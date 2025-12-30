A 21 años de Cromañón: sobreviviente relata su historia y estrena canción sobre la tragedia

El artista Matías Forci presenta su nueva canción “Extraño”, concebida como una herramienta de sanación y resiliencia tras la tragedia de República Cromañón, que ocurrió durante un recital de la banda Callejeros que provocó 194 muertes y más de 1.400 heridos. Según explicó en el programa Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), la música le permitió procesar el trauma acumulado a lo largo de los años, superar adicciones y conductas autodestructivas, y transformar la soledad y el dolor en una obra constructiva: “Es una forma de reconstrucción, de resiliencia”.

Me gustaría comenzar hablando de Extraño y cómo reconvertiste algo triste en algo lindo como la música.

Extraño nace de un sentimiento de pérdida, de duelo. Es una forma de reconstruirme, a través de la música, una forma de reconstrucción, de resiliencia. Es una canción que no habla de la tragedia, no habla del incendio, sino de lo que ocurre después, el proceso interno que tiene uno. Habla de lo que es seguir adelante cuando nadie te está mirando, cuando ya es demasiado tarde. Ese es el mensaje que tiene Extraño. Igualmente es el de interpretación.

¿Por qué Extraño? ¿Por qué ese nombre?

Extraño… Extraño no es de extrañar en mi caso. Yo lo compuse por sentirme extraño ante el mundo, ajeno al mundo, extraño ante la vida, situaciones extrañas… de sentirme extraño, de sentirme ajeno.

Pues es que Aristóteles decía que los intelectuales se sentían extranjeros o extraños en su época. Hay distintas formas de extranjeridad; no es simplemente geográfica. Uno puede sentirse extranjero en la época.

La canción es terapéutica, de transformar ese sentimiento de sentirse solo, porque cuando uno es extraño totalmente está solo, de sentirse solo, transformado en canción, de sentirse solo, de sentirse a veces asustado. La tragedia que me tocó vivir fue un estigma que cargué durante 20 años. Nunca hablé del tema. Nunca.

Yo, además de haber sobrevivido, toqué con los músicos de Callejeros, los exmúsicos de Callejeros, toqué durante varios años con ellos y bueno, eso conllevó un karma, de alguna manera algo muy pesado, algo muy lindo. Yo estoy muy agradecido por haber tenido la oportunidad de aprender el oficio, de haber podido grabar.

Y a ellos... ¿qué les pasaba a ellos?

Yo lo que sentía era algo muy heavy, porque ellos fueron, en primera instancia, absueltos por el juicio y después fueron condenados por dolo culposo. Estuvieron presos en dos ocasiones. Los liberaron y después los volvieron a detener. Yo acompañé ese proceso desde afuera, hablando por teléfono todos los días. He ido a visitarlos.

Cuando una persona atraviesa episodios en los que muchos mueren y ella sobrevive, aparece una pregunta inevitable: por qué seguir con vida. Me ocurrió en un centro de detención con 750 personas; asesinaron a 700 y todavía hoy me pregunto por qué quedé entre los 50 que no mataron. Esa inquietud vuelve una y otra vez: cómo se procesa algo así.

Cuando componés, ¿de dónde salen las canciones?

Se habla de inspiración, pero la inspiración tiene que encontrarte trabajando. Componés mucho y, después, lo bueno termina apareciendo. Con Extraño fue una noche de insomnio. Estuve tocando y dando vueltas hasta la mañana.

Por ansiedad, depresión. Tiene que ver con el hecho de fondo, con el trauma, con algo químico y físico también. Seguramente había algo inconsciente operando. No dormí y, de repente, a la mañana la canción salió completa. No la planifiqué. En diez minutos estaba entera. Después ajusté detalles, pero fue de un tirón.

Pasa como con ciertos descubrimientos científicos: no aparecen de la nada. Son la síntesis de un proceso previo, de algo que se viene acumulando durante mucho tiempo. En ese momento todo se ordena y emerge junto.

Mirando hacia atrás, ¿esa experiencia te hizo más débil o más fuerte?

Más fuerte. No solo esa noche, sino todo lo que vino después. Caer, consumir, salir, volver a tropezar y levantarse. Hoy estoy en otra etapa: llevo una vida sana, dejé el cigarrillo —fumaba dos paquetes por día—, no tomo alcohol. Pasé mi primer cumpleaños y mi primera Navidad lúcido. Antes buscaba escapar; ahora entreno, hago artes marciales y boxeo.

