por lo tanto, hay que entender que no se trata de alinearse, sino que estamos viviendo el fin del uniporalismo norteamericano, y se tendrá que hacer un debate sobre las reglas de juego del sistema internacional. El mundo atraviesa un clima de bipolarismo conflictivo pero hay que entender que esto no es hegemónico.

Creo que lo que planteó hoy el presidente, respecto al diálogo para volver a resolver los conflictos internacionales, y respecto a tratar de moldear una arquitectura financiera internacional son dos propuestas que comparten los países latinoamericanos.

