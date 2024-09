Abel Furlán: "Milei fue a patotear a los industriales a su casa"

El dirigente sindical, Abel Furlán, acusó al Grupo Techint de formar parte del Gobierno y aseguró que los países que han logrado un desarrollo industrial sólido son aquellos que “han integrado la justicia social y salarios dignos” en sus modelos. “Necesitamos la unión de la industria con el campo”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Por otro lado, remarcó que "la unidad de la CGT no está en riesgo" para una posible medida de lucha contra las políticas oficialistas.

Abel Furlan es el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y también miembro del consejo directivo de la CGT.

Alejandro Gomel (AG): Al respecto de la situación de la industria metalúrgica y de la industria en general, ¿está paralizado lo que tiene que ver con la actividad? ¿Cómo viene?

La verdad es que la actividad está muy complicada, han destruido el círculo virtuoso de la economía, ha desaparecido la demanda de la producción nacional, y esto hace que nosotros no solamente estemos perdiendo puestos de trabajo todos los días, sino que también haya un escenario de incertidumbre sobre los 14.000 compañeros que tenemos contenidos con esquemas de suspensiones.

Es que claramente está en riesgo todo el entramado Pyme, todo lo que es la producción nacional para el mercado interno está muy comprometido a partir de la recesión económica que hoy vive la Argentina. Estoy muy preocupado por la situación económica, pero también tremendamente preocupado por las cosas que hoy suceden en la Argentina, por los dichos del Presidente y por las cosas que tienen que ver con que la Argentina está cada vez más cerca de la desindustrialización que de estar fortaleciendo todo el aparato productivo que cuenta.

AG: Y ante esto, ¿hay falta de reacción en general? Digo, de la gente, de los trabajadores, de las instituciones como la CGT, ¿hay como un anestesiamiento?

Sí, pareciera que la sociedad todavía tiene esperanza de que este modelo pueda llegar a traer soluciones. Quienes tenemos alguna experiencia de haber vivido estas políticas en el pasado, sabemos perfectamente bien cómo termina esto. Esto no tiene otro camino que terminar con un conflicto social, más temprano que tarde.

El tema es cuál va a ser el daño que van a generar mientras tanto. Y el daño parece que va a ser muy grande porque están decididos todo. Hoy en el mundo, entre las cosas que están tensionando, está la pregunta de ¿quién se va a quedar con el trabajo calificado? Y en ese sentido, por ejemplo, países socios nuestros, como Brasil y México, han entendido ese proceso, esa disputa que hoy se está dando a nivel global, profundizando e invirtiendo en su modelo de desarrollo de la producción y del trabajo.

Argentina está recorriendo el camino a la inversa. Pareciera que estamos destruyendo todo lo que tenemos para tratar de que lo que podamos quedarnos en el futuro de esa discusión sea la marginalidad del trabajo y no el trabajo calificado, bien remunerado, que de alguna manera va a ser motivo de orgullo para cualquier país del mundo que se quede con eso. Y esto es una preocupación para nosotros, que somos tal vez el sindicato de industrial más importante de la Argentina y que no estamos dispuestos a quedarnos mansamente callados ante semejante atropello.

Los países centrales que resolvieron el problema de sus sociedades fueron aquellos que decidieron profundizar el modelo de desarrollo de su industria. Y sino miremos qué es lo que ha sucedido en su historia con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Japón, hoy con China.

O sea, claramente la salida y el camino para resolver los problemas industriales de la Argentina y darle dignidad a nuestra sociedad es el proceso de fortalecimiento en nuestra industria. Y hoy estamos haciendo absolutamente todo lo contrario. Y parecería que estamos enojados, distorsionando una realidad, haciendo culpable a los trabajadores y a la industria de los males que tiene la Argentina. Y creemos que eso no es así.

La industria y una coyuntura desfavorable.

AG: Dijo que no van a quedarse mansamente callados ante lo que está sucediendo. ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir?

Bueno, nosotros estamos trabajando con el sector empresario, porque entendemos que acá no solamente lo resuelven los trabajadores sino también con el sector que está sometido a está situación. Acá hay un entramado pyme que tiene riesgo de desaparecer, que claramente hoy está interpelado y con mucho riesgo de que sus empresas cierren

Queremos empezar a resolver lo que no supimos resolver hace 200 años, saber cuál es el modelo de desarrollo de nuestra industria que tiene que estar imperando en nuestro país. Y creo que este es un momento adecuado para decir basta, no solamente a este gobierno, sino también a todo el arco político, de que en la Argentina un modelo de desarrollo de la industria es lo que tiene que, de alguna manera, determinar las consecuencias para resolver los problemas estructurales del país. Y en esa tarea estamos haciendo todos los esfuerzos.

