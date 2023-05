La primera lista de artistas que se transmitirán en vivo desde Primavera Sound España (Barcelona-Madrid) será presentada por Amazon Music. Se trata de la edición doble de Primavera Sound en España, "Madrid - Barcelona", que se llevará a cabo del 1 al 3 de junio.

Los fanáticos de todo el mundo podrán disfrutar de una amplia variedad de actuaciones de algunos de los nombres más grandes de la música, incluyendo a Alex G, Black Country, Blur, Christine and The Queens, Depeche Mode, Julia Jacklin, Maneskin, Mora, My Morning Jacket, New Order, Perfume, Sparks, St. Vincent, The Comet Is Coming, TURNSTILE y muchos más.

Blur tocará en el Primavera Sound 2023: la banda británica regresa a la Argentina después de 8 años

El público podrá disfrutar de las entrevistas y de otros contenidos como el detrás de cámaras en vivo a través de Parc del Forum (Barcelona) y en los canales de Amazon Music en Twitch y en Prime Video.

FM JL