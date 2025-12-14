Al menos 17 adolescentes fallecieron y unos 20 resultaron heridos después de que un colectivo en el que viajaban cayera a un precipicio en el departamento de Antioquia, en el noreste de Colombia. Rápidamente las imágenes se difundieron y mostraron el impactante estado en que quedó el vehículo.

Según indicó Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, el accidente ocurrido en la madrugada de este domingo involucró a un vehículo que transportaba a unos 40 estudiantes del municipio de Bello. El funcionario precisó además que el micro había salido de Tolú con destino a Medellín, “cuando cayó a un abismo en la vía Belén, en el sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza”.

El micro cayó 30 metros

La Secretaria de Salud e Inclusión Social de Colombia explicó que los heridos tienen entre 16 y 17 años, aunque entre ellos hay también una persona de 27. Por el momento, la entidad gubernamental no reveló la identidad de las víctimas fatales.

En tanto, el Secretario de Educación de Bello, Edgar Callejas Arango, sostuvo que la cifra de fallecidos “no es oficial, ya que aún hay personas desaparecidas”. El funcionario apuntó que el viaje no fue autorizado por la institución educativa.

"Son los muchachos egresados, estamos hablando de jóvenes de 16, 17, 18 años que recibieron su grado precisamente hace unos 15 días y que hoy estaban disfrutando de una actividad que programaron de forma personal ellos", sostuvo el funcionario.

Tras conocerse el accidente, rápidamente se difundieron imágenes en medios locales. En ellas se puede ver el micro con su techo completamente desprendido, que deja ver el interior de los asientos azules y naranjas. La cabina del conductor aparece irreconocible.

Intervinieron los bomberos y miembros de la Defensa Civil

La Agencia Nacional de Seguridad Vial Colombiana, en tanto, emitió un comunicado en el que sostuvo que "las autoridades competentes adelantan las investigaciones para establecer las causas del siniestro y confirmar el número de víctimas fatales y personas lesionadas".

En paralelo, una fuente policial advirtió que en la zona del accidente opera la guerrilla ELN, por lo que los bomberos y miembros de la Defensa Civil debieron tomar medidas de seguridad para realizar sus labores.