Con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que de alguna manera comparte esta cuestión con muchísimos empresarios, estamos tratando de encontrar puntos de coincidencia para que esto sea un punto inicial a esa propuesta que tiene que ver con que la industria sea un motivo de orgullo y un motivo de poder encontrar en la sociedad la solución a los problemas que tiene.

Y no es industria sí y campo, no. Es al contrario, es el campo junto a la industria, es la industria con el campo. Es claramente la Argentina disponiendo de 8 o 10 recursos naturales que van a ser la demanda de todo el mundo en los próximos 200 años, y darle valor agregado. Debemos darle el sentido que tenemos que dar a los efectos de que eso quede para la Argentina en pos de mejorar la calidad de vida de nuestras sociedades, y no que se la lleven cuatro vivos, que eso es en definitiva lo que hoy se está diseñando.

Hemos tenido una falta de conciencia, y acá nos involucramos y hacemos nuestra autocrítica, de no tener la capacidad de discutir de cara a nuestra sociedad la importancia de un modelo de desarrollo de la industria. Se trata de idiotizarnos con una agenda que no tiene nada que ver con lo que nosotros necesitamos como país para que cuatro gringos dispongan de los recursos naturales y se lo lleven saqueando a la Argentina.

Carlos Pellegrini supo decir en 1892 que no había Nación sin industria. Bueno, de esto se trata, esta es la discusión central hoy en la Argentina. No quieren que haya nación para disponer de los recursos naturales que tiene la Argentina y que van a ser la demanda de los próximos 200 años de toda la humanidad.

Elizabeth Peger (EP): En este contexto que usted escribe tan crítico para el sector industrial y después de las duras declaraciones de Milei en su discurso en el acto en la UIA quejándose de que la industria le saca al campo y acusándolo de que vive del Estado. Entonces, si tenemos una situación crítica, 14.000 suspensiones mencionó que hay solamente en su sector, hay reproches a medidas y encima va el Presidente a la Unión Industrial misma a retarlos. ¿No hay ningún industrial que le conteste? ¿Qué hay, miedo?

Bueno, convengamos algo, muchos de los que estaban ahí tienen un pie en la industria y un pie en el campo. Entonces claramente para algunos por ahí fue música para sus oídos. Lo que quiero decir, y comparto contigo, es que ha sido una falta de respeto, no se invita alguien a tu casa para que te señale y te acuse de que vos le estuviste robando a un sector para poder prevalecer en el tiempo, y la verdad que esto es gravísimo desde el punto de vista institucional.

Y que la UIA se haya quedado callado es mucho más grave todavía, porque siempre se mostró con fortaleza, siempre se mostró crítico contra otro gobierno, pero hoy pareciera que está muy manso a la hora de estar sosteniendo una discusión donde te señalan con el dedo y te acusan de que le estás robando a alguien para poder tener vida propia.

Javier Milei dio un duro discurso contra el sector en el encuentro por el Día de la Industria en la Unión Industrial Argentina.

EP: Sí, además con algunas medidas bastante preocupantes para el sector, está el impacto que puede tener la rebaja del impuesto país en actividades como la producción de electrodomésticos o el ensamble de electrodomésticos local, usted lo debe saber. O el tema de, por ejemplo, la importación de acero para las empresas de capitales nacionales o que tienen grandes desarrollos en la Argentina. Entonces, llama la atención ese silencio. Encima de las medidas que se supone van a generar un impacto negativo en el sector, viene el Presidente y te acusa de vivir del Estado y del campo. ¿No es muy rara la actitud?

Sí, es raro que actores de poder, porque la UIA no es el entramado pyme que muchas veces están sometidos a la coyuntura y que no tienen la espalda como para poder salir a contrarrestar determinadas cuestiones. Ahí está el poder de los industriales y la parte del poder también de lo que es el campo. Quizás se han callado la boca admitiendo que Milei con sus dichos pudiera llegar a tener razón. Claramente no tiene razón.

Yo comparto lo que dijo Kicillof ayer de que los industriales y los trabajadores, tenemos lo que tenemos porque nos levantamos todos los días a la mañana a trabajar y a construir un país distinto. Y con que la industria tiene problemas estructurales y que hay que tratar de ver cómo discutir y cómo rediseñamos el modelo de desarrollo. Estamos dispuestos a hacerlo. Ahora no tiene sentido que nos acusen de que la industria es el problema que tiene la Argentina y que hay que resolverlo poniéndola de rodillas, abriéndole las importaciones, tratando de hacer caer la actividad económica.

