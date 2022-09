Atentado a Cristina Kirchner | El gobierno en schock por los pasos en falso de la investigación

En schok. Así está hoy el Gobierno nacional. Los errores en el manejo de la custodia de la vicepresidenta Cristina Kirchner, la falta de respuestas de las distintas áreas, la acusación entre las fuerzas y el estupor por estas horas por lo que sucede con el celular del detenido, dejaron a los funcionarios nacionales en el centro de la escena. Y nadie puede entender -ni explicar- lo que pasó desde el jueves por la noche hasta estas horas.

Este lunes el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, debió salir a aclarar que le habían puesto a disposición su renuncia al presidente Alberto Fernández. La misma fue rechazada por el mandatario. Pero todos en el gabinete apuntan al hombre de Quilmes por las serias fallas de la custodia y la Policía Federal Argentina (PFA). Un dato no menor develó el colega Diego Genoud, al señalar que Diego Carbone, policía federal y jefe histórico de la custodia de la ex presidenta y escolta, justo el jueves 2 estaba de licencia. ¿Alguien lo sabía?

El fin de semana se supo que el celular de Fernando Sabag Montiel pudo haber perdido información clave para la investigación por un "reseteo de fábrica". ¿Quién fue el culpable? ¿Qué hizo la PFA con el aparato?. Dijo esta mañana Aníbal: "Se envía ese teléfono en lo que se conoce como una bolsa de Faraday…La caja de Faraday es esto, cuando queremos hablar y la señal no sale porque rebota en todos lados…Bueno, en una bolsa de Faraday al juzgado. El juzgado nos da un recibo que fue recibido con la cadena de custodia intacta. Hasta ahí llega nuestra tarea, después yo no sé lo que pasa, creo que la jueza y el fiscal tienen atribuciones como para tomar decisiones per sé que no las conozco". Ante la pregunta sobre si la fuerza había manipulado el celular, insistió: “No, le digo que no. Lo que hizo fue recogerlo, ponerlo en una bolsa de Faraday y enviarlo al juzgado”.

Fuentes de la investigación apuntaron a PERFIL que la otra fuerza en cuestión fue la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). ¿De quién depende? Del ministerio del Interior que comanda Eduardo "Wado" De Pedro. El domingo, entonces, además de la investigación central, la jueza María Eugenia Capuchetti tuvo que tomar declaración a los peritos de la PFA y a los de la PSA que recibieron el aparato reseteado. A pesar de eso, Aníbal insistió en que su fuerza nada tuvo que ver al respecto. ¿Entonces?

Por su parte, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi consideró que "es apresurado culpar al operativo de seguridad en torno a la vicepresidenta". En diálogo con radio La Red reiteró: "No me parece que haya fallado el operativo de seguridad. Es apresurado afirmar eso".

Sin embargo, y a pesar de la defensa del funcionario, los errores de la custodia quedaron a la luz el mismo jueves. Luego, algo sucedió en el medio con el celular. Alguien lo manipuló para entorpecer la investigación. En esto último no son pocos los funcionarios del gobierno que miran con seria desconfianza a Comodoro Py por las idas y vueltas. El domingo, el Presidente insistió a sus funcionarios que no podía haber más errores. Por ahora, sucede todo lo contrario.