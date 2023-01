¿A quién le sirve Maduro?

“La semana próxima, en nuestro país, será la sede de la séptima cumbre de jefes y jefas de Estado de gobiernos de la CELAC. La cumbre de jefe que reúne a 33 mandatarios de la región, excluyendo solo a Estados Unidos y Canadá”, introdujo Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) de este viernes 20 de enero.

“Hasta la semana pasada, la novedad iba a ser el regreso de Lula a este espacio, sin embargo, la oposición argentina arremetió contra los presidentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, calificándolos como dictadores”, afirmó el conductor.

Nicolás Maduro, el 30 de enero del 2019, en un mensaje al pueblo de los Estados Unidos, decía “no permitamos un Vietnam en América Latina”, en relación a la “campaña de guerra mediática, comunicacional y psicológica que se desarrolla en los medios internacionales contra Venezuela”.

“Se ha preparado una campaña para justificar un golpe de Estado en Venezuela, que ha sido preparado, financiado y apoyado activamente por la administración de Donald Trump”, denunciaba el mandatario.

La oposición repudió la posible visita de los presidentes "autócratas" de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Una entrevista controversial

El periodista mexicano Jorge Ramos realizó una entrevista a Maduro el 25 de febrero de 2019, que es un material excepcional para pintar a ‘Maduro por Maduro’.

Ante el cuestionamiento de Ramos a su legitimidad como presidente por diversos países y la oposición venezolana, el mandatario respondió: “Usted me tiene que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás Maduro, soy un obrero, he sido electo y reelecto presidente, responde a ti como me quieras llamar. Te estoy recibiendo en el palacio presidencial de Miraflores, donde legítimamente llegué por el voto popular. Todo lo que hemos obtenido fue por el voto popular”.

En un segundo tramo de la entrevista, Jorge Ramos argumentó que el cuestionamiento a su legitimidad está fundado en las muertes ocurridas por la represión de su régimen, que considera que son responsabilidad suya. Maduro afirma que “Leopoldo López es responsable directo de las muertes en Venezuela”, y agregó que “en los juicios de 2014, Leopoldo López está señalado como propiciador de la violencia y responsable indirecto de los muertos”.

Patricia Bullrich le exige a la Justicia que detenga a Nicolás Maduro si viene a la CELAC

El periodista le respondió que, siendo él responsable de las Fuerzas de Seguridad, es el principal responsable de las muertes. Maduro, visiblemente alterado, aunque sin salir de sus cabales, responde: “Esa es tu posición política contrarrevolucionaria”.

En otro tramo posterior de la entrevista, Maduro habla de las cifras de protección y seguridad social, destacando la política social venezolana, a lo que el periodista interrumpió diciéndole que “su revolución ha fracasado terriblemente”.

“Esa es tu visión de derecha desde Estados Unidos, porque no vives en Venezuela y no sabes el nivel de protección y seguridad social que tiene el pueblo para viviendas, pensiones, empleo, ingresos, educación pública, gratuita y de calidad al 80% de los venezolanos”, dijo Nicolás Maduro.

Jorge Ramos intenta mostrarle un video a Maduro, intentando reforzar su argumentación. En este punto, Maduro da por finalizada la entrevista. “Esta entrevista no tiene sentido ni para ti ni para mi, yo creo que es mejor suspenderla”, expresó mientras se levanta de la silla.

Waldo Wolff: "Vamos a presentar una denuncia penal contra Nicolás Maduro"

Discursos grandilocuentes ante el pueblo venezolano

En declaraciones mucho más recientes, el 23 de marzo del 2022, Maduro afirmó, durante un acto, que “Venezuela merece el Premio Nobel de economía”, en relación a lo que él considera los logros de su gestión en el marco de dificultades internacionales tras la muerte de Hugo Chávez.

En otra ocasión, el 9 de agosto del 2022, Maduro se refiere a la controversia por el avión varado en Argentina, Maduro decía: “Pido el apoyo de la Argentina patriótica, peronista, para el rescate del avión y la liberación de los pilotos secuestrados. Vamos a articular una gran campaña desde Venezuela contra las sanciones, contra la persecución criminal, por el rescate del oro en Londres, y por la liberación de nuestros pilotos y el avión que le pertenece a Venezuela”.

“Es distinto el tono que Maduro utiliza en una entrevista para los Estados Unidos y el mundo hispano hablante, que el tono que utiliza cuando se dirige al pueblo venezolano. Este Maduro no es el Maduro racional y de lenguaje cuidado del reportaje con Jorge Ramos”, analizó Jorge Fontevecchia.

Maduro podría terminar preso en la Argentina si viene a la cumbre de la CELAC

La oposición Argentina contra Maduro

En el caso reciente, la oposición está opacando, inteligentemente, desde su perspectiva, la llegada de Lula y la vuelta de Brasil a la CELAC, colocando el tema de Maduro por encima. Esta estrategia ha tenido tres espadas mediáticas, la de López Murphy, Waldo Wolf y Patricia Bullrich.

Ricardo López Murphy afirmaba hace unos días que presentó “una declaración en el Congreso de la Nación repudiando la invitación a tres terribles dictadores como Díaz Canel, de Cuba, el sanguinario dictador de Nicaragua, Emanuel Ortega, y Nicolás Maduro, cuyo exceso y brutalidad no tiene nombre”.

Waldo Wolff, en este mismo programa, afirmaba que iba a “presentar una denuncia penal contra Maduro”. “Desde el Foro Argentino para el Restablecimiento de la Democracia en la Región, que integramos con Juntos por el Cambio, estamos presentando una denuncia penal requiriendo el no ingreso de Maduro a la Argentina, que está acusado por crímenes de lesa humanidad en organismos internacionales”.

Rodríguez Larreta también criticó la posible visita de Maduro: "No podemos naturalizar que el Presidente abrace dictadores"

Patricia Bullrich se expresó por medio de su cuenta de Twitter, en la que escribió: “Si Nicolás Maduro viene a la Argentina, debe ser detenido de manera inmediata por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Tal como ocurrió con Pinochet en Londres, en 1998. La justicia debe actuar en resguardo de la vigencia universal de los derechos humanos”

“¿A quién le sirve Maduro? Evidentemente, le sirve a la oposición para opacar la visita de Lula da Silva”, finalizó Jorge Fontevecchia.

FM JL