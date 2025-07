Alberto Samid: "La IA me dijo que Perón y Evita harían todo lo que propongo yo"

Alberto Samid anunció que se presentará como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista del Frente Patriota Federal, de César Biondini. Aunque se definió como peronista, explicó que vuelve a la política por fuera del PJ por a sus diferencias con La Cámpora. “La inteligencia me dijo que Perón y Evita harían todo lo que propongo yo”, afirmó, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Alberto Samid es empresario de la industria cárnica y dirigente peronista. Se desempeñó como diputado provincial entre 1987 y 1991, cuando fue elegido por el Frente Justicialista de Renovación, liderado por Raúl Othacehé, exintendente de Merlo. Entre 2014 y 2016 fue vicepresidente del Mercado Central de Buenos Aires.

Elizabeth Peger: Acaba de anunciar que va a ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Frente Patriota Federal, el partido de César Biondini. ¿Es así?

Correctamente. Yo, realmente, a esta altura de mi vida, después de haber recorrido tanto, no pensaba estar en esto.

EP: Pero tiene ganas todavía, se ve.

No, lo hago porque nos han robado el oro, nos roban el petróleo, nos roban el litio, nos roban todo. Y ahora nos están robando la comida. Hay argentinos que no pueden comer, que no llegan al día 15, y no puede ser. Vamos a pasar a ser un país africano, cuando en nuestro país producimos alimentos para 500 millones de personas. Y no puede ser que haya argentinos que lleguen al día 15 y no tengan para comer. Se lo digo yo porque tengo mercados donde vendo carne. Son mercados municipales, como Maxiconsumo, donde se venden productos de almacén. Está Yatasto, que es como La Serenísima de la B, que vende leche y todo tipo de lácteos. Y cada mes que pasa, la gente tiene menos plata para comprar alimentos. Nosotros nos reunimos cada diez días, y ellos mismos me dicen que cada vez venden menos. Y yo también vendo menos. Entonces no puede ser. Los que todavía tenemos la suerte de llegar a fin de mes y tener la heladera llena, hoy tenemos la obligación de ayudar a estos argentinos que no llegan a fin de mes con la heladera llena porque no tienen posibilidades de hacer absolutamente nada. No puede ser que nos saquen la comida. Se llevan todo.

EP: Se nota en los relevamientos de consumo. Incluso los economistas mencionan que ahora la comida se compra con tarjeta de crédito en cuotas. A los almaceneros les pasa que después del día 15, la gente va a comprar alimentos con tarjeta. Quienes tienen una relación más cercana con el almacenero, piden fiado. Volvió la vieja libreta de hace muchísimos años.

Es peor, y le voy a decir por qué. A consecuencia de estas importaciones de todo tipo de mercadería y alimentos, como fideos, tomates y limones, que son cosas que se producen acá y que sobran, las pequeñas pymes están cerrando, están entrando en convocatoria y están echando gente. ¿Y qué significa eso? Que esa gente que echan son hijos de jubilados. Siempre los hijos de los jubilados tuvieron trabajo y ayudaban a sus padres. Ahora ya no tienen trabajo y no los pueden ayudar. Se lo digo yo porque vienen jubilados a mis carnicerías y me dicen: “Turco, dame mil pesos de picada”. Les digo: “¿Cómo te voy a dar mil pesos de picada?”. Y me responden: “No tengo más plata”. Entonces los ayudamos y les damos. Ese es el principal motivo por el que vuelvo a la política: para ayudar. Primero, para defender la mesa de los argentinos. Segundo, para el Compre Argentino, porque no podemos permitir que entre todo esto. Y tercero, para defender nuestros recursos naturales. El verdadero problema está ahí.

Desgraciadamente, nuestros gobiernos anteriores han regalado todo al 3,5%, con declaraciones juradas hechas por quienes se llevan la mercadería. A diferencia de Chile, que tiene los mismos empresarios que les compran lo que nos compran a nosotros—petróleo, gas y todo lo demás— y cobra regalías del 40%. Chile recibe 60 mil millones de dólares por año, y nosotros apenas 5 mil. Nosotros tenemos que lograr exactamente lo mismo. Si cobráramos lo que cobra Chile por nuestras riquezas —que son mayores que las de ellos—, dejaríamos de ser un país mendigo que tiene que pedir plata para vivir, y pasaríamos a ser un país prestamista. Esta es la lucha. Por estos tres motivos voy a trabajar en esto.

EP: Usted cuenta todo esto, pero el Presidente dice que está todo bien. Acaban de anunciar una inflación del 1,6%. Dice que está creciendo la economía, festeja números de caída de la pobreza y de aumentos de los salarios. ¿Eso no se ve en la calle?

