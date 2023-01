El dirigente peronista, Gabriel Mariotto, aseveró que "el peronismo debe discutir y unificar". Las posibilidades de unificarse en una "tercera vía" con Juan Schiaretti y Alberto Rodríguez Saá, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Para quién canta Alberto Rodríguez Saá, quien se vio cercano a Alberto Fernández cuando asumieron los nuevo ministros? ¿Está con el Frente de Todos o alguna alternativa del peronismo por fuera del oficialismo, en asociación con Juan Schiaretti?

Fui parte de la lista de Rodríguez Saá en el Partido Justicialista, él presidente, Milagro Sala vicepresidenta, y yo vicepresidente segundo. Presentamos 66 mil avales en el PJ, y la lista que quedó habilitada de Alberto Fernández presentó 22 mil avales.

No recibimos ni un llamado, Alberto se hizo cargo del PJ con parte de su Gabinete, y no se reunieron más que dos veces por una cuestión de forma para dar un reconocimiento a alguien. El Partido Justicialista está obturado por el Presidente.

Alberto Rodríguez Saá anunció que Jorge Fernández será el candidato a gobernador del oficialismo puntano

Rodríguez Saá es gobernador de una provincia, Schiaretti de una provincia vecina. Las provincias, salvo Buenos Aires y CABA, tienen elecciones anticipadas a la elección nacional. Hay tácticas y observaciones de clave local.

Después que se terminen las elecciones en las provincias seguramente habrá una reflexión y un diseño del peronismo a nivel nacional, debería ser así. A veces se confunden tacticismos con situaciones estratégicas. Rodríguez Saá fue el único gobernador que se opuso a la deuda externa.

¿Vuelve la tercera vía? Schiaretti apuesta a "generar una alternativa" y no descarta ser candidato en el 2023

Interpreto bien si digo de lo que vos mencionaste, que la cercanía de Rodríguez Saá y Schiaretti tiene que ver no con lo nacional, sino con lo provincial.

Eso debería ser preguntar para los dos gobernadores. No hay expresión nacional de ninguna provincia hasta no resolver la continuidad de los gobernadores en sus provincias sobre el proyecto político. Nadie va a pensar en la elección nacional teniendo una provincial donde se juega todo por el todo.

Las elecciones provinciales pueden obligar tácticamente a mostrar cierta distancia del Frente de Todos, sin que esto implique un rompimiento definitivo.

Pienso en que es posible, sería una de las opciones. Es necesario que Córdoba se integre al proyecto nacional. El Gobierno tiene a Massa en Economía y hasta hace muy poco estaba con Schiaretti, aunque ya no. Todo el peronismo tiene que discutir un programa, no nombres.

Hay un problema estructural que hay que resolver y es la Constitución de 1994, donde se eliminó el colegio electoral y pasó al voto directo, por lo que CABA y el AMBA valen más que una provincia.

Quién es y cómo piensa la intendenta radical que Llaryora quiere integrar al PJ

¿Quién podría ser el que presida el PJ en diciembre de este año, si Alberto no es reelecto?

Que sea reelecto o no, no tiene mucho que ver con el PJ. Que el Presidente obture al PJ es una aberración. Una posición más combativa con el Fondo Monetario le hubiera permitido una mejor negociación al Gobierno y no esta entrega brutal que hicieron.

Fernández se encaprichó con ser el presidente del PJ porque se sentiría un Presidente de la Nación débil, entonces, al tener al PJ, crece un poco más en su estatua política.

¿Hacia dónde imaginás que va el partido?

Como soberanos, junto a Alicia Castro, planteamos que se discutan proyectos y no personas. El peronismo debe discutir y unificar.

Carlos Heller: "Argentina vive las consecuencias de una pandemia sanitaria y neoliberal"

La opinión sobre la gestión del actual ministro de Economía

¿Cuál es tu propia evaluación de Sergio Massa como ministro? Si tiene suerte con su plan económico, ¿sería el candidato del Frente de Todos a presidente?

Soberanos no va a apoyar a Sergio Massa para presidente, irá con un candidato propio junto con otras fuerzas políticas, a nosotros no nos interpreta él. Lo valoramos adentro del Frente Nacional y Popular, pero sus políticas no nos conducen.

La importancia de la educación pública

¿Qué balance hacés y qué significado tienen las universidades del conurbano?

Son universidades muy importantes y prestigiosas, con una gran convocatoria, que resolvieron la vida de los jóvenes y de las familias de 12 millones de habitantes.

Educación: el placer para optimizar el aprendizaje

Muchas dan respuesta a la necesidad del país y de Buenos Aires. Es una vida cultural, intelectual y de formación muy importante. El mejor de los augurios para las nuevas universidades, es imprescindible. Los cursos virtuales y los posgrados que tienen son fundamentales.

BL JL