Andrés Larroque: "Hay un desencuentro cultural del kirchnerismo con los sectores medios"

Andrés “Cuervo” Larroque, señaló que la manifestación en defensa de la universidad pública representó no solo la defensa de la gratuidad educativa, sino también un rechazo a las políticas empobrecedoras del Gobierno. Además, frente a las inminentes elecciones para la presidencia del Partido Justicialista, sostuvo que el partido debe quedar en manos de un gobernador, y destacó la urgencia de reconstruir el frente opositor con el objetivo de representar a todos los sectores y generar esperanza en la población. “Es importante que quien presida el PJ sea un gobernador y si puede expresar el sentido federal mejor aun”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Andrés Larroque es ministro de Desarrollo de la Comunidad de PBA y fue diputado nacional. Tras su salida de La Cámpora, conformó el frente de organizaciones La Patria es el otro.

El Gobierno bonaerense participó también de la marcha universitaria que cerró con el nuevo hit de Lali, “Fanático”.

¿Estás o estuviste en México también con Kicillof y con Carli Bianco o estás acá en Buenos Aires?

No, en La Plata.

Contame entonces qué te pasó ayer en la marcha.

La verdad que una demostración contundente de consciencia de nuestro pueblo, de lo que significa la educación pública en la Argentina, fue una expresión absolutamente plural. El Presidente debe tener en cuenta, tomar nota y observar esa realidad que se ha plasmado en una nueva movilización de características multitudinarias, pero también de una amplia expresión en términos sectoriales. Porque más allá de la convocatoria central en el tema universitario, me parece que todos los sectores que hoy se ven jaqueados y golpeados por esta política económica también decidieron solidariamente acompañar, pero fundamentalmente expresar una sensación de rechazo a una política que no resuelve los problemas del argentino y que por el contrario los agudiza.

O sea, no fue solo una marcha universitaria, sino una marcha que de alguna manera marcaba una crítica más amplia al Gobierno que en el tema universitario.

Creo que la participación de todos los sectores que uno puede observar en la vida social de un país y el nivel de la magnitud de la concurrencia, me parece que hablan de un hecho político de proporciones del cual el Gobierno debe tomar nota. Soy escéptico en ese sentido, porque me parece que está muy claro que para el Presidente la realidad no es un tema. Él ha venido con su "mantra", ajeno a cualquier sensibilidad en términos sociales, y uno siempre tiene la esperanza o la expectativa de que eso se modifique, pero si él sigue planteando que se siente afuera de la política siendo presidente, es muy difícil ver cómo esto se puede encaminar de cara al futuro.

La segunda marcha federal universitaria contra el veto de Javier Milei fue multitudinaria.

Hablando de futuro, ayer pusieron su cuerpo mostrando su presencia, tanto la expresidenta y exvicepresidenta Cristina Kirchner como el excandidato a presidente Sergio Massa, no así Axel Kicillof...

Axel convocó. Estaba en México y por una circunstancia de fuerza mayor no pudo estar presente.

¿Dice algo respecto de que el futuro es gente que no sea del pasado?

Creo que esta, como otras movilizaciones que se fueron dando, son expresiones de rechazo o resistencia, y hay que ver cómo traducimos esto en un gran frente político que se debe construir por la positiva.

Me parece que hay una instancia cuando el Gobierno tiene iniciativa, y con un Gobierno de estas características, tan audaz y ofensivo, no solo podemos quedarnos en el momento del rechazo, sino también empezar a mostrarle a la sociedad, a los diversos electorados, que hay diversos sectores que más allá de confluir en una movilización puntual tienen la intención de reconstruir un frente político que vuelva a generar esperanza en la Argentina.

Creo que es un trabajo árduo, aún de carácter incipiente porque venimos de una derrota muy dura a nivel nacional, pero naturalmente es a la vez urgente poder realizar esa tarea.

Bueno, abdico del futuro entonces, y voy al presente...

No, pero claramente esa opción tiene que tener un sentido de futuro. Nadie vota para atrás. Estamos lejos aún del proceso electoral, por lo que significan estas horas y días del gobierno de Milei, que son larguísimos.

Creo que por el nivel de padecimiento que tiene que atravesar nuestro pueblo, a nosotros las jornadas se nos hacen verdaderamente largas en función de todos los problemas que hay que resolver.

Quintela visitó Paraná y afianza su camino hacia la presidencia del PJ

Claudio Mardones: El futuro inmediato implica, el 17 de noviembre, elecciones del próximo titular del Partido Justicialista. Algunos consideran, y esto se lo adjudican incluso al gobernador Axel Kicillof, que la decisión de las candidaturas para la presidencia del partido se tiene que definir después de las elecciones. Lo cierto es que la fecha está. Algunos también se preguntan si puede ser Cristina Fernández de Kirchner quien presida el partido, y hay rumores de Jorge Milton Capitanich, gobernador del Chaco. ¿Qué está viendo usted en ese sentido?

