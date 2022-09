El redactor y editor, Raúl "Tuny" Kollmann, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y explicó por qué será difícil recuperar el teléfono del agresor de Cristina Kirchner. "La jueza Capuchetti me dijo que se trata de un pequeño grupo marginal el que atacó a Cristina", enfatizó. Además, resaltó que "no hay una organización detrás".

Diste la primicia sobre la posible pérdida de información del celular de Fernando Sabag Montiel. ¿Qué novedades hay sobre la causa?

Están divididas las opiniones. Hay una parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que dice que se puede recuperar casi toda la información, pero la mayoría considera que no, sobre todo, la parte de WhatsApp y Telegram, que era lo que más usaba. Fue un desastre haber perdido el contenido.

Se perdieron datos del celular de Fernando Sabag Montiel y el arma no tiene sus huellas

Cada vez que hay un hecho importante y aparecen los peritos, como pasó con Nisman, y ahora con el arma de quien trató de matar a la vicepresidenta, se empiezan a generar controversias en la parte técnica. ¿Encontrás algún punto de contacto?

Creo que la jueza es buena y trabaja mucho. La secuencia es que le mandan enseguida el teléfono, antes de las 22 horas del jueves, en un sobre. Ella lo abre delante de la Policía Federal y se lo da a ellos, pero no logran desbloquear el celular porque no tenían la contraseña. Ella pone otra vez el teléfono en el sobre pero no lo cierra, lo guarda en su caja de seguridad.

La Policía Federal le dice que lo deje prendido y en modo avión porque esa es la forma de evitar que alguien irrumpa en el celular. Lo hace y al día siguiente la Policía de Seguridad Aeroportuaria le manifiesta que tienen un software más actualizado y que pueden hacer un intento.

Ella manda el celular prendido, con el sobre abierto, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria hace un acta diciendo que a ellos les llega en esas condiciones. Cuando lo tratan de desbloquear sale que esta vacío. La verdad es que hubo impericia, pero no hay mucho sobre dónde se cometió el error.

¿Cuál creen que sería el error principal?

Me da la impresión que el sistema que usan es como una entrada masiva al celular y más de uno me explicó que, si no se hace con mucho cuidado, el celular se vacía. Es una medida de seguridad que tiene. A veces, son torpes y se meten en una invasión masiva.

¿Sería en el proceso de manipulación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria?

Eso una posibilidad. La jueza también comete un error y discutí mucho con ella por eso. Se apura para hacer la pericia esa misma noche para ver si hay cómplices y detenerlos, pero no toma los recaudos necesarios para hacer todo en un consenso tranquilo. Tuvo buena voluntad.

Ataque a Cristina Kirchner | Quién es Brenda Uliarte, la novia detenida de Fernando Sabag Montiel

¿No hay un exceso de interpretación sobre los hechos que entra dentro de la grieta?

Sí, por supuesto que hay algo de eso. Esta mañana, a raíz de algunas críticas, la jueza me llamó por teléfono y me dijo que lo iba a resolver con claridad. Además, no hay una organización detrás. La jueza Capuchetti me dijo que se trata de un pequeño grupo marginal el que atacó a Cristina. No nos olvidemos que es un arma que ni supo tirar para atrás la corredera, es vieja y los proyectiles fueron comprados en 1999.

Científicamente, algunos temas de debate ya están terminados. En el 80% de las pistolas no quedan rastros de la mano, no es lo mismo que un revólver. Eso está en el caso de Nisman también. Es un grupo de odiadores. En los posteos de Fernando Sabag se muestra en contra de Cristina Kirchner y de Javier Milei. Su pareja sí es más admiradora de Milei, pero son estas cosas confusas que se ven en el mundo entero.

