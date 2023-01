El militar retirado, César Milani, cruzó a Lilita Carrió y se despegó del Gobierno: "Se la agarran conmigo porque soy un referente militar". Asimismo, acusó a la oposición de generar una operación directa contra su persona y, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), aclaró que "la inteligencia de combate existe en todos los ejércitos del mundo".

¿Por qué piensa que Carrió dice lo que dice? ¿Tiene un problema personal con usted?

Es una denunciante serial y fabuladora. Siempre beneficia a los medios hegemónicos. Atacan mi figura diciendo que hay una pseudo asociación, un armado de una mesa militar.

No existe una mesa militar en la AFI. Los únicos dos personajes que la oposición pidió informes son dos civiles llevados por Agustín Rossi, a los cuales no conozco. Instalaron esto para esconder la connivencia entre el macrismo, medios importantes y un sector del Poder Judicial. Está a la vista, saltó con Lago Escondido, y con lo de después Marcelo D´ Alessandro.

Desde un punto de vista periodístico la noticia existe. ¿Por qué cree que le asignan a usted situaciones que, en todo caso, no son reales?

Simplemente porque fui jefe del Ejército a pedido de Cristina Kirchner, tuve trascendencia mediática, y porque atacaban la figura de la vicepresidente tocándome a mí.

Si es buen periodista, Mariano De Vedia debería saber que Rossi ya contestó que no había ninguna mesa militar, pero eso no lo cuenta. Hace años que no tengo contacto con Rossi.

Se la agarran conmigo porque soy un referente militar, me vinculan injustamente con Cristina, y no la veo desde 2015. Son todos inventos, lo dicen por decir nada más. A su vez, entran en contradicciones: estoy peleado con Agustín Rossi desde hace 8 años, ¿y voy a tener una mesa militar con la AFI? Espero que la jueza Capuchetti desestime esta denuncia.

¿ Es correcto decir que usted se especializó en temas de Inteligencia?

No, me especialicé en inteligencia militar, que es inteligencia de combate. Es muy distinto a lo que hace la AFI. No tiene nada que ver con los celulares. Se compran radios para hacer las transmisiones encriptadas dentro de distintos comandos de brigada a las diversas unidades de inteligencia, que proporcionan información al comandante en el campo de batalla..

Sufrí un proceso de ocho años en manos de Julián Ercolini y de Claudio Bonadio Investigaron todo mi accionar. Después de esos ocho años Bonadio me dictó la falta de mérito.

De Vedia compara esta presunta asociación con lo que le pasó en 2011 a gente de la Armada, que el kirchnerismo la persiguió. Y son gente procesada, algunos condenados, y los que están operando hoy.

Otra información errónea es que dicen que fui Jefe del Ejército y de Inteligencia simultáneamente, y no es así. Desde el 2013 dejé de ser Director de Inteligencia. Pero, además, la inteligencia de combate existe en todos los ejércitos del mundo.

Y el nuestro ha tenido varios jefes que han sido especialistas en Inteligencia, y en algunos casos, nombrados en gobiernos radicales.

¿Por qué cree usted, entonces, que habiendo otras figuras importantes del Ejército que han sido de Inteligencia, usted tiene la cantidad de problemas judiciales que tiene?

Cuando me hice cargo del Ejército tenía un perfil importante, reconocido por mis propios subalternos. Y en ese momento hubo una persecución mediática, política y judicial contra Cristina que cayó sobre mí. Y que la siguen manteniendo, más allá de cualquier valoración. Sobre Macri y sus funcionarios, en cambio, no hay ninguna persecución.

Por mi parte, en 12 o 15 causas que me hicieron no encontraron nada. Tratan de tapar cualquier cosa con la figura de Milani, es así.

AO JL