Me parece que las urgencias del conjunto de nuestra sociedad naturalmente no van detrás de lo que puede ser la resolución de una instancia de carácter formal y jurídica del Partido Justicialista, eso está claro. Más allá de eso, por supuesto, siempre es importante, ajeno a la coyuntura y al contexto que nos toca atravesar, después del pedido de licencia y de la renuncia luego del expresidente, que se normalice la situación del partido.

Creo en ese sentido, el único que por lo menos, de lo que he observado, ha hecho una manifestación pública y la intención de ser presidente del Partido Justicialista a nivel nacional, es el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Creo que quien presida debe ser un gobernador, porque después de una derrota tan estrepitosa que ha llevado a Milei a la presidencia, pero que fundamentalmente ha generado un retroceso muy fuerte en términos de gobiernos provinciales para el peronismo, aquellos compañeros que se han mantenido en pie, creo que son los que deben mostrarnos el camino de la reconstrucción.

Me parece, en ese sentido, que un gobernador también puede representar un sentido federal, cuando este concepto es tan atacado por el Presidente. Me parece que es algo importante. Veremos que pasa porque, aunque parece poco tiempo, para lo que es un cierre de estas características un par de semanas es bastante tiempo. Así que esperemos y veremos.

Me parece importante que sea un gobernador, y si puede expresar el sentido federal mejor aún.

CM: Usted publicó en su cuenta de Twitter una foto con María Fernanda Migliore, ex ministra de Desarrollo Social de Horacio Rodríguez Larreta, ahora en Fundar, que es la fundación que preside Sebastián Ceria. ¿Qué fue ese encuentro? ¿Fue un encuentro técnico? ¿Hay acercamientos con las patrullas perdidas del larretismo? ¿Qué significó esa foto?

Yo con María tengo un vínculo, porque ella es mi par de la Ciudad de Buenos Aires en el anterior periodo, y trabajamos de muy buena manera durante los cuatro años. Nos tocó coordinar mucho. Recuerdan lo que fue el tiempo de la pandemia. Por ser jurisdicciones limítrofes tenemos muchos temas en común y siempre lo hicimos de muy buena manera, más allá de lo que pueden ser los matices o las diferencias que naturalmente puede haber. Más allá de lo político, siempre mantuvimos una relación muy cordial.

En este caso puntual, el encuentro tuvo que ver con la firma de un convenio de carácter técnico que tiene que ver con la asistencia que va a hacer la fundación a nuestra gestión para poder tener mejores parámetros y asesoramiento en función de las decisiones que luego nosotros teníamos que tomar.

Andrés "Cuervo" Larroque junto a María Fernanda Migliore en la Fundación Fundar.

Elizabeth Peger: Esta semana el Congreso sancionó la boleta pública a papel. Me interesa consultarle cómo se va a aplicar en la Provincia de Buenos Aires y si este nuevo sistema electoral abre la puerta para un desdoblamiento en las elecciones en la provincia.

Lo tenemos que hablar. La verdad es que esto se sancionó cuando Axel estaba en México y todavía no hemos hablado del tema. Es muy pronto aún y tendremos que hacer los análisis pertinentes.

Sí, en términos de nuestra postura, siempre creímos que la boleta de papel ha tenido un buen funcionamiento y ha garantizado la alternancia. Fíjense ustedes que tanto Macri como Milei, por nombrar dirigentes o referencias de otra facción política que permanentemente cuestionan el método de la boleta de papel, llegaron a la presidencia a través de ese mecanismo. Entonces, creo que en ese sentido, en términos de lo que ha sido la recuperación democrática en la Argentina, la boleta de papel siempre ha sido una garantía.

Hoy hay otro escenario, veremos, charlaremos y analizaremos respecto a cuál va a ser la decisión de la Provincia de Buenos Aires.

EP: ¿Usted tiene una opinión formada al respecto de qué debería hacer la provincia?

Por supuesto que va a surgir del consenso y el debate de los distintos sectores, porque esta es una cuestión política, más allá de lo que puede ser un rol de gestión. No he hablado con Axel particularmente de esto, pero tampoco lo hemos charlado con los intendentes y con el resto de los sectores que forman parte del espacio. Pero, lógicamente, la reforma está ahí y obliga a que se tomen decisiones. De hecho, naturalmente, está generando un mecanismo distinto al que tradicionalmente ha utilizado la provincia de Buenos Aires. Desde él vamos, eso produce una alteración, así que veremos después qué definiciones se tomarán. Nosotros siempre sostuvimos y defendemos la boleta del papel como mejor mecanismo.

Carlos Bianco: "Este Gobierno es un experimento ya fallido"

Alejandro Gomel: Ayer Carlos Bianco habló del Gobierno nacional como un gobierno de un experimento fallido. Empiezan a haber algunas encuestas de opinión que hablan de una caída de la imagen del Presidente. Algunos son más extremistas, como por ejemplo Guillermo Moreno, que dice que tendría que haber una Asamblea Legislativa para cambiar el Gobierno. ¿Cómo ve el futuro? ¿Qué va a pasar con este Gobierno y su relación con la sociedad?

