Aníbal Fernández: “En el Juzgado nos dijeron que estaba intacta la cadena de custodia del celular”

El titular de la cartera de Seguridad, Aníbal Fernández, dialogó en el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y descartó que el pedido de nuevas pericias por parte del fiscal Rívolo cuestionen el accionar de la policía. Además se refirió al reseteo del celular de Sabag Montiel y aseguró que "no es un tema al que se le asigna gran valor en el Juzgado".

Magui Moscardo (MM): Se supo que el fiscal Rívolo había pedido una nueva pericia al arma del acusado, ¿esto pone en tela de juicio el accionar de la policía?

Esto no pone en juicio nada. Los fiscales tienen la responsabilidad de la investigación. Esto no significa que esté mal. Significa que si entienden que hay que si quieren profundizar algo, lo profundizan. No tengo las razones por las cuales el fiscal pidió la pericia, pero no significa que sea algo malo.

MM:¿Es frecuente que pase esto del reseteo de los teléfonos o se le dio visibilidad porque es una causa de gravedad?

No es un tema al que se le asigna gran valor en el Juzgado. Cuándo comenzamos nuestra gestión, sacamos un manual de cómo preservar el lugar del hecho que fue aprobado por jueces y fiscales. Además, lo hicieron peritos de La Corte. Gente muy avezada en este tema. Se cumplió con cada uno de estos objetivos inclusive con la revisión. Se lo puso desnudo al detenido y lo revisaron los médicos legistas. Una vez que ese proceso estuvo terminado, se le pidió que se vista y fue llevado al lugar que fue destinado.

Con el teléfono, se lo mandó en un sobre y se lo envió al Juzgado. Cuando nos entregaron en la revisión, nos dijeron que estaba intacta la cadena de custodia. Después en el Juzgado es donde se tratan esos temas. Ahí es donde tienen que ver quienes son los peritos que fueron y seguramente, si hay errores, tienen que dar las explicaciones del caso. No descarto eso.

MM: ¿Usted deposita alguna responsabilidad en la Policía Aeroportuaria?

No, al contrario. Está trabajando la Policía Aeroportuaria porque tienen los software para chequear todas esas cosas,

