Gabriela Brouwer de Konig: "Tenemos que buscar una fórmula de movilidad jubilatoria sostenible"

Gabriela Brouwer de Konig celebró que el Gobierno aumente las jubilaciones, aunque criticó que la metodología sea un DNU y dijo que el monto que se especula (entre 12 y 14%) es insuficiente, ya que “la inflación de enero fue del 20.6%”. “Además surge la pregunta sobre desde qué base se utilizará este índice, si será con o sin tener en cuenta los bonos, ya que esto también afectaría los números, ¿verdad?”, cuestionó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gabriela Brouwer de Konig es diputada nacional de la UCR y presidenta de la comisión de Previsión Social.

Alejandro Gomel: ¿Cómo le cayó la de que el Gobierno actualizará las jubilaciones a través de un DNU?

Ayer comenzamos a debatir la nueva fórmula de movilidad jubilatoria desde la Comisión de Seguridad Social. Notábamos que el Gobierno estaba dilatando este tema y quería discutirlo más adelante. En ese contexto, desde la Unión Cívica Radical siempre hemos tenido el profundo convencimiento de que esto era urgente y que debíamos cambiar esa fórmula lo antes posible, de manera inminente. Por eso, ayer iniciamos la discusión, cumpliendo con el cronograma establecido para trabajar de manera responsable y seria.

Es importante encontrar una fórmula de movilidad jubilatoria que sea estable en el tiempo y no tener que debatirla cada dos años, ya que eso no es beneficioso. Aunque todavía no hay nada oficial por parte del gobierno sobre si efectivamente emitirá un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con respecto a la fórmula, nos enteramos a través de los medios de comunicación, lo cual también es una realidad a considerar.

AG: Lo que se sabe hasta ahora es que sería por IPC y habría una reparación del 12 o 14% por la inflación de los últimos meses. ¿Alcanza esto?

La fórmula jubilatoria debería establecerse por ley, no por decreto gubernamental. Sin embargo, vemos esto de manera positiva en el sentido de que el gobierno está escuchando a la sociedad y al Congreso, que le está indicando la urgencia de tomar medidas. Hubiera sido interesante que la Comisión de Presupuesto se hubiese unido a la Comisión de Previsión Social para elaborar el dictamen de manera más rápida y llevarlo al recinto, pero hubo cambios de criterio que lo impidieron. De todas formas, nosotros hemos comenzado a trabajar en ello.

Lo que se informa sobre el posible DNU es que, como mencionaste, tendrá en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La mayoría de los 16 proyectos presentados en la comisión estarían proponiendo este índice, lo que indica un acuerdo mayoritario. Sin embargo, el tema de discusión será el ajuste y los bonos. Inicialmente, el gobierno propuso un ajuste del 10%, pero ahora se está considerando aumentar entre un 12% y un 14%. Sin embargo, la inflación de enero fue del 20.6%, por lo que para nosotros sería insuficiente.

Además, surge la pregunta sobre desde qué base se utilizará este índice, si será con o sin tener en cuenta los bonos, ya que esto también afectaría los números. ¿Verdad?

Claudio Mardones: Hace un ratito hablábamos con una compañera suya, Danya Tavela, del espacio Evolución Radical. Algunos consideran que el radicalismo negoció la presidencia de la comisión de Previsión y Seguridad Social, que quedó en sus manos, concediendo tiempo para desactivar los pedidos de emplazamiento, sorteando la estrategia opositora y una posible derrota en la Cámara, y que finalmente era cuestión de tiempo para que saliera Milei con una actualización de las jubilaciones por decreto. ¿Qué les contesta a quienes critican esta estrategia del radicalismo?

No es así. Nosotros, el lunes mismo, tuvimos una reunión de bloque donde decidimos que íbamos a emplazar al presidente de la cámara para que constituyera las comisiones, en especial esta. Si lo hacía, la sesión que estaba prevista sería abstracta, porque no tendría sentido celebrarla sin las comisiones constituidas. La intención era precisamente instar al presidente de la cámara a que estableciera las comisiones. Si lo hacía, habríamos logrado nuestro objetivo y podríamos debatir donde corresponde: en esa comisión, sobre una nueva fórmula de movilidad social.

Esto fue lo que decidimos como bloque. Además, el hecho de que yo haya resultado presidente de esta comisión tiene un significado histórico, ya que el radicalismo ha tenido autoridad en esta comisión a lo largo del tiempo. Es una de nuestras banderas. Esta comisión es sumamente importante para nosotros, ya que nos permite tener incidencia en este tema crucial. A pesar de que hablé con el presidente de la comisión de presupuesto para organizar un plenario, no hubo un criterio común.

Comenzamos el debate y, como habrá visto, a las dos horas estaban anunciando un DNU. Creo que esto también muestra que, gracias a nuestro esfuerzo, que debo agradecer a todas las bancadas opositoras que quisieron generar este debate, se ha dado un paso importante. Nosotros hicimos nuestro trabajo iniciando urgentemente nuestro debate, como corresponde, porque la comisión de Previsión Social es la encargada de tratar los proyectos relacionados con la fórmula de movilidad jubilatoria.

Planteamos la necesidad de establecer un cronograma rápido pero que permitiera un debate serio, profundo y profesional sobre el tema. Tenemos la firme intención de que esta fórmula se apruebe por ley, como debe ser, y que contemple otras variables, como mencioné anteriormente, como el tema del empalme y, por supuesto, el de los bonos.