Yo soñé con una Argentina que resolviera el problema del déficit fiscal y de la inflación con una economía creciendo, no poniéndole un torniquete a la economía y haciendo que prevalezca el ajuste sobre las grandes mayorías populares para corregir una variante económica que está totalmente distorsionada. Y que muchas de esas distorsiones son 4 ó 5 empresas que imponen precios desorbitantes hacia el resto de las cadenas de valor. Y hacia eso no hay ninguna mención.

EP: ¿Y por casa como andamos? Porque la CGT, más allá de la media fuerza del 24 de enero y la del 8 de marzo, no avanzó con nuevas medidas. Y sé que hay dirigentes que plantean la necesidad de poner esto en discusión, de fortalecer un plan de lucha y profundizarlo. ¿Qué piensan ustedes?

Creo que hoy ya no hay más más tiempo y no hay más lugar para dilatar que el Consejo directivo de la CGT se reúna y trate de analizar la profundización de un plan de lucha, a partir de las últimas medidas. Es decir, el veto a la ley de movilidad jubilatoria, lo cual es un hecho gravísimo. Caer sobre nuestros jubilados, el ajuste de la manera que lo están imponiendo es gravísimo.

Los anuncios que ha tenido sobre todo el proceso de industrialización en Argentina en desmedro de la caída de la actividad productiva y poniendo en riesgo a todo el entramado pyme es gravísimo. O sea no hay manera de seguir consintiendo mansamente sin estar haciendo absolutamente nada.

Nosotros tenemos la responsabilidad, en el marco del movimiento obrero, de estar discutiendo cómo profundizar un plan de lucha contra este modelo de gobierno. Porque no hay manera de conversar con este gobierno que no tiene vocación de diálogo con este tipo de política, lo único que cabe es la confrontación, no hay otra.

EP: ¿Y un nuevo paro general?

No descarto absolutamente nada, ni un paro general. Sí hay que discutir de cómo nosotros como trabajadores, y siendo una parte importante en la vida social y política de este país, nos preparamos para la resistencia. Pero en paralelo también cómo vamos generando una alternativa para que esta sociedad empiece a tener empatía en acompañar un modelo que contenga la grandes mayorías populares.

Claudio Mardones (CM): Usted hace una caracterización del empresariado industrial argentino, hay grandes jugadores y quería pedirle una apreciación sobre, posiblemente, uno de los más importantes: Paolo Rocca, la figura insignia del Grupo Techint. Además, ha tenido una gran importancia durante el gobierno de Javier Milei, al punto tal de que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, fue numerario largamente de Techint. ¿Cómo lo caracteriza en este momento al Grupo Techint, que arrancó dándole un espaldarazo muy fuerte a Milei, incluso defendiéndolo públicamente pero que ahora vemos que hay un segundo plano más discreto? ¿Cree que ese segundo plano de Paolo Rocca también refleja el temor que tienen otros empresarios industriales a pelearse con el Gobierno? No pierdo de vista que no es lo mismo el pequeño industrial, el mediano industrial y los grandes jugadores como el caso de Paolo Rocca.

Yo creo que ha tenido una gravitación y la sigue teniendo. Hoy dispone de funcionarios sumamente importantes en el sector energético, en YPF, en la Secretaría de Trabajo. O sea, hoy el Grupo de Techint es parte de este gobierno y creo que si hay algo que no estaría de acuerdo debería retirar a los funcionarios que hoy son parte del mismo. Y esto no está ocurriendo.

A mí me sorprende que Techint haya tomado una iniciativa tan importante de ser parte de un gobierno que tiene como objetivo principal la desindustrialización del país. Uno de los principales industriales de Argentina que esté levantando políticas de desindustrialización me sorprende, aceptando inclusive la apertura de importaciones. Todo lo que hoy tiene como riesgo la Argentina en una situación global que es muy delicada, que no se pueden estar tomando decisiones así porque sí.

Sin embargo, pareciera que acá todas las decisiones que toma Milei están consensuadas con las multinacionales porque todo el mundo está callado, asintiendo con su silencio que lo que está haciendo el Gobierno está bien. Y que a mí no se me escapa una situación puntual. Nada de lo que estaba escrito en la Ley Ómnibus, nada de lo que está escrito en el DNU 70, nada de lo que está escrito en la Ley Bases ha pasado por el pensamiento de la cabeza del Presidente.

Todos sabemos que eso se escribió en los grandes estudios jurídicos de las multinacionales. Y que Sturzenegger, es el alfil que está llevando adelante la implementación minuciosa de cada uno de esos artículos de la ley. Y dicen abiertamente que van a seguir profundizando y modificando más de 100 leyes que tienen que ver con la realidad productiva en Argentina.

Pareciera que el problema somos los trabajadores, que el derecho que tienen los trabajadores es el problema que tiene la Argentina para resolver su situación estructural. Y al contrario, los trabajadores somos los que hemos padecido las consecuencias de las políticas neoliberales, de la destrucción del aparato productivo.

