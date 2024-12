En 2006, Omar Chabán, empresario y gerente del boliche República Cromañón, habló públicamente por primera vez desde la cárcel de Marcos Paz donde estaba detenido y contó su versión sobre la tragedia no natural de aquella noche del 30 de diciembre de 2004, que dejó un saldo de 194 personas y más de tres mil sobrevivientes.

El viernes 10 de marzo de 2006, en una sala de oficiales, el hombre señalado como el principal responsable de la tragedia conversó con un equipo de periodistas de Canal 9, conformado por "Chiche" Gelblung, Daniel Tognetti, Silvina Walger y Reinaldo Sietecase, quienes habían llevado una maqueta de República Cromañón.

El material en crudo duró cuatro horas y fue editado luego en tres bloques que ocuparon en conjunto una hora y 24 minutos.

Chabán, en prisión preventiva tras lo sucedido, relató cómo se desarrollaron los hechos desde su perspectiva, haciendo énfasis en la responsabilidad de quienes arrojaron las bengalas esa noche que tocó la banda de rock Callejeros.

El testimonio de Chabán permitió escuchar de manera directa al hombre que durante años estuvo en el centro del debate judicial sobre lo sucedido en Cromañón, en un proceso que incluyó cuatro juicios orales, donde constantemente se discutió la responsabilidad del Estado.

A lo largo de su relato, Chabán intentó dar cuenta de las complejidades de lo ocurrido esa noche y de su propio accionar ante la tragedia.

Omar Chaban

"Quiero expresar es que trabajé casi 25 años en esto y toda mi vida cuidé al público", dijo Chabán en 2006

Chabán comenzó la entrevista destacando su experiencia en el rubro y su dedicación a la seguridad de los asistentes a los recitales. "Lo primero que quiero expresar es que trabajé casi 25 años en esto y toda mi vida cuidé al público, apoyé a los chicos jóvenes, y todo lo que pasó está más allá de la dimensión humana", afirmó visiblemente afectado, uno de los referentes del rock under de los ’80 y ’90 en Buenos Aires.

Al describir el impacto que la tragedia tuvo en su vida, aseguró que "a partir de ese día es todo un infierno, son 24 horas que mi cabeza no puede parar y se tornó una locura. Ojalá puedan escuchar". "Lo importante es que sepan qué pasó y después puedan juzgar", enfatizó. La fuerza de la nota fue que era el propio Chabán quien lo decía dando la cara.

En su declaración, Chabán mantuvo la línea de argumentación que había presentado ante el juez, sosteniendo que, según él, los jóvenes que arrojaron las bengalas fueron los responsables de la tragedia.

“Yo estaba en la sala de sonido cuando vi a dos chicos, sin remera, en pantalones rojos sin bolsillos, sosteniendo hacia arriba los artefactos, y otro más que saltaba sobre sí mismo apuntando todos hacia el techo. Yo los vi, tenían una actitud muy agresiva. Le dije al sonidista que apagara el sonido, pero no lo hizo. Yo me anticipé. Lo mío fue un signo. Con la mano bajé las palanquitas y apagué el sonido. Si no lo hubiera hecho hubiéramos sido 2500 los muertos”.

Luego aseguró que tomó una manguera mientras un guardia abría la llave de agua. “Me di vuelta y en ese momento la media sombra hizo fluuu y se prendió y de golpe se apagó la luz”, señaló mientras iba señalando sus recuerdos sobre la maqueta del boliche.

El caos y la desesperación dentro de República Cromañón: "En un momento, caí y no sabía para dónde ir"

A medida que la entrevista avanzaba, Chabán explicó su recorrido durante el incendio y los momentos de caos que siguieron. Describió cómo en medio de la crisis tuvo que "decidir vivir", y recordó que, "en un momento, caí y no sabía para dónde ir. Tuve que decidir vivir, es una cosa rara, pero uno tenía que decidir vivir".

Explicó que no se veía nada, que estaba todo negro y que quizás a menos de un metro se estaba muriendo alguien, sin saber que hacer. Luego, detalló que comenzó a gatear, hasta que se paró y comenzó a caminar sin rumbo. Finalmente logró salir del lugar, aunque no sabía cuánto tiempo le llevó.

En un momento, Chabán relató cómo una de las puertas principales del boliche estaba cerrada. Al respecto, recordó que cuando llegaron a esa puerta, "estaba trabada". El periodista Daniel Tognetti le preguntó quién la había trabado, pero Chabán respondió que ese era un tema aún en investigación dado que había muchos incriminados en la causa.

Tognetti comentó que según una pericia de los bomberos, si esa puerta hubiera estado abierta, en cuatro minutos y 25 segundos hubiesen salido cuatro mil personas.

