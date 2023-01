La posible llegada a la Argentina del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha generado una ola de repudio desde la oposición, que acusa al líder bolivariano de graves delitos contra los derechos humanos. En ese cuadro, Patricia Bullrich llegó a reclamar que se detenga a Maduro si pisa suelo argentino, y este jueves el que sumó su voz a ese repudio al mandatario venezolano fue el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que además como gesto político se reunirá este viernes con representantes de la masiva colectividad venezolana en la Argentina, como clara forma de rechazo a la visita del chavista.

“Rechazamos contundentemente la visita de Maduro. No podemos naturalizar ni permitir que el Presidente abrace dictadores. Su presencia en suelo argentino es una provocación injusta y dolorosa para los venezolanos”, dijo Rodríguez Larreta sobre la posibilidad de que Maduro viaje a Buenos Aires para participar de la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

El encuentro se realizará a las 10:30 en Bolívar 1, donde el jefe de Gobierno dialogará con venezolanos que residen en Buenos Aires. Participarán Elisa Trotta Gamus, fundadora de la organización Alianza por Venezuela y miembro del Foro Argentino para la Democracia en la Región; el secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, Fernando Straface, y el secretario de Asuntos Públicos, Waldo Wolff.

Maduro podría terminar preso en la Argentina si viene a la cumbre de la CELAC

Straface planteó que Maduro “solo fue recibido en la región por las dictaduras de Cuba y Nicaragua”, y consideró que el hecho de que Argentina “promueva su visita y decline invitar al Secretario General de la OEA es una peligrosa señal al mundo sobre un tema tan importante como los DDHH y la democracia en América Latina”.

Por su parte, a través del Foro Argentino para la Democracia en la Región, Wolff denunció penalmente a Nicolás Maduro, a Miguel Díaz-Canel y a Daniel Ortega por violación a los derechos humanos.

Nicolás Maduro.

Argentina es uno de los países que más venezolanos recibió en el mundo. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, en la actualidad viven más de 173 mil venezolanos en la Argentina. El 70% está radicado en la ciudad de Buenos Aires, un 20% en el conurbano y un 10% fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La oposición repudió la posible visita de los presidentes "autócratas" de Venezuela, Cuba y Nicaragua

El Gobierno argentino invitó a los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro; de Cuba, Miguel Díaz Canel, y de Nicaragua, Daniel Ortega, a participar el próximo 24 de enero de la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en Buenos Aires.

El rechazo de Juntos por el Cambio y de los liberales no tardó en llegar. La titular del PRO, Patricia Bullrich, repudió la posible llegada de los tres jefes de estado centroamericanos. "¡Queremos una Argentina libre de dictadores! Digamos todos juntos NO a la ‘visita’ de presidentes autócratas. Nuestro país no es un aguantadero", disparó la ex ministra de Seguridad de Cambiemos.

También se sumaron al rechazo el diputado nacional y líder de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, el líder de Avanza Libertad, José Luis Espert, y los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Alberto Asseff (PRO) y Gerardo Cipolini (UCR).

AG CP