Hoy en la Argentina prevalece un salario en la industria que no garantiza ni siquiera 15 días de un plato de comida. Es vergonzoso. Uno de los temas centrales que debemos resolver en la Argentina es que nosotros pretendemos una industria con salario digno y con justicia social. No puede ser que en la industria donde está la mano de obra más calificada no se pueda garantizar el plato de comida con la contraprestación.

Y que esto pareciera que ha sido diseñado, que ha sido pensado para que la sociedad pierda empatía y pierda incentivo de defender un modelo de desarrollo de la industria. Claro, si no le resuelve el problema a nadie. Entonces,reitero, claramente los países centrales que concibieron el desarrollo de su industria fueron los que pensaron industria con salario digno y con protección social.

CM: Obviamente a usted le toca mirar a la UIA desde otro lugar, especialmente a partir de lo que tiene que ver con las negociaciones paritarias, es una de las principales centrales patronales, pero desde su punto de vista, como el principal dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica, ¿qué está viendo en la UIA? ¿Lo que está pasando en la UIA tiene que ver con el peso del Grupo Techint, en el control de algunos de sus resortes? ¿Hay un consenso? ¿Es solo miedo? ¿Qué caracterización hace?

Bueno, a ver, a mí no me corresponde dar esa respuesta porque la debieran dar los actores principales del mundo de la industria de nuestro país. Sí, le puedo dar mi opinión, a mí me parece que el Grupo Techint tiene un peso específico sumamente importante, que no es cualquier compañía y que es una empresa que, de alguna manera, ha marcado un camino para qué lado se debería ir.

Ahora, me sorprende claramente el silencio con estas últimas medidas que se están teniendo. Me sorprende que Milei fue a patotear a los industriales a su casa y a decirles que le han robado al campo para subsistir en el tiempo y que es lo que la Argentina debe resolver. Me sorprende que se callen la boca ante la apertura de las importaciones.

Nosotros tenemos un compromiso con nuestra sociedad que es defender el modelo industrial en la Argentina, que deberíamos estar profundizándolo como lo está haciendo Brasil, tratando de prepararse para esa gran discusión que se está dando en el mundo de quién se queda con el trabajo más calificado. Y estamos haciendo todo lo contrario.

Yo, por lo menos, no quiero ser cómplice y responsable de aceptar mansamente esa situación. Por eso hoy me dispongo a salir a los medios a contar la visión nuestra, que puede ser errada o que alguno no la pueda compartir y eso está muy bien que suceda, pero lo que no puedo es callarme ante semejante gravedad que hoy tiene la Argentina.

La postura de la CGT y su posible fragmentación

AG: Ahora, cómo ve a la CGT ante esto, ya que usted no descarta un paro general y sostuvo que tienen que empezar a activar. Se saben las diferencias que hay dentro de la CGT, pero si la idea es avanzar con medidas de fuerza, ¿cómo puede reaccionar el otro sector? ¿Hay posibilidad de que haya una división, como estuvo a punto de suceder en algún momento, ahí dentro de la CGT?

En el marco del movimiento obrero seguro que hay pensamientos distintos pero lo que no hay dudas a esta altura de los acontecimientos, es que acá hay un proyecto de país que encabeza Milei, bancado por las multinacionales, para desindustrializar la Argentina y para saquear la Argentina de sus recursos naturales. Y nosotros no podemos ser cómplices, aceptando mansamente que eso suceda sin tener que hacer algo.

Lo que tenemos que hacer nosotros es discutir la profundización de un plan de lucha en la CGT, el movimiento obrero tiene que oponerse a este modelo de destrucción y de saqueo que hoy implementa el Gobierno, a través de las multinacionales para nuestro país. Y luego veremos si somos capaces de lograr los consensos necesarios para que esto suceda de esa manera.

En mi opinión personal, no voy a opinar por el resto de mis compañeros, pero creo que la situación es gravísima y ya no hay dudas de que acá hay un ensañamiento frente a las organizaciones sindicales y hacia el movimiento obrero, que es la última resistencia que quieren echar por tierra para disponer de absolutamente todos los recursos naturales para llevárselos y saquear el país.

AG: En algún momento lo que se priorizó es la unidad de la CGT y hubo sectores que tuvieron que ceder. Ante esta situación, ¿se prioriza la unidad de la CGT o la acción de lucha?

Creo que hay necesidad de encontrar los consenso, la unidad de la CGT no está en riesgo, hay opiniones distintas y me parece que está bien que eso suceda. Lo que les digo es que no hay tiempo para estar dilatando más la profundización de un plan de lucha, lo que digo es que no hay tiempo para que la CGT se convenza de que a este modelo hay que confrontarlo.

