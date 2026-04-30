jueves 30 de abril de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy jueves 30 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, jueves 30 de abril. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa NACIONAL del 30 de abril

  • A la cabeza: 9902

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 9902

  2. 1599

  3. 7724

  4. 2698

  5. 2587

  6. 1575

  7. 4836

  8. 0846

  9. 7621

  10. 7777

  11. 9020

  12. 7611

  13. 8756

  14. 9944

  15. 8470

  16. 8494

  17. 6663

  18. 8431

  19. 0963

  20. 4100

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 30 de abril

  • A la cabeza: 6145

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6145

  2. 7200

  3. 2951

  4. 1162

  5. 8414

  6. 4333

  7. 5245

  8. 4441

  9. 1297

  10. 7837

  11. 6059

  12. 6518

  13. 4213

  14. 5840

  15. 1081

  16. 7201

  17. 5001

  18. 8326

  19. 1961

  20. 9424

Resultados Quiniela Primera NACIONAL del 30 de abril

  • A la cabeza: 8950

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8950

  2. 5037

  3. 2211

  4. 4768

  5. 7854

  6. 9012

  7. 3345

  8. 6712

  9. 0943

  10. 1156

  11. 5811

  12. 1961

  13. 4660

  14. 6677

  15. 2058

  16. 8765

  17. 3241

  18. 0098

  19. 7432

  20. 5567

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 30 de abril

  • A la cabeza: 0217

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0217

  2. 8938

  3. 6815

  4. 4156

  5. 7789

  6. 2314

  7. 0567

  8. 9912

  9. 3456

  10. 1234

  11. 4109

  12. 3892

  13. 0294

  14. 7096

  15. 3002

  16. 4898

  17. 3810

  18. 4295

  19. 6186

  20. 7568

Resultados Quiniela Matutina NACIONAL del 30 de abril

  • A la cabeza: 8108

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8108

  2. 8491

  3. 8382

  4. 7407

  5. 3297

  6. 3091

  7. 5481

  8. 6919

  9. 1392

  10. 1750

  11. 4449

  12. 0359

  13. 5149

  14. 3769

  15. 6266

  16. 6314

  17. 8346

  18. 5140

  19. 8745

  20. 6500

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 30 de abril

  • A la cabeza: 3308

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3308

  2. 6867

  3. 9567

  4. 2320

  5. 5717

  6. 8745

  7. 9320

  8. 1282

  9. 8088

  10. 5937

  11. 8336

  12. 0262

  13. 1635

  14. 2756

  15. 4257

  16. 2059

  17. 4590

  18. 5020

  19. 1196

  20. 4886

Resultados Quiniela Vespertina NACIONAL del 30 de abril

  • A la cabeza: 0720

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0720

  2. 6517

  3. 6867

  4. 3939

  5. 5649

  6. 7491

  7. 7787

  8. 6523

  9. 2251

  10. 5168

  11. 3183

  12. 3245

  13. 4914

  14. 4214

  15. 6496

  16. 9627

  17. 8175

  18. 7506

  19. 1733

  20. 8855

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 30 de abril

  • A la cabeza: 2360

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2360

  2. 2460

  3. 2025

  4. 8682

  5. 1151

  6. 9680

  7. 5243

  8. 8830

  9. 8250

  10. 4062

  11. 2846

  12. 4427

  13. 8400

  14. 6234

  15. 0546

  16. 2148

  17. 0553

  18. 8163

  19. 4059

  20. 6328

Resultados Quiniela Nocturna NACIONAL del 30 de abril

  • A la cabeza: 4260

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4260

  2. 3674

  3. 5614

  4. 7730

  5. 6188

  6. 5812

  7. 7320

  8. 4401

  9. 9276

  10. 8036

  11. 5162

  12. 4367

  13. 9773

  14. 5720

  15. 9064

  16. 2212

  17. 9921

  18. 6225

  19. 6620

  20. 3727

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 30 de abril

  • A la cabeza: 4276

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4276

  2. 0011

  3. 8389

  4. 7443

  5. 1598

  6. 8495

  7. 0449

  8. 1260

  9. 0264

  10. 8274

  11. 9805

  12. 0602

  13. 0729

  14. 8310

  15. 9697

  16. 9742

  17. 6499

  18. 0343

  19. 8131

  20. 3146

Resultados de la Quiniela del 30 de abril por provincia

Resultados Córdoba

  • La Previa: 5001

  • La Primera: 6677

  • Matutina: 2059

  • Vespertina: 4062

  • Nocturna: 2288

Resultados Santa Fe

  • La Previa: 7201

  • La Primera: 8765

  • Matutina: 5020

  • Vespertina: 8250

  • Nocturna: 2576

Resultados Entre Ríos

  • La Previa: 5840

  • La Primera: 2058

  • Matutina: 4590

  • Vespertina: 2846

  • Nocturna: 7419

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

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