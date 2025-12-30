A 21 años de Cromañon, familiares y sobrevivientes conmemorarán la tragedia con una misa y una marcha

Familiares y sobrevivientes de las víctimas de la tragedia de República de Cromañón llevarán adelante este martes una serie de actividades conmemorativas al cumplirse 21 años del incendio ocurrido durante un recital de Callejeros, tragedia que dejó un saldo de 194 personas fallecidas y más de 1.400 heridas. Las acciones se desarrollarán en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y tendrán como eje central el reclamo de memoria y justicia.

Fabiana Puebla, sobreviviente del hecho ocurrido el 30 de diciembre de 2004 e integrante del Movimiento Cromañón, confirmó que la jornada comenzará por la tarde con una misa en la Catedral Metropolitana. Más tarde se realizará una marcha desde Plaza de Mayo hacia el Santuario de Cromañón. Allí se desarrollará el acto central en homenaje a las víctimas.

Además de los momentos religiosos y de reflexión, la conmemoración incluirá expresiones artísticas. En la intersección de Mitre y Ecuador habrá música en vivo a cargo del cantante Sebas Fernández, la cantora La Ferni y el grupo Vamos Negrita. En paralelo, la organización "No nos cuenten Cromañón" informó que otros artistas participarán de actividades previstas en el estadio Malvinas Argentinas, en el barrio porteño de La Paternal.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cromañón vuelve a la escena: "Nos pasó a todos"

Cronograma de actividades en homenaje a las víctimas a 21 años de Cromañon

18:00 hs: Se realizará una misa en la Catedral Metropolitana en honor a los fallecidos.

19:30 hs: Iniciará la marcha desde Plaza de Mayo, que finalizará en el Santuario de Cromañón, ubicado en Mitre y Ecuador, cerca de la estación Once.

20:30 hs: Comenzará el acto central en el Santuario de Cromañón, donde familiares y sobrevivientes leerán documentos y se realizará el acto homenaje principal.

Cromañón, una de las peores tragedias no naturales de la historia argentina

El incendio de Cromañón se produjo a menos de dos minutos de iniciado el show de la banda Callejeros, cuando una persona del público encendió una bengala, práctica habitual en los recitales de rock de ese momento. El elemento alcanzó la media sombra del techo, una tela plástica inflamable que estaba prohibida, lo que provocó que el material se prendiera fuego de forma inmediata y el humo negro y tóxico se expandiera por todo el local.

Dentro del boliche había más de 4.500 personas, aunque el lugar estaba habilitado para poco más de mil. La combinación del hacinamiento, la falta de salidas adecuadas y la inhalación de gases tóxicos convirtió el hecho en una de las peores tragedias no naturales de la historia argentina.

"En Cromañón hubo mucha solidaridad, pero nos estigmatizaron", dicen sobrevivientes

Con el paso de los años, las consecuencias de Cromañón continúan marcando a sobrevivientes y familiares. De las 194 víctimas fatales, 17 se suicidaron tiempo después. Más de dos décadas después, familiares y sobrevivientes abandono estatal y falta de políticas de contención.

La tragedia derivó en múltiples procesos judiciales. En 2007, los jueces Marcelo Alvero, María Cecilia Maiza y Raúl Horacio Llanos condenaron a tres integrantes de la Superintendencia de Bomberos por haber recibido coimas de parte de dos empresarios. Un año después, en agosto de 2008, llegaron a juicio oral 15 imputados, entre ellos Omar Chabán, dueño del boliche, y Raúl Villarreal, su colaborador directo. En ese primer debate, los integrantes de Callejeros fueron absueltos.

Sin embargo, en abril de 2011, la Cámara de Casación revocó esas absoluciones al considerar a la banda coorganizadora del recital, lo que dio lugar a un nuevo juicio. El tercer debate se realizó en 2012 e incluyó al dueño del local, un comisario y a exfuncionarios. Finalmente, en un cuarto proceso judicial, fue condenado el exinspector del Gobierno porteño Roberto Calderini por haber cobrado coimas para habilitar el establecimiento.

En el plano político, el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, fue destituido mediante un juicio político llevado a cabo en la Legislatura porteña.

TV