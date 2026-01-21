Anamá Ferreira: “A mí también me dijeron mono, hice juicio y condenaron a quien me insultó”

“La ley es muy dura y se va a cumplir”, afirmó Anamá Ferreira cuando habló del gesto racista que generó conmoción en Brasil y reavivó el debate sobre la discriminación. Radicada en la Argentina desde hace décadas, la conductora y modelo brasilera aseguró que lo ocurrido fue “muy desagradable” y recordó que ella misma fue víctima de insultos racistas: “A mí también me dijeron mono, hice un juicio y condenaron a quien me insultó”. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Ferreira comparó las respuestas legales y culturales de ambos países y advirtió que, mientras en Brasil el tema es central y está atravesado por la historia de la esclavitud, en la Argentina “el racismo es como encubierto”.

Anamá Ferreyra es una reconocida conductora, actriz y empresaria brasileña, radicada en Argentina, donde desarrolló su extensa carrera. Continúa al frente de su escuela y agencia Anamá Models, activa hace más de 30 años, en la formación de nuevas figuras de la moda. En julio del año pasado fue declarada personalidad destacada de la cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en reconocimiento a su trayectoria y su compromiso con la diversidad.

Me conmovió ver en perfil.com una nota tuya en la que hacías referencia a lo que había sucedido en Brasil con la Argentina, a ese gesto ofensivo y a tu dura reacción. ¿Qué fue lo que motivó esos sentimientos y si, al mismo tiempo, eso reavivó en vos alguna experiencia similar que hayas vivido en la Argentina?

La verdad que fue algo muy desagradable lo que hizo esta señorita en Brasil. Para los brasileños es muy ofensivo, es muy denigrante, no solamente para los negros, para los blancos también. Es una ley y los brasileños están muy estrictos con la ley y hacen cumplir la ley. La primera ley fue la Ley Áurea, que lo hizo la emperatriz en 1888. Después hubo una ley, Afonso Arinos, porque los brasileños mismos son racistas y por ahí no permitía que uno entrara en un edificio. En todos los ascensores ahí está la ley y ahora endurecieron mucho más. Entonces, para los negros brasileros, que fueron esclavizados durante tantos años y que sufrieron tantas humillaciones, para ellos hacer un mono es deshumanizar. Por eso, la ley es muy dura.

¿Te pasó alguna vez a vos en la Argentina que hayas tenido alguna demostración de discriminación racista?

Sí, obvio, porque acá el racismo es como encubierto. Acá no se habla por ahí directamente de los negros, pero se habla de los peruanos, de los bolitas, o negro de cabeza. Hay toda una estructura racista donde se habla de los judíos. ¿Qué pasa? La DAIA siempre está muy activa. Pero yo particularmente, sí, en los desfiles hay una diseñadora muy famosa, que dijo "yo no pongo negros en mi desfile". Y después yo estaba en un programa y una persona también dijo “mono”. Yo le hice un juicio, gané el juicio, tuvo que pagar trabajos comunitarios, pues yo no quería la plata.

Mencionabas la Ley Áurea en 1888. Brasil es, junto con Rusia, los últimos dos países que eliminaron la esclavitud. O sea, hay todavía personas en Brasil que su abuelo y muchas con su bisabuelo fue esclavo. Por lo que está omnipresente el tema y hay un racismo muy marcado en el tema, por ejemplo, de revistas. Recuerdo en los años 90 que, como nosotros éramos argentinos y no teníamos ese registro, en las revistas de moda no se publicaban negros. Entonces, recuerdo que fuimos premiados por una organización de defensa multicultural que nosotros no nos imaginábamos, porque nos llamaba absolutamente la atención y nos dábamos cuenta que los medios brasileños, las revistas de moda, no publicaban personas de color ni artistas famosos siquiera.

Exactamente, pero hubo un cambio muy grande. Los negros ahora son poderosos en Brasil. Hoy hay una élite de negros que son poderosos, que tienen voz y voto. Entonces, la mayoría de la población también está ascendiendo socialmente, está ganando plata. Entonces están influyendo mucho en todo lo que son las leyes. Y esto, lo que pasó con esta chica en Brasil, ella lo va a sufrir en carne propia, porque no la van a dejar allí. Ella no entró con pasaporte, ella entró con cédula. Y el consulado la puede asistir, acompañar pero la ley es la ley y se va a cumplir.