La verdad es que el presente es muy complejo y el futuro parece peor.

Tuvimos los números de pobreza la semana pasada. Claramente, por mi función no necesitaba esa información para percibir cuál es la situación social de la Argentina. Por supuesto, a través de lo que nosotros vemos en la Provincia de Buenos Aires. Es difícil prever el futuro de este Gobierno, porque el Presidente no toma en cuenta lo que está pasando, no tiene ningún grado de sensibilidad y está encerrado en función de sus construcciones teóricas a las cuales lleva a rajatabla sin considerar qué es lo que implica eso en términos económicos y en términos sociales.

Uno siempre quisiera que cambie la política, que se modifique este rumbo, que el Presidente inclusive pueda convocar espacios o escenarios de diálogo, pero lo veo muy lejano así que nada nos permite avizorar que esto pueda cambiar.

AG: ¿La conflictividad entonces va en ascenso? Hasta ahora lo más fuerte de estos 10 meses fueron las dos marchas universitarias, no hubo otra movilización semejante. ¿Cómo ve la reacción de la sociedad si, como usted dice, no hay un cambio en el Gobierno?

Movilizaciones sí, creo que hubo varias más, recordemos que el movimiento obrero hizo una gran movilización el 24 de enero, el 1 de mayo también, el 24 de marzo hubo otra inmensa movilización, y se me puede estar perdiendo alguna más.

Lógicamente, un Gobierno cuando se inicia tiene una tolerancia por parte de la sociedad. El punto es cuando esas expectativas se ven defraudadas, porque nadie votó a Milei para estar peor, y la realidad es que no hay sector que no se haya perjudicado. Entonces, por supuesto, la respuesta será política. Y sí, creo que hay una deuda por parte de la oposición, en ese sentido, de poder dejar de lado lo que pueden ser circunstancias particulares de protagonismo y poder construir, como fue el ejemplo de la marcha de ayer, pero llevándolo a un terreno más general, una respuesta política para esta situación que es acuciante.

Alejandro Slokar: "Al atacar a la universidad atacan a la clase media"

Hablábamos hace unos minutos con un juez de casación, profesor de la UBA, Alejandro Slokar, donde, tratando de entender el verdadero significado de la manifestación de ayer, planteábamos que la marcha no era por la universidad en sí misma, sino por ella como símbolo de un país de clase media. Que la universidad era un significante de ese país en el que el 80% de la gente se auto percibía de clase media. Finalmente, el fondo de la protesta representó a una enorme cantidad de argentinos que quiere seguir en la clase media y que tienen dificultad para mantenerse allí, así como la aspiración de los sectores más populares de pertenecer, o volver a ser, de la clase media. En ese sentido, ¿creés que el kirchnerismo primero, y hoy el propio Axel Kicillof, pueden representar la defensa de ese aspiracional de los sectores de clase media, o ves que quedan limitados a representar en mayor medida el de la gente más humilde en su batalla diaria por sobrevivir?

Creo que Milei vino a liquidar la clase media, sin duda. Me parece que, claramente como agente del poder económico transnacional, no tiene ningún interés en cuidar a los diversos sectores sociales que residen en nuestro país. Y si bien uno podía percibir que los más perjudicados iban a ser los más humildes y los trabajadores, en la ecuación que a él le están demandando la clase media no entra.

Por el contrario, sí creo que si algún sector político tuvo responsabilidad en la gestación y consolidación de una frondosa clase media en la Argentina, naturalmente fue el peronismo. Ese es el objetivo. Puedo citarte a Aristóteles, porque Perón hacía mucha referencia a él, donde su ideal de modelo político lo que se requería era una clase media abundante, del 80%, y que en los extremos quedara un sector más rico y otro pobre, pero mínimo.

Es correcto que la ampliación de la clase media hasta ser mayoritaria es post Perón. Ahora, al mismo tiempo, la clase media no se sintió representada por el peronismo. De hecho, votó al radicalismo y al antiperonismo. Me parece que ahí hay una especie de nudo gordiano a resolver en quien le toque ser el candidato a continuar esto, que evidentemente Cristina Kirchner no logró. Independientemente de que sea justa o injusta esta apreciación, hay una preocupación mayor por el sector más bajo que por la clase media. Lo dejo planteado como un diagnóstico del pasado...

Sí, yo creo que hay un desencuentro cultural con una parte de los sectores medios. Creo que Cristina en algún momento logró expresarlo y después eso no pudo sostenerse. Es complejo analizar las tensiones políticas también que se dieron dentro de nuestro propio Frente. Pero creo que sí, es vital e imprescindible que el peronismo se vuelva a poner como objetivo representar ese frente policlasista que siempre fue, que involucra a los sectores más humildes, a los trabajadores y fundamentalmente a la clase media, a la cual aspiramos llevar a mayores sectores de la sociedad.

