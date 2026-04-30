Quiniela de hoy jueves 30 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa NACIONAL del 30 de abril
-
A la cabeza: 9902
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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9902
-
1599
-
7724
-
2698
-
2587
-
1575
-
4836
-
0846
-
7621
-
7777
-
9020
-
7611
-
8756
-
9944
-
8470
-
8494
-
6663
-
8431
-
0963
-
4100
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 30 de abril
-
A la cabeza: 6145
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6145
-
7200
-
2951
-
1162
-
8414
-
4333
-
5245
-
4441
-
1297
-
7837
-
6059
-
6518
-
4213
-
5840
-
1081
-
7201
-
5001
-
8326
-
1961
-
9424
Resultados Quiniela Primera NACIONAL del 30 de abril
-
A la cabeza: 8950
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
8950
-
5037
-
2211
-
4768
-
7854
-
9012
-
3345
-
6712
-
0943
-
1156
-
5811
-
1961
-
4660
-
6677
-
2058
-
8765
-
3241
-
0098
-
7432
-
5567
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 30 de abril
-
A la cabeza: 0217
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0217
-
8938
-
6815
-
4156
-
7789
-
2314
-
0567
-
9912
-
3456
-
1234
-
4109
-
3892
-
0294
-
7096
-
3002
-
4898
-
3810
-
4295
-
6186
-
7568
Resultados Quiniela Matutina NACIONAL del 30 de abril
-
A la cabeza: 8108
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
8108
-
8491
-
8382
-
7407
-
3297
-
3091
-
5481
-
6919
-
1392
-
1750
-
4449
-
0359
-
5149
-
3769
-
6266
-
6314
-
8346
-
5140
-
8745
-
6500
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 30 de abril
-
A la cabeza: 3308
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3308
-
6867
-
9567
-
2320
-
5717
-
8745
-
9320
-
1282
-
8088
-
5937
-
8336
-
0262
-
1635
-
2756
-
4257
-
2059
-
4590
-
5020
-
1196
-
4886
Resultados Quiniela Vespertina NACIONAL del 30 de abril
-
A la cabeza: 0720
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0720
-
6517
-
6867
-
3939
-
5649
-
7491
-
7787
-
6523
-
2251
-
5168
-
3183
-
3245
-
4914
-
4214
-
6496
-
9627
-
8175
-
7506
-
1733
-
8855
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 30 de abril
-
A la cabeza: 2360
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
2360
-
2460
-
2025
-
8682
-
1151
-
9680
-
5243
-
8830
-
8250
-
4062
-
2846
-
4427
-
8400
-
6234
-
0546
-
2148
-
0553
-
8163
-
4059
-
6328
Resultados Quiniela Nocturna NACIONAL del 30 de abril
-
A la cabeza: 4260
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4260
-
3674
-
5614
-
7730
-
6188
-
5812
-
7320
-
4401
-
9276
-
8036
-
5162
-
4367
-
9773
-
5720
-
9064
-
2212
-
9921
-
6225
-
6620
-
3727
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 30 de abril
-
A la cabeza: 4276
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4276
-
0011
-
8389
-
7443
-
1598
-
8495
-
0449
-
1260
-
0264
-
8274
-
9805
-
0602
-
0729
-
8310
-
9697
-
9742
-
6499
-
0343
-
8131
-
3146
Resultados de la Quiniela del 30 de abril por provincia
Resultados Córdoba
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La Previa: 5001
-
La Primera: 6677
-
Matutina: 2059
-
Vespertina: 4062
-
Nocturna: 2288
Resultados Santa Fe
-
La Previa: 7201
-
La Primera: 8765
-
Matutina: 5020
-
Vespertina: 8250
-
Nocturna: 2576
Resultados Entre Ríos
-
La Previa: 5840
-
La Primera: 2058
-
Matutina: 4590
-
Vespertina: 2846
-
Nocturna: 7419
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
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La Previa: 10:15 hs.
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La Primera: 12:00 hs.
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La Matutina: 15:00 hs.
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La Vespertina: 18:00 hs.
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La Nocturna: 21:00 hs.