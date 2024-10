Carlos Bianco: "Este Gobierno es un experimento ya fallido"

Luego de que Axel Kicillof se presentará en la asunción de Claudia Sheinbaum en México, el ex jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco, comparó la alta aprobación de AMLO en la sociedad mexicana con la que tuvo Cristina Kirchner. “Me dio cierta envidia sana ver un pueblo movilizado y esperanzado de esa forma”, graficó. Por otro lado, manifestó que hay una decisión del Gobierno de desfinanciar “todo lo bueno” que tiene el país. “Quieren desaparecer la universidad pública”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Bianco es ministro de gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el hombre más cercano a Axel Kicillof. Inclusive se lo menciona como posible sucesor en la gobernación del actual mandatario provincial. Fue jefe de asesores del gobernador entre 2021-2023, jefe de Gabinete de la provincia en 2019 y secretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de la Cancillería en la última parte del gobierno de Cristina Kirchner. Carlos Bianco, junto al gobernador Axel Kicillof, están en México, en donde participaron de la ceremonia de asunción presidencial de Claudia Sheinbaum.

En México tienen un presidente que es casi un caso único en toda América Latina, ya que se retira con un porcentaje de aprobación monumental de 69%. ¿Cómo se percibe allí?

Sí, efectivamente, es un caso raro para América Latina respecto de este gobierno del campo nacional y popular que se retira con mucho apoyo. Me animo a decir que es algo similar a lo que sucedió cuando Cristina se retiró, más allá de que en esa ocasión se perdieron las elecciones, pero había por parte de Argentina un gran apoyo a la gestión de Cristina. Pero en este caso se ganaron las elecciones, y se ganaron con mucha comodidad, casi por el 70% de los votos.

En 1870, el poeta y periodista mexicano, Amado Nervo, escribió el hermoso poema que López Obrador leyó en la transición de Claudia Sheinbaum y en donde se destaca el rechazo a “los analfabetos políticos”. Vale recordar que México es la segunda democracia más antigua del planeta, después de los Estados Unidos. La polarización que caracteriza a Argentina y Brasil, parecería no verse en México. ¿A qué lo atribuís? ¿Es por el éxito de AMLO?

Creo que hay varias cuestiones. Obviamente, tuvo que ver el éxito del gobierno porque fue una gestión que sacó de la pobreza a 5 millones de mexicanos, que permitió un crecimiento y una buena distribución del ingreso, incluso mejoraron los salarios reales, cosa que nosotros siempre hemos dicho que fue el principal problema que tuvimos en el gobierno de Alberto Fernández.

Acá en México mejoraron muchísimo los salarios reales, medidos en dólares, medidos en moneda constante de México. Tiene que ver con eso, con que fue un gobierno que hizo las cosas bien, que representó los intereses nacionales, y también con un agotamiento del anterior sistema bipartidista, que estaba en el marco del PRI y del PAN. Con ese sistema se había llegado a un límite en donde no se le estaba dando respuesta a la demanda de los mexicanos.

Claudia Sheinbaum es la primera mujer presidenta en México.

Ahora hay un movimiento, Morena, que efectivamente gobernó 6 años. Ese frente dio respuestas en un contexto muy complejo, que incluyó la pandemia y mucha turbulencia en el escenario internacional. Además, ha avanzado también muchísimo con los procesos de reindustrialización de la economía mexicana, después de una experiencia de los 90, que fue de relativa desindustrialización.

También tiene que ver con determinados procesos que se produjeron a nivel global. Bueno, se lo conoce como Nearshore a la cuestión de que ahora hay muchas empresas que estaban, por ejemplo, produciendo manufacturas en la zona del sudeste asiático, y se han relocalizado en México para abastecer el mercado estadounidense.

Vale destacar la esperanza que se veía ayer en las calles, el apoyo masivo a AMLO en despedida y también el apoyo masivo a la nueva presidenta. Lo que se observó en las urnas del voto popular fue un masivo apoyo a favor del partido del frente vencedor. A mí me dio cierta envidia sana ver un pueblo movilizado y esperanzado de esa forma, en relación a lo que uno está viviendo hoy en día en la Argentina.

Bueno, particularmente hoy en día, nuestro pueblo también se va a movilizar masivamente, pero en contra de una medida del Gobierno, que es recortar el presupuesto de las universidades. Son dos caras muy contrapuestas cuando gobierna el campo nacional popular y cuando gobierna el anarcocapitalismo o el neoliberalismo.

Alejandro Gomel (AG): Nombraba a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien sorprendió con su aparición en La Matanza y a partir de ahí vinieron muchas interpretaciones de lo que esto puede decir. ¿Ustedes estaban al tanto de esto o los sorprendió? ¿Qué análisis hacen de esta reaparición de Cristina allí en la Provincia sin ningún político ni intendente alrededor?

No estábamos al tanto pero tampoco nos sorprendió. Cristina es una referencia principal de nuestra fuerza política y, obviamente, si tiene el objetivo de recorrer, lo tiene que hacer. Además, fue a ver una obra muy importante que hace el padre Tano, que se lleva adelante a través de la iglesia, del esfuerzo de los vecinos y de la comunidad.

Gran parte de esas obras se han ejecutado por la parroquia del padre Tano pero obviamente muchas están fondeadas con fondos estatales. Nos pone muy contentos porque en la provincia de Buenos Aires se está haciendo mucho, como en los barrios 17 de marzo o San Petersburgo.

Nosotros hemos invertido, desde que empezó la primera gestión del gobernador Kicillof, cerca de 83 mil millones de pesos solamente en esos barrios. Invertimos en programas de urbanización, de apertura de calles, de centros comunitarios, de espacios para la comunidad, se están haciendo muchísimas viviendas. De hecho, la expresidenta destacó la inversión que está haciendo la Provincia de Buenos Aires en toda esa zona.

