Agustin Rombolá: "Lourdes Arrieta votó mejor que cuatro diputados radicales"

Crece la interna radical tras el voto de algunos diputados en apoyo del veto presidencial a la Ley de Presupuesto Universitario. Agustín Rombolá, militante del partido, aseguró que no se puede construir nada con personas que votan en contra de las universidades y los jubilados: “Llegamos a un límite en la cuestión ética y de dignidad como grupo político y humano”. Además, el expresidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires afirmó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), que el partido deberá tomar una decisión “entre un séquito de traidores, oportunistas y cobardes, o la militancia que lucha por lo que siente".

Agustín Rombolá es abogado y máster en Administración de Políticas Públicas. Fue presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires.

Ayer sorprendió enterarnos que pusiste a disposición tu renuncia del Partido Radical a partir de lo que había ocurrido con los diputados de la UCR que habían acompañado el veto presidencial a la Ley de Presupuesto Universitario. ¿Por qué tomaste esa decisión?

Tenemos que ponerle un freno claro a las conductas que se están dando en el partido. Entendemos que llegamos a un punto de no retorno porque no hay mucho para construir con personas que, no solamente van en contra de los jubilados y los estudiantes, sino que además, van a favor para después ir en contra. Esto es lo que se vio en los últimos dos procedimiento legislativos.

Llegamos a un límite en la cuestión ética y de dignidad como grupo político y humano. Creo que no tenemos por qué discutir, reflexionar o intercambiar ideas con cuatro diputados que primero proponen una cosa y después hacen otra. Que dicen honrar a sus abuelos, tal como dijo Mariano Campero, y que después votan en contra por un supuesto fisicalismo, que se van a sacar un foto a una marcha como Pablo Cervi o Martín Arjol y después votan en contra del presupuesto universitario. Para nosotros es una enorme vergüenza y la convivencia se torna inviable.

La institucionalidad del partido debería elegir si prefiere quedarse con este séquito de traidores, oportunistas y cobardes, o eligen la militancia que hace lo que hace de forma desinteresada y lucha por lo que siente.

¿Creés que se va a concretar la expulsión de los diputados?

Creo que sí. Nosotros hicimos el pedido de expulsión de estos cuatro diputados tras la votación por la recomposición de las jubilaciones. Ahora ampliamos el pedido y entendemos que la ampliación va a tener éxito. La Unión Cívica Radical no tiene más opciones: o se rompe dejando atrás a este tipo de personas, o bien desaparece y se resigna a ser una fuerza acompañante del poder de turno, en este caso, de La Libertad Avanza que, no solamente es el poder de turno, sino que además es un poder absolutamente contrario a la esencia y a la identidad del radicalismo.

Justamente, llama la atención la actitud de estos diputados con la historia del partido de cultura partidaria y disciplina.

Es una vergüenza y a los militantes nos deja en una situación muy complicada. El 99% creemos en otro tipo de proyecto del radicalismo, un proyecto popular, con libertad para los argentinos, justicia, desarrollo productivo sostenible, una Argentina que defienda su soberanía. Todo lo que no hace este gobierno y que acompañan los diputados nacionales que mencionamos: Cervi, Picat, Campero y Arjot. Para poner en perspectiva, Lourdes Arrieta, una diputada de La Libertad Avanza que visitó a Alfredo Astiz, votó mejor que cuatro diputados radicales.