Esto es cuento chino, y lo voy a demostrar con un ejemplo, porque si las cosas anduvieran bien, se mantendrían. Si las cosas se mantuvieran, Walmart, el principal supermercado del mundo, no se hubiera ido. Carrefour, el segundo, se va ahora. ¿Entonces qué me vienen a decir que estamos mejorando? Ahí tiene la prueba. Si se van estas empresas es porque esto no funciona. Eso de que cada vez hay menos pobres es cuento chino. Yo no sé de dónde sacan las cuentas, realmente, porque yo veo que cada vez esto está peor. Se lo digo yo, que vendo alimentos. Estoy con Maxiconsumo, que tiene 140 supermercados, y me reúno cada diez días. Estoy con Yatasto, que vende leche, yogures y todo tipo de lácteos. Nos damos cuenta, a mí no me la vengan a contar. Estoy todos los días en esto. Desgraciadamente, no sé de dónde sacan los números, pero no es la realidad.

Claudio Mardones: No perdemos de vista que su regreso a la política va a ser parte de la agenda pública, pero quería preguntarle especialmente sobre esta fuerza política, el Frente Patriota Federal.

No es una nueva fuerza política. Biondini tiene este partido que participó en todas las elecciones. No es nuevo.

CM: Lo que quería preguntarle es que las otras fuerzas políticas de Biondini —como el Partido Nuevo Triunfo, de 1990 a 2009 y Bandera Vecinal, de 2013 a 2018— fueron consideradas por la Justicia electoral como organizaciones con orientación neonazi. La Justicia le negó la personería a Kalki Biondini, padre de César. ¿Habló de esto con Biondini? ¿Qué opinión tiene de su trayectoria?

Yo no estoy en esto para calificar la trayectoria de un señor. Estoy aquí para solucionar los problemas que tenemos todos los argentinos. No estoy para juzgar ni averiguar la historia de cada uno. Estoy trabajando en un partido que ha transitado en varias elecciones y no tiene ningún problema legal. Yo estuve en la junta electoral y no hay ningún problema con este partido.

César y Alejandro “Klaki” Biondini.

CM: ¿Pero nunca tuvo referencias sobre la vinculación de Biondini con fuerzas de ultraderecha?

No, y no me interesa tampoco. Yo le doy para adelante. ¿Qué voy a hacer? ¿Analizar la trayectoria de un hombre que es mayor que yo?

CM: 69 años tiene Kalki Biondini…

Bueno, pero yo no estoy para eso. Le voy a contar algo para que entienda cómo pienso. Cuando Jesucristo vino a la Tierra, convenció al 40%, y el 60% lo crucificó. Fíjese cómo somos los seres humanos. Por eso, cuando me vienen con esas historias, me acuerdo que son parte del 60% de Jesucristo. Hagamos lo que hagamos, no podemos convencer a más del 40%.Si Jesucristo convenció al 40%, nosotros, que somos simples mortales, no podemos más que eso. Como mucho, podemos llegar al 30%. ¿Voy a calificar a alguien por si fue de derecha, de izquierda o lo que sea? No me interesa. A mí lo que me importa es que los argentinos lleguen al día 31 del mes con la heladera llena. Voy a trabajar para eso.

CM: ¿Y por qué no con el peronismo?

Porque no tengo relación con La Cámpora. Ellos no me quieren, y yo tampoco los quiero.

CM: ¿Y Kicillof tampoco?

Estamos hablando de La Cámpora, que está ahí. Nunca me quisieron. Cuando quise presentarme dos veces para presidente del PJ, me pusieron trabas con los avales. Todo mentira y no me dejaron participar. Hubo reuniones a las que fui y no me dejaban entrar. Para mí, el partido es un medio. Mi pensamiento no cambia si estoy en el partido A, B o C. Todo el mundo sabe cuál es mi pensamiento. Siempre defendí lo mismo: la mesa de los argentinos, el Compre Argentino y los recursos naturales. Vi gobiernos que regalaron todo por recibir una moneda. Hay que ser muy degenerados para firmar esos contratos. Y hoy es el momento ideal para romper esos contratos, porque Donald Trump, el hombre más importante del mundo, lo está haciendo en Estados Unidos porque dice que lo estafaron. Nosotros nos tenemos que sumar a esa historia porque nos hicieron lo mismo. Y no tenemos que tener miedo.

En su momento, cuando llegaron los bingos, un municipio hizo un arreglo con una sociedad, con Codere. Cuando abrió el bingo, fue una explosión. El bingo ganaba mil y el municipio uno. Entonces el municipio pidió cambiar el contrato, pero no lo quisieron cambiar. El municipio cortó las calles por las que tenía que pasar la gente que hacía obras públicas. ¿Qué hizo Codere? Tuvieron que venir al pie y arreglaron como quiso el municipio. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Como somos dueños de los municipios y de las provincias, le tenemos que hacer lo mismo a estos que se llevan el petróleo, el oro, el litio. Van a tener que venir al pie, y tenemos que cambiar los convenios al 40%. Así se nos terminan todos los problemas de los jubilados y de la salud. Estas son las ideas que voy a llevar al Congreso.

EP: ¿Van a presentar listas en las elecciones provinciales también?

Sí, el partido presentó listas. Lo que le puedo decir es que yo hago todo esto porque me informé con la inteligencia artificial, y la IA me dijo que Perón y Evita harían todo lo que propongo yo. Y yo hago esto porque soy peronista.

