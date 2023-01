Carlos Heller: "Argentina vive las consecuencias de una pandemia sanitaria y neoliberal"

El diputado nacional del Frente de Todos, Carlos Heller, se refirió a los objetivos que se propuso el Gobierno en materia económica. A su vez, explicó que la meta tiene que ver "con lo aprobado en el presupuesto y es no superar el 60% de inflación anual", en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Luciano Laspina te pagó el lechón que habían apostado por la inflación?

Laspina no me pagó el lechón. Él se refería a la inflación de tres dígitos de 2023. Quiero aclararlo porque algún comentarista mencionó que festejé el 95% de inflación y no es así, no hay nada para celebrar.

El Gobierno fijó objetivos y uno de ellos es que en este año que terminó no se llegó a los tres dígitos. Mientras que el segundo es el que se encuentra vigente, y tiene relación con lo aprobado en el presupuesto y es no superar el 60% de inflación anual, que sigue sin ser para festejar porque es un número alto.

Quién ganó la insólita apuesta entre Luciano Laspina y Carlos Heller

Lo único para hacerlo es el presupuesto que es ley y que apunta a salir de una situación dramática como la que tiene Argentina. La discusión de fondo con Laspina era la de con qué política salir de esto.

Pensando en el 2023, hoy tenemos una inflación del 5%.

Para llegar al 60% anual, tiene que ser de cuatro todos los meses.

Y el acumulado actual daría 80%, es decir, que habría que tener algunos meses por debajo de 4% para compensar los meses que estén por arriba.

El acumulado actual no existe porque estamos hablando de este año.

El país no estalló (como muchos quieren)

Si se proyecta que será para todo el año de 5% para todo 2023 daría 80%. Lo que vos presuponés es que habrá meses de 4% y otros de 3%.

No estoy presuponiendo, es lo que aprobamos por amplia mayoría en el Congreso. El Presupuesto del 2023 está diseñado con una inflación del 60%, y plurianual de 44% en el 2024, y de 33% en el 2025. Es un proceso de salir con gradualidad y que no implique shocks con todas las implicancias graves que suelen tener los shocks antiinflacionarios.

Si Laspina te haría otra apuesta respecto de las chances de que la inflación quede en el 60%, ¿la tomarías?

Sí, el equipo que trabaja conmigo en el Banco Credicoop proyecta alrededor de un 57%. Este grupo de trabajo lejos es el que tiene acumulado mayor cantidad de aciertos. Hasta noviembre pasado tenía 31 primeros puestos y el que le seguía era Broda con 13, por lo que no nos fue tan mal con nuestras estimaciones.

Si observás las distintas variables, Argentina tiene superávit de balanza comercial y deuda renegociada en totalidad con plazo como para poder ir resolviendo. El país tiene en marcha una cantidad de proyectos estratégicos que deberían ser generadores de importantes ingresos de divisas y posee un tipo cambio oficial con el que se realiza todas las importaciones que viene marchando par y paso con la inflación, viene detrás y no por delante.

Para Melconian "Si el milagro inflacionario da un mes 4%, eso no es resolver la inflación"

Por otro lado, la deuda la viene manejando en pesos y el año pasado logró refinanciaciones por el 145%, es decir, un 45% más de lo que venció y lo que achicó la necesidad de emitir para cubrir el déficit fiscal, cumple con las pautas que asumió con el Fondo en la refinanciación que heredó del Gobierno anterior. No hay razones por las cuales tener esta inflación salvo la puja distributiva y la especulación sobre que esto no se va a cumplir.

Si se terminara cumpliendo el pronóstico de menos del 60%, las expectativas se desasnarían.

Deberían, pero las expectativas no son siempre simplemente estados de ánimo, también son intereses. Cuando hablo de puja distributiva hablo de la parte de la torta con la que se queda cada uno.

Esa puja que se da a nivel mundial, a partir de la pandemia, que fue regresiva en cuanto a la distribución de la renta, es parte de la explicación de la inflación mundial.

En este proceso de la inflación mundial aparece el fenómeno de algunos sectores vinculados a la producción de energía y de alimentos, que incrementaron de manera sustancial sus ganancias.

Inflación, deuda y "colapso" del Estado, los grandes riesgos que enfrentará el país en 2023

¿Cuál es tu visión de la política respecto de cómo la economía le va a generar oportunidades al Frente de Todos para ser competitivo?

En las elecciones del 2021, el Frente de Todos tuvo una merma de votos que fue de la mano de una menor cantidad de gente que fue a votar, no de votos que pasaron para otro lado.

Lo que ocurrió fue que hubo una menor participación, y cuando mirás eso ves que hay un foco importante en el conurbano. Uno podría decir que hay un sector de la ciudadanía fuertemente afectado por todo lo que pasó con la pandemia y los problemas de la inflación.

Estamos en uno de los niveles más altos de la historia en relación a la gente que tiene trabajo, dentro de eso está quienes son insuficientemente remunerados, pero que dejaron de ser desocupados y pasaron a tener trabajo.

Kelly Olmos: "El salario no debe ser un ancla del proceso antiinflacionario"

Con Macri llegó el endeudamiento, el desempleo, el uso de la capacidad instalada se puso en los niveles más bajos, cerraron más de 20 mil pequeñas empresas, entre otras cosas. Argentina vive las consecuencias de una pandemia sanitaria y neoliberal.

La situación de la gente es peor hoy que en 2021.

Hay mucha gente que no está bien, pero hay otra que está menos mal que hace dos años, hay un proceso positivo. Tenemos récord de gente de vacaciones y los espectáculos a full, por ejemplo.

Tenemos presupuestado 2% de crecimiento, que es bajo, pero si miramos los pronósticos que hace el Banco Mundial y el Fondo, seguiría siendo un crecimiento vigoroso. Se habla de un número de desaceleración global.

BL JL