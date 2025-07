Julio María Sanguinetti, contra Milei: “Lamento el estilo agresivo del presidente contra otras figuras y el periodismo”

El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, de 89 años, fija posición frente a la polarización política y destaca: "sin instituciones sólidas ni centro político, no hay república que pueda sostenerse".

Los argentinos suelen mirar con cierta envidia la estabilidad y la situación del Uruguay, que no todos pueden entender. Para Sanguinetti, la clave es la previsibilidad. “Es una mezcla de cansancio, incertidumbre y búsqueda de serenidad institucional. Uruguay, sin ser perfecto, ofrece previsibilidad”.

A su entender, la diferencia es estructural. Uruguay apostó a construir una república sobre instituciones, no sobre pasiones. “No somos inmunes a los errores, pero hay estabilidad. La alternancia no es dramática. Y la tolerancia no es debilidad, sino fortaleza democrática”.

El exmandatario -que gobernó en dos periodos no consecutivos (1985-1990 y 1995-2000) y fue clave en la transición democrática uruguaya- marca una diferencia clave con Argentina: “En lo económico, apostamos a la seriedad fiscal. En lo cultural, tenemos una tradición laica y civil que evita los dogmas".

Entrevistado por Martín Picón en Radio Con Vos, Sanguinetti fue crítico de la dinámica argentina: "no jugamos a romper todo cada cinco años". Con este paralelismo, asegura que la estabilidad no es una casualidad ni un lujo: es una decisión política.

Advertencia a Javier Milei y la necesidad de institucionalidad

Aunque reconoce cierta coherencia económica en el gobierno de Javier Milei, Sanguinetti difiere profundamente del estilo confrontativo del presidente argentino: "Políticamente, no lo veo. Lamento el estilo agresivo del presidente hacia figuras respetables y hacia la prensa".

Para Sanguinetti, la prensa es parte vital de la democracia: “Aunque los gobiernos y la prensa no se quieran, están obligados a convivir. Es un matrimonio de necesidad en democracia”.

El populismo y la crisis del liderazgo global

Julio María Sanguinetti observa con inquietud un fenómeno que atraviesa continentes y desdibuja etiquetas: el populismo ya no distingue entre izquierda y derecha. “Es una cultura del atajo, de la simplificación, del enemigo interno. Eso erosiona la república”, advierte.

En esa línea, apunta directamente contra Donald Trump, a quien define como “una mutación” del sistema democrático. “Representa el populismo que erosiona la democracia desde dentro”, dispara, al tiempo que cuestiona con dureza la guerra comercial que desató entre Estados Unidos y China. “Tenía que entenderse con ella. De ese desencuentro nacen las potencias medianas desestabilizadoras, como Irán o Rusia”.

Argumenta también sobre la transformación profunda y contradictoria que atraviesa el orden global. “Después de décadas de globalización, ahora lideran el proteccionismo quienes antes lo rechazaban. Todo se mezcla: populismos de izquierda y de derecha, proteccionismo de antiguos liberales. Hay una mutación dentro de la mutación”.

Mercosur ¿una oportunidad perdida?

Para el veterano político colorado, el Mercosur sigue atado a una asimetría estructural: “Brasil tiene una economía dominante y aún muy protegida. Se mejoró el diálogo, pero no la acción”, en este contexto, Sanguinetti llama a repensar el bloque en un contexto global que se aleja de la apertura económica y vuelve al nacionalismo económico.

Sanguinetti fue el primer presidente electo tras la dictadura cívico-militar en Uruguay. Hoy, a 40 años de ese hito, deja una reflexión: “La democracia no es un hecho dado. Se construye todos los días, con convicción y civilidad”.

Cuando se le pregunta cómo le gustaría ser recordado, responde con sencillez: “Me conformo con que digan que fui un servidor de la república. Con eso me alcanza”.

¿Quién es Julio María Sanguinetti?

Julio María Sanguinetti es una figura clave de la política uruguaya y regional. Nacido en Montevideo en 1936, fue dos veces presidente del Uruguay, además de abogado, periodista y escritor. Como dirigente del Partido Colorado, jugó un rol determinante en la transición democrática tras la dictadura militar (1973-1985). Intelectual moderado y defensor del republicanismo, ha sido también un firme crítico de los populismos y un promotor del diálogo político.