Hoy en día estamos con tres o cuatro proyectos en ejecución, muchos de ellos son de los proyectos de viviendas más grandes que hay. Es un barrio en donde hemos hecho un logro histórico. Es que durante la última dictadura, se había desarrollado a través de núcleos habitacionales transitorios. En ese momento, se llevaron la gente de los barrios populares de Capital y las depositaron ahí pero nunca más se le dio una solución habitacional o de urbanización.

En su momento, nosotros hemos logrado recuperar las tierras, en un acuerdo con el gobierno de la Ciudad. Porque eran tierras que les pertenecían al gobierno porteño pero las hemos traspasado, eso fue una ley que se aprobó en la Legislatura porteña. Esas tierras pasaron a la provincia de Buenos Aires y ya se están escriturando para ser entregadas a los vecinos.

AG: Desde el punto de vista político, recordamos lo que dijiste en las elecciones pasadas, eso de que te gustaría que Cristina sea candidata. Pese a que falta mucho, ¿sería una buena candidata tener a Cristina en la Provincia en alguna lista?

Mirá, fui probablemente el primero que lo dije en su momento. Lo había dicho antes inclusive, en 2021 cuando me había preguntado Novaresio y yo le dije “sí, candidata a lo que quiera”. Y ahora pienso lo mismo, que sea candidata a lo que quiera, pero es una definición política que debe tomar la ex presidenta.

Elizabeth Peger (EP): Hoy en la Argentina es un día muy especial porque a la tarde se va a realizar esta nueva movilización en defensa de la universidad pública y en reclamo de la ley votada por el Congreso que incrementa los fondos para las universidades. ¿Qué reflexión puede hacer al respecto?

Como hemos hecho en las múltiples marchas y movilizaciones que se hicieron en contra de las políticas de hambre y de asfixia económica sobre la Provincia que hizo el Gobierno nacional, hemos convocado a una columna bonaerense. Esa columna está compuesta por sindicatos, organizaciones sociales, intendentes de nuestra provincia, es toda nuestra fuerza política provincial que se unifica en una columna y participa pacíficamente de la marcha.

Realmente nos cuesta entender por qué el Gobierno lleva adelante este tipo de medidas. Lo mismo que hizo con el veto a la nueva fórmula de actualización jubilatoria que había aprobado el Congreso. De nuevo, una ley que aprueba el Congreso Nacional, y hace días que están amagando con el veto. Entiendo que ayer el vocero dijo que hoy iba a aparecer en el Boletín Oficial, pero creo que no sucedió todavía.

Cristina Kirchner se presentó sorpresivamente en una parroquia de La Matanza.

Ya dijeron que iban a vetar y también dijeron que estaban tratando de medir si tenían los votos para poder sostener el veto luego en el Congreso. Pero como sea, me parece que hay una decisión del Gobierno nacional de desfinanciar todo lo bueno que tiene el país. En este caso es la educación universitaria, la ciencia y la tecnología, pero todos los recortes presupuestarios han sido brutales.

EP: Además, en la presentación de presupuesto que hizo el Presidente, reclamó este ajuste complejo para poder llevarlo adelante por parte de las provincias y dejó un mensaje en el sentido de que pretende un Estado mínimo y que un montón de funciones que hoy debe garantizar el Estado nacional sean trasladadas a las provincias. En ese sentido, hubo algunos pronunciamientos de funcionarios del Gobierno planteando la posibilidad de traspasar todo lo que tiene que ver con la educación universitaria a las provincias. ¿Esto es algo factiblemente posible en términos constitucionales y presupuestarios?

Sí, absolutamente. Muchas de las cosas que está haciendo el Gobierno parecen un revival en tono de farsa de muchas de las cosas que se hicieron en los 90. Por ejemplo, como en su momento fue transferir la educación y la salud a las provincias sin el presupuesto, ahora es un revival en tono de farsa porque inclusive se quieren deshacer de todas aquellas competencias y obligaciones que tiene el Gobierno nacional y que están establecidas en la Constitución.

Bianco destacó la relevancia del desarrollo científico en el país y las consecuencias negativas de su desfinanciamiento.

Creo que, más que transferir a las provincias, lo que quieren hacer es desaparecer la universidad pública. Milei ha dicho varias veces durante su campaña que estaba en contra de la educación pública, que había que establecer sistemas de vouchers, etc. Bueno, me parece que el objetivo de fondo es ese, ir asfixiando y desfinanciando paulatinamente a todo el sistema científico, tecnológico y universitario.

Mirá, yo sigo siendo docente universitario. Ahora nosotros tenemos el programa Puentes en la Provincia de Buenos Aires, en donde tenemos 66 centros universitarios en el interior de la Provincia. Allí se dictan carreras de las universidades nacionales y de las provinciales. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande por expandir la educación universitaria en toda la provincia, pero es un esfuerzo que va en contra de las definiciones que toma el Gobierno.

Buscan asfixiar no solo con el recorte del presupuesto de las universidades y con la caída brutal de los salarios de los docentes universitarios (más del 40% en términos reales), sino también con la desarticulación de todo el sistema científico tecnológico. En ese presupuesto que se presentó hace unas semanas hay caídas brutales en algunas partidas vinculadas con la promoción de la Ciencia y la Tecnología.

Hablamos de recortes al área tecnológica de más del 80%, recortes al INTI del orden del 40%, es brutal. No hay ningún país posible, ni ningún proceso de desarrollo nacional, que no tenga como eje la educación universitaria y el desarrollo científico y tecnológico. Pero bueno, este Gobierno es un experimento ya fallido, habrá que esperar los tiempos de la democracia.

