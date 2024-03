Adrián Tróccoli: "Quizás con esta fórmula los jubilados sean los que menos pierdan"

Adrián Tróccoli explicó el achatamiento histórico en la escala de jubilaciones que genera que los haberes tengan poco que ver con los aportes durante la vida laboral. A su vez, criticó la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, pero elogió que entre los considerandos del nuevo DNU aparezca el ajuste por inflación. “Por primera vez en la historia de la Argentina utilizan la inflación como parámetro de la movilidad”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

-la jubilación perdió su relación con el salario, con lo que uno aportó, y pasó a ser un número bastante ridículo

Adrián Tróccoli es abogado especializado en materia previsional. Es socio del estudio jurídico Tróccoli y Asociados. Estudió en la Universidad Católica Argentina y se desempeñó como abogado en el equipo de abogados de la Afip entre 2002 y 2004. Además, fue asesor en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional ya en 1999.

¿Cuánto van a terminar perdiendo los jubilados durante el gobierno de Javier Milei? ¿Cuánto perdieron durante los gobiernos de Macri y Alberto Fernández?

La pregunta es terrible, porque es directa. Todos presumimos que los jubilados perdieron, perdieron y perdieron, no importa el periodo. Es así. Quizás, con esta modificación que se conoció, durante el gobierno de Milei sea en el que menos pierdan. De hecho, yo creo que la fórmula esta sea quizás la mejor que hemos tenido durante los últimos 30 años.

El cambio del DNU va a tener efecto el mes que viene, pagando un incremento que refleja la inflación. La movilidad de la jubilación va a ser la misma que la de la inflación, con un atraso de un mes y medio, que tiene que ver exclusivamente con el tiempo que tiene el Indec para medir y publicar los informes. La inflación de febrero se va a pagar ahora en abril.

Eso es a partir de la nueva fórmula que se aplique, ¿pero habría una pérdida de los meses anteriores?

Los meses anteriores tienen una pérdida, pero esa pérdida se va a pagar un poco tarde, si se quiere. Lo que se va a pagar en abril es la inflación de febrero, por lo tanto, lo que hay es una pérdida en el mes de enero. Hubo alguna discusión fuerte con el radicalismo, que quería que se trasladara directamente la inflación de enero, que fue de un 20,4%, y lo que propuso el Gobierno en el decreto es un incremento del 12,5%, un poquito lejos de ese 20%.

¿Es decir que van a perder la diferencia entre ese 20% y el 12%?

Exacto, porque el 13,4% es la inflación de febrero, que se paga ahora. A ese valor de abril, que refleja el IPC de febrero, se le suma el 12,5%, que se considera una recuperación, pero se lo compara con el mes de enero. Si tomamos esa variable tenemos una diferencia.

¿Y diciembre?

En realidad, se supone que hasta diciembre es lo que se pagó en el mes de marzo. Se aplican por la ley anterior, que tenía un trimestre de retraso. Entonces, el aumento de marzo vendría a pagar la inflación de diciembre. Ese atraso es un poquito mayor que el que se genera ahora, de dos meses, y ahí está la pérdida con el Gobierno anterior.

La fórmula de Fernández se anunció en el 2020 para que los jubilados no volvieran a perder contra la inflación, y perdieron casi 30 puntos durante el gobierno de Fernández. De hecho, perdieron 30 puntos el año pasado.

De punta a punta, desde que Macri cambió la ley en 2017 hasta diciembre del año pasado, los jubilados perdieron un 54%.

¿Cuánto es de Alberto Fernández y cuánto de Mauricio Macri?

Hay un 19.5% que se perdió durante el gobierno de Macri, y en realidad el número de Fernández es variable, porque los que más perdieron, perdieron treinta y pico, los haberes más altos perdieron casi el 60% en total, y 52% los mínimos que no cobran bono, pero de media se perdió 54%.

Esto fue porque en 2020 se dieron bonos diferenciados, que iban evolucionando de manera escalonada. Entonces no se puede hablar de una pérdida homogénea. Además, hace 18 meses que los haberes más bajos cobran un bono que representó un aumento significativo para las mínimas. En marzo fueron 70 mil pesos para haberes de 131 mil.

Para hablar de un número práctico. Si tomamos de 2017 a 2023 completo y separamos lo que pasa este año, porque quizás haya una pérdida significativa, no estoy diciendo que no, pero no sabemos como termina, la pérdida significa que alguien que estaba cobrando, en diciembre del año pasado 200 mil pesos, que era el doble de un haber mínimo, pero no era ninguna fortuna, tendría que estar cobrando 420 mil. Es un haber medio, de media tabla.

Finalmente, la jubilación se ha convertido más en una asignación a la vejez y no una que guarde una relación con los aportes.

En el 80% de los casos sí. El 80% de los jubilados cobran una mínima que no guarda relación con lo aportado.

Te doy un dato que me parece muy fuerte. El haber máximo en la época de la convertibilidad estaba en 3100 dólares. Si le pusiéramos alguna tasa de inflación al dólar, el equivalente sería hoy 5 mil dólares, pero hoy el haber máximo en Argentina está por debajo de los mil dólares. Entonces, nominalmente ya se perdió un 60%. Dos tercios de las partes del haber máximo no las paga Anses, y, si le metemos alguna forma de actualización es menos de un 25%.

Ese ejemplo, quizás es un poco el más extremo, pero en términos administrativos es donde se ve esto que vos señalaste, cómo la jubilación perdió su relación con el salario, con lo que uno aportó, y pasó a ser un número bastante ridículo.

Hubo dos sentencias de corte muy importantes en estos 20 años que, si se quiere a fuerza del Poder Judicial, dieron parámetros más razonables, aunque quizás no del todo razonables, pero sí más razonables. Ahora estamos esperando que venga alguna cosa similar.

Para el jubilado no es lo mismo cobrar un aumento todos los meses que cada tres meses, garantizarse no volver a perder contra la inflación es muchísimo. La parte defectuosa del DNU es que no recuperan nada de lo perdido, porque 54% de pérdida significa que hay que duplicar los haberes. Pero lo que nosotros destacamos del DNU son los considerandos, que por primera vez en la historia de la Argentina utilizan la inflación como parámetro de la movilidad.

Fernando Meaños: Sobre lo que viene pasando hacia atrás, me gustaría detenerme en el famoso “achatamiento” de la pirámide. A raíz de tanto bono, se fue haciendo más amplia la cantidad de jubilados que cobran haberes más bajos. ¿Hay alguna forma de cuantificar eso? ¿Este nuevo régimen que ajusta por inflación de manera directa va a ayudar o perjudicar en ese achatamiento de la pirámide?

Es así, se produjo un achatamiento. El ejemplo más sencillo es que un haber mínimo y una persona que cobra 1,6 haberes mínimos cobraban lo mismo por efecto del bono. El bono casi igualó a los que cobraban un haber mínimo y a los que cobraban dos. Todos cobraban igual. Esto hizo que muchísima más gente cobrara en la misma línea chata, y el resto tuvo un incremento muy por debajo de lo que significaba el bono, que es muy poco dinero, pero en un haber mínimo significaba un incremento importante.

Esta ley no modifica demasiado. La diferencia estaría dada con este plus de ese 12,5%, aunque aparentemente falta todavía la nueva reglamentación del bono, cómo queda y cómo no queda, pero este primer incremento de abril genera un incremento para todos y además impacta menos en los del haber mínimo, por lo que produce el efecto contrario y estira un poco el pico de la pirámide. Pero realmente está muy lejos de volver a los valores que corresponden.

