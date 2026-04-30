Quiniela de hoy jueves 30 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa NACIONAL del 30 de abril

A la cabeza: 9902

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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9902 1599 7724 2698 2587 1575 4836 0846 7621 7777 9020 7611 8756 9944 8470 8494 6663 8431 0963 4100

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 30 de abril

A la cabeza: 6145

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6145 7200 2951 1162 8414 4333 5245 4441 1297 7837 6059 6518 4213 5840 1081 7201 5001 8326 1961 9424

Resultados Quiniela Primera NACIONAL del 30 de abril

A la cabeza: 8950

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8950 5037 2211 4768 7854 9012 3345 6712 0943 1156 5811 1961 4660 6677 2058 8765 3241 0098 7432 5567

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 30 de abril

A la cabeza: 0217

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0217 8938 6815 4156 7789 2314 0567 9912 3456 1234 4109 3892 0294 7096 3002 4898 3810 4295 6186 7568

Resultados Quiniela Matutina NACIONAL del 30 de abril

A la cabeza: 8108

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8108 8491 8382 7407 3297 3091 5481 6919 1392 1750 4449 0359 5149 3769 6266 6314 8346 5140 8745 6500

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 30 de abril

A la cabeza: 3308

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3308 6867 9567 2320 5717 8745 9320 1282 8088 5937 8336 0262 1635 2756 4257 2059 4590 5020 1196 4886

Resultados Quiniela Vespertina NACIONAL del 30 de abril

A la cabeza: 0720

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0720 6517 6867 3939 5649 7491 7787 6523 2251 5168 3183 3245 4914 4214 6496 9627 8175 7506 1733 8855

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 30 de abril

A la cabeza: 2360

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2360 2460 2025 8682 1151 9680 5243 8830 8250 4062 2846 4427 8400 6234 0546 2148 0553 8163 4059 6328

Resultados Quiniela Nocturna NACIONAL del 30 de abril

A la cabeza: 4260

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4260 3674 5614 7730 6188 5812 7320 4401 9276 8036 5162 4367 9773 5720 9064 2212 9921 6225 6620 3727

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 30 de abril

A la cabeza: 4276

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4276 0011 8389 7443 1598 8495 0449 1260 0264 8274 9805 0602 0729 8310 9697 9742 6499 0343 8131 3146

Resultados de la Quiniela del 30 de abril por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 5001

La Primera: 6677

Matutina: 2059

Vespertina: 4062

Nocturna: 2288

Resultados Santa Fe

La Previa: 7201

La Primera: 8765

Matutina: 5020

Vespertina: 8250

Nocturna: 2576

Resultados Entre Ríos

La Previa: 5840

La Primera: 2058

Matutina: 4590

Vespertina: 2846

Nocturna: 7419

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: