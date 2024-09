Álvaro Martínez (LLA): "Arrieta intentó salvarse y ensució a gente que no tiene nada que ver"

Esta tarde, la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados debatirá si investigará a los seis diputados de La Libertad Avanza que visitaron a represores condenados en la cárcel. Álvaro Martínez, integrante la comisión, explicó que no cree que se decida “algún tipo de sanción extrema como la expulsión”, porque los diputados implicados "no cometieron ningún delito". Además, acusó a Lourdes Arrieta de querer salvarse en vez de explicar los motivos detrás de su decisión de participar de la actividad. “A mi entender, ha sido una actividad más”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Álvaro Martínez es diputado nacional de La Libertad Avanza y secretario de la comisión de Seguridad Interior.

Alejandro Gomel: Se viene la disputa por la ley jubilatoria y el intento que va a hacer la oposición para llegar a los dos tercios, ¿cómo ve esto?

Evidentemente, este es uno de los temas que se viene próximamente porque el Presidente ya realizó el veto de lo que salió en la Cámara de Senadores y veremos cómo se trata esto en Diputados.

Esta semana nos visita el jefe de Gabinete de Ministros para dar el informe mensual que le corresponde por Constitución.

Elizabeth Peger: ¿Cómo quedó la situación dentro del bloque después de la salida de Arrieta y del encuentro de algunos representantes con el Presidente?

Fue una reunión necesaria. El Presidente es nuestro líder en el espacio y era necesario que se juntara con los representantes de la oposición dialoguista, nuestros socios en el Congreso, como puede ser el caso del PRO y del MID, representados por Ritondo y Zago. Venimos trabajando con los bloques de manera conjunta y el mejor ejemplo fue la Ley Bases.

Tenemos la obligación y la responsabilidad de dialogar de manera más profunda en el tiempo que se viene dado que somos un bloque minoritario, con solo 37 diputados. Esto implica que tengamos la obligación de dialogar más con el resto y la responsabilidad de llevarle soluciones a los argentinos, que es lo que hacemos en el Congreso de la Nación, y para eso necesitamos números parlamentarios que no tenemos.

A esta reunión la he visto muy positiva y con muy buenos ojos, dado que el Presidente se ha involucrado en lo político y creo que es muy acertado.

Claudio Mardones: Usted es vicepresidente segundo de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que formará parte del plenario hoy para constituir la comisión que va a definir el destino de los seis integrantes que visitaron a condenados por delitos de lesa humanidad. ¿Qué puede suceder?

La cabecera es Peticiones, Poderes y Reglamento, que es la comisión a la que le han dado el primer giro de los expedientes. No creo que termine en algún tipo de sanción extrema como la expulsión.

Es muy complejo sancionar a cualquier tipo de diputado por lo que hace con su función de diputado nacional. Cada uno de los 257 diputados son libres de realizar las actividades que consideren pertinentes.

En ese sentido, veo complejo que se logre algún tipo de sanción extrema, o la creación de una comisión investigadora. Me parece que investigar la tarea que ha realizado cada uno de los legisladores, cuando no han cometido ningún hecho delictivo ni ilegal, es excesivo.

Para el diputado, sancionar de manera extrema a los seis diputados de LLA que visitaron a represores condenados en Ezeiza sería “excesivo” porque “no han cometido ningún hecho delictivo ni ilegal”.

Quedará en cada uno de los diputados y en la ciudadanía hacer las consideraciones personales por el hecho en sí, pero en lo que corresponde legalmente, ninguna ha incurrido en ninguna violación. Insisto en que los diputados nacionales toman de manera individual las decisiones de realizar las actividades que ellos crean convenientes y esto, a mi entender, ha sido una actividad más.

CM: Lourdes Arrieta buscó tratar de demostrar que hubo un involucramiento institucional y que la responsabilidad termina en el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem.

Seguramente que el presidente de la Cámara no tiene nada que ver, porque ha salido a aclarar que no fue una visita institucional, sino una decisión individual de cada uno de los diputados que decidió asistir.

Desconozco el contenido de los grupos de Whatsapp, porque no formaba parte de ninguno de ellos, pero me parece que fue una movida de una diputada en particular que ha tratado de salvarse, en vez de hacerle frente a la situación y decir que fue porque tenía intenciones de conocer lo que sea que iban a conocer, lo que es válido.

Arrieta intentó salvarse y ensució a gente que no tiene nada que ver, como es el caso del presidente de la Cámara, Martín Menem. Imagínense que él no está pendiente porque a él no le corresponde la movilidad que se utiliza en el Congreso, que es un sistema del que cualquiera de los diputados puede disponer.

CM: De los seis integrantes de su bloque que fueron al penal de Ezeiza, ¿alguno tiene alguna responsabilidad mayor que los otros?

No es que no tengan responsabilidad. Insisto, cada uno puede organizar las actividades que les sean convenientes y entiendan que les pueda sumar. La responsabilidad es de todos aquellos que dijeron “sí, voy”.

C.M: ¿Usted hubiese ido?

En mi caso particular, yo no hubiese ido, pero respeto y entiendo a aquellos que han tomado la decisión de ir, porque están en toda su libertad de juntarse con las personas que estimen convenientes y de visitar penales para ver sus condiciones de detención.

Como digo esto, también se que las actividades individuales traen sus consecuencias y hay que asumir sus responsabilidades.

EP: No son personas cualquiera, son representantes del pueblo...

La tarea de los diputados es justamente esa: somos representantes del pueblo, pero de todos, no de una parte. Les preguntaría a los diputados qué fue lo que los movilizó para ir, pero no lo veo mal, porque no cometieron ningún tipo de infracción.

