El exdiputado nacional, Waldo Wolff, recordó a la figura de Alberto Nisman y aseveró que "el arma que tenía cuando fue asesinado liberaba pólvora". Además, reveló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que presentarán una denuncia penal contra Nicolás Maduro.

Le quiero pedir una visión renovada acerca de lo sucedido con Alberto Nisman y por qué sigue creyendo que fue un asesinato.

Por varios motivos creo que fue un asesinato. Primero, porque la Justicia dice que así fue, hay un fallo que lo ratifica. Cada uno puede pensar lo que le parece, tengo enormes certezas en lo personal, habiendo escrito un libro y terminando un documental con testimonios inéditos de todo el mundo Nisman. Cuento con varias pruebas que son públicas.

El arma que tenía cuando fue asesinado liberaba pólvora, según las múltiples pericias que le hicieron y en sus manos no la había.

¿Quiénes podrían ser los asesinos? ¿Cuál es su tesis?

Era mucha la gente que estaba interesada en que Nisman no hable, no solamente por el tema de Memorándum con Irán, sino porque en Argentina se debatía una guerra de Servicios de Inteligencia.

¿Cuál es su visión al respecto de las denuncias de una mesa militar dentro de la AFI que tendría que ver con las escuchas y los mensajes de texto por redes sociales de Marcelo D'Alessandro?

Lo reconocieron Agustín Rossi y César Milani, que también está enfrascados en una pelea. No sé qué injerencia tienen, pero que hay agentes que vienen de la inteligencia militar en la AFI, lo reconocieron ellos. La explicación la tendría que dar el Gobierno.

Respecto a los chats, eso es espionaje ilegal, algo que en una democracia está mal y es peligroso para todos. Esto se da en un contexto más complejo en el que estamos por recibir al presidente de Venezuela.

Le adelanto algo, vamos a presentar una denuncia penal contra Nicolás Maduro. Desde el Foro Argentino para el Restablecimiento de la Democracia en Venezuela, que lo integramos los tres partidos de Juntos por el Cambio, más intelectuales. La misma requiere el no ingreso de Maduro, que está acusado por crímenes de lesa humanidad en organismos internacionales.

Todo esto es un coctel de un Gobierno que no solo vulnera los derechos individuales y colectivos como el nuestro, sino que se abraza y le da la bienvenida a nuestro país a un dictador probado en el mundo. Venezuela tiene el éxodo más grande del mundo, con siete millones de venezolanos que están fuera.

Este martes, cuando entrevistamos a César Milani, hablaba a su juicio de los errores de De Vedia, con quien también charlamos y explicó su parte. ¿Cuál es su opinión sobre lo que mencionó Milani?

Nunca lo acusé a Milani, no lo conozco y no tengo un gran concepto de él, todo lo contrario, pero no puedo opinar sobre un hecho que es una discusión de una persona que lo acusa y él que se defiende. No es un hombre que goce de buen concepto de mi parte, pero tampoco le voy a achacar algo que no corresponde porque no me consta que esté detrás de esto.

Rossi salió a denunciar a los medios que exhibieron esto. Lo digo porque siendo de presidente la Comisión de Libertad de Expresión, denuncié a Cristina Caamaño por haber exhibido miles de nombres de agentes de inteligencia en el mundo, y dejando a la Argentina "apagada al mundo", como se dice en la jerga de la seguridad, porque los iluminó.