Chaban, notablemente movilizado, reclamó que “no lo están escuchando”, y ante las insistencias de los periodistas, explicó que siempre “habló antes de los recitales”, que dijo que no usen bengalas ni pirotecnia por “un cuidado natural”. “Si vos vas al teatro San Martín y te dicen que no fumes, y vos fumas y lo tiras y después hay un incendio, quiero saber como escapas del teatro”, ilustró.

La puerta bloqueada y la falta de medidas de seguridad en Cromañón: "Era una situación desesperante

La conversación se centró luego en el bloqueo de la puerta, algo que Chabán justificó argumentando que no se trataba de una puerta de emergencia. "Ninguna puerta de emergencia, o considerada como emergencia, puede dar a otra propiedad privada, tiene que dar a la calle", insistió, y argumentó: “La parte edilicia dice que no puede haber una puerta que dé a otro lugar que a su vez se puede incendiar".

Cuando le preguntaron si alguien tenía la llave de la puerta en cuestión, Chabán evitó responder, señalando que el caso seguía siendo investigado.

Ante los cuestionamientos del periodista Tognetti, quien sostenía que era una tragedia por la cantidad de muertes, no por ser un incendio, Chaban justificó su postura con que nadie se iba a imaginar lo que iba a pasar: “¿Vos sabías que el poliuretano generaba ácido cianhídrico?”

Cuando los periodistas insistieron en que detallara su recorrido y el proceso de liberación de la puerta, que se encontraba cerrada y bloqueada por la multitud desesperada por salir, Chabán destacó que "todo era una situación desesperante, terrorífica y peor de lo que aparenta".

En este momento, Reinaldo Sietecase interpeló a Chabán, sugiriendo que si esa puerta no era de emergencia, "entonces tampoco tendría que haber habido un recital". Chabán no dudó en dar la razón al periodista, y explicó que había "14 arquitectos intentando demostrar que el complejo no tendría que haber sido nunca habilitado".

El público y la responsabilidad: "Las bengalas deben prohibirse"

A lo largo de la entrevista, Chabán no dejó de señalar lo que consideraba la responsabilidad del público en lo sucedido. "El público no respeta la autoridad", dijo, y fue tajante al señalar que los jóvenes que arrojaron las bengalas eran los verdaderos responsables de la tragedia. "Los tres chicos que vi son responsables... las bengalas deben prohibirse", insistió.

Según sus cálculos, la noche del 30 de diciembre de 2004 "había entre 2.400 y 2.600" personas e insistió en que "le avisó a la Policía para que hubiera control". "Yo los días anteriores dije 'que no pase lo de Paraguay' y ahí me gritaron muchas cosas el público".

En un momento de la conversación, Chabán se mostró visiblemente afectado y expresó que, además de ser señalado como responsable, él también era una víctima. "Yo también soy una víctima, nadie me salió a defender", lamentó, haciendo referencia a la imagen pública que se construyó en su contra y la colaboración de los medios para que eso suceda.

"Me han creado como un monstruo, crearon el agujero negro, crearon el judío errante", dijo, citando sus propias palabras de una carta que había escrito a su hermana poco después de su detención.​

La angustia y su defensa: "Soy un señuelo"

Chabán se mostró emocionalmente afectado cuando habló de su dolor personal y el de su familia. "Estoy acá adentro, cuando debería estar fuera buscando a esos tres hijos de p...", dijo, entre lágrimas.

Al mismo tiempo, defendió su postura ante lo que consideraba una condena injusta: "Ustedes crearon un monstruo. No soy un chivo expiatorio. Soy un señuelo", subrayó con firmeza, apuntando a los periodistas.

La entrevista culminó con un Chabán angustiado. Mientras tomaba las carpetas y se retiraba, la cámara lo mostraba alejándose entre las rejas que se cerraban tras él.

El testimonio de Omar Chabán también fue un retrato de la complejidad de la tragedia de Cromañón. A través de sus palabras, se desnudaron los distintos factores que desembocaron en esa fatídica noche: la irresponsabilidad de los asistentes, la falta de medidas de seguridad adecuadas y la falta de control por parte de las autoridades. Sin embargo, el debate sobre las responsabilidades continúa siendo uno de los grandes ejes de la discusión en torno a la tragedia.

El 17 de octubre de 2012, Chabán recibió una condena de 10 años y 9 meses de prisión al ser declarado culpable por la tragedia. Durante su tiempo en la cárcel, su salud se vio gravemente afectada debido a un cáncer.

En agosto de 2013, tras haber sido hospitalizado en el Santojanni, se le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria. Al siguiente año, a los 62 años, Chabán falleció como consecuencia de un linfoma de Hodgkin el 17 de noviembre. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio Islámico de San Justo.

rm